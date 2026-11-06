ETV Bharat / state

जानिये 'महामना की बगिया' में किस नाम से 'ट्री लेन'; BHU कैंपस में 50 हजार पेड़, संभाली जा रही पर्यावरणीय विरासत

'महामना की बगिया' ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) 1300 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है जो एशिया में अपने आप में अनूठा है. इतने बड़े कैंपस में कई लोग भटक भी जाते हैं. खास बात यह है कि जब इसका निर्माण करवाया गया तब अलग-अलग लेन बनाकर उसे नाम भी दिया गया. जिस लेन में हॉस्टल बने उसे हॉस्टल लेन और जहां विभागीय काम होता था उसे ऑफिस लेन कहा गया.

इसके अलावा हर अलग-अलग रास्तों के लिए लेन के नाम का इस्तेमाल किया गया. विश्वविद्यालय को हरा भरा इस तरह बनाया कि यहां की सड़कों को पेड़ों के नाम से जाना जाता है. आइये जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की वह प्राकृतिक अनोखी खासियत जो पूरे देश में इसे बिल्कुल अलग बना देती है.









काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पेड़ों के नाम पर लेन (Video credit: ETV Bharat) भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हरा-भरा बनाने के लिए पेड़ों की एक ऐसी श्रृंखला भी तैयार की जो पूरे कैंपस को बिल्कुल अलग और यूनिक बनाती है. इस बात का खुलासा हाल ही में हुए बीएचयू कैंपस के ट्री सेंसेस यानी गणना से हुआ. पेड़ों की गणना में पेड़ों की गिनती का काम चला और लगभग 50 हजार ऐसे पेड़ निकलकर सामने आए जो पूरे परिसर को हरा-भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज सामने आई जिसने कैंपस के अंदर मौजूद पेड़ों की लंबी श्रृंखला को सड़कों में कन्वर्ट करने का काम कर दिया.



पेड़ों के नाम पर लेन (Photo credit: ETV Bharat) 'सड़कों के दोनों ओर लगे पेड़' : बीएचयू के हॉर्टिकल्चर यूनिट के इंचार्ज प्रो. सरफराज आलम का कहना है कि महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस को बनाने के साथ इसे हरा-भरा रखने पर पूरा जोर दिया. यह विश्वविद्यालय नहीं एक गुरुकुल है, जहां पेड़ भी गुरू के रूप में पूजे जाते हैं. इसलिए आज पूरे परिसर में लगभग 30 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों के दोनों ओर लगे पेड़ों के नाम से जानते हैं. '21 लेन आइडेंटिफाई' : उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में कोई गली नंबर नहीं है. कोई गली का पता नहीं है. यहां 21 ऐसी लेन हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिनका नाम यहां पर दोनों तरफ लगे पेड़ों के लेन के रूप में जाना जाता है. क्योंकि यहां पर हर एक कदम पर फैकल्टी बदल जाती है, कार्यालय बदल जाते हैं, हॉस्टल बदल जाते हैं. जिसकी वजह से कई बार नए स्टूडेंट और बाहर से आने वाले लोग भटक जाते हैं.



बीएचयू में लगे पेड़ (Photo credit: ETV Bharat) 'बीएचयू कैंपस में हरियाली लेन तैयार' : उन्होंने बताया कि कई बार तो यहां रहने वाले लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता है कि उनको किस तरफ जाना है, लेकिन आप अगर पेड़ों का नाम जान लेंगे और पेड़ों की लेन का पता अपने दिमाग में रखेंगे तो आप कैंपस में भटक नहीं सकते. यही वजह है कि इस पूरी लेन की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार करके हॉर्टिकल्चर यूनिट और बॉटनी विभाग ने बीएचयू कैंपस में देश की पहली हरियाली लेन तैयार कर दी है.



उन्होंने बताया कि पंडित मदन मोहन मालवीय का यह सपना था कि छात्रों को पढ़ाई के साथ प्रकृति के प्रति भी बेहद संवेदनशील होना चाहिए. यही वजह है कि हमने इन रास्तों को प्रकृति के नाम ही कर दिया. अगर रास्ता आम के पेड़ों से भरा हुआ है तो इसे हमने आम लेन नाम दिया है, जबकि महुआ के पेड़ों वाले रास्ते को महुआ लेन, नीम पेड़ वाले रास्तों को नीम लेन के नाम से जाना जाता है.



पर्यावरणीय विरासत (Photo credit: ETV Bharat) 'छात्रों को दी जा रही जानकारी' : उन्होंने बताया कि इसका मकसद एक तरफ जहां आसानी से रास्तों का पता बताना है तो दूसरी तरफ छात्रों को यह भी जानकारी देना है कि कौन सा पेड़ किस खासियत के साथ डेवलप हुआ है. इसलिए हर डिपार्टमेंट के साथ उसी से जुड़ा पेड़ लगवाए गया है. "बीएचयू में सैकड़ों प्रजातियों के पेड़" : उन्होंने बताया कि जैसे आयुर्वेद वाले रास्ते में नीम, अर्जुन, आंवला, बॉटनी के आस-पास व सामने बरगद और पीपल ऐसे ही हर विभाग से संदर्भित पेड़ों को उसके सामने रखने की कोशिश की गई है, जो महामना का बहुत बड़ा सपना और बहुत ही सोच समझ कर लिया गया डिसीजन था. उन्होंने बताया कि बीएचयू में आज सैकड़ों प्रजातियों के पेड़ हैं, इनमें 50 हजार से ज्यादा बड़े पेड़ भी मौजूद हैं.





वहीं, इस बारे में यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर और बीएचयू परिसर में पेड़ों की गणना करने वाली टीम को लीड करने वाले डॉ अमिया कुमार सामल का कहना है कि एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय जिसकी 1360 एकड़ में फैली हुई संरचना है. यहां पूरे परिसर में कोने-कोने में दशकों पुराने पेड़ लगाए गए हैं. जिसको कभी गिना ही नहीं गया और जिस पर कभी चर्चा ही नहीं होती थी. बीएचयू में लेन का नाम (Photo credit: ETV Bharat)