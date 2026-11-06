जानिये 'महामना की बगिया' में किस नाम से 'ट्री लेन'; BHU कैंपस में 50 हजार पेड़, संभाली जा रही पर्यावरणीय विरासत
वाराणसी से संवाददाता गोपाल मिश्र की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 11:00 PM IST
वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) 1300 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है जो एशिया में अपने आप में अनूठा है. इतने बड़े कैंपस में कई लोग भटक भी जाते हैं. खास बात यह है कि जब इसका निर्माण करवाया गया तब अलग-अलग लेन बनाकर उसे नाम भी दिया गया. जिस लेन में हॉस्टल बने उसे हॉस्टल लेन और जहां विभागीय काम होता था उसे ऑफिस लेन कहा गया.
इसके अलावा हर अलग-अलग रास्तों के लिए लेन के नाम का इस्तेमाल किया गया. विश्वविद्यालय को हरा भरा इस तरह बनाया कि यहां की सड़कों को पेड़ों के नाम से जाना जाता है. आइये जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की वह प्राकृतिक अनोखी खासियत जो पूरे देश में इसे बिल्कुल अलग बना देती है.
भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हरा-भरा बनाने के लिए पेड़ों की एक ऐसी श्रृंखला भी तैयार की जो पूरे कैंपस को बिल्कुल अलग और यूनिक बनाती है. इस बात का खुलासा हाल ही में हुए बीएचयू कैंपस के ट्री सेंसेस यानी गणना से हुआ.
पेड़ों की गणना में पेड़ों की गिनती का काम चला और लगभग 50 हजार ऐसे पेड़ निकलकर सामने आए जो पूरे परिसर को हरा-भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज सामने आई जिसने कैंपस के अंदर मौजूद पेड़ों की लंबी श्रृंखला को सड़कों में कन्वर्ट करने का काम कर दिया.
'सड़कों के दोनों ओर लगे पेड़' : बीएचयू के हॉर्टिकल्चर यूनिट के इंचार्ज प्रो. सरफराज आलम का कहना है कि महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस को बनाने के साथ इसे हरा-भरा रखने पर पूरा जोर दिया. यह विश्वविद्यालय नहीं एक गुरुकुल है, जहां पेड़ भी गुरू के रूप में पूजे जाते हैं. इसलिए आज पूरे परिसर में लगभग 30 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों के दोनों ओर लगे पेड़ों के नाम से जानते हैं.
'21 लेन आइडेंटिफाई' : उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में कोई गली नंबर नहीं है. कोई गली का पता नहीं है. यहां 21 ऐसी लेन हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिनका नाम यहां पर दोनों तरफ लगे पेड़ों के लेन के रूप में जाना जाता है. क्योंकि यहां पर हर एक कदम पर फैकल्टी बदल जाती है, कार्यालय बदल जाते हैं, हॉस्टल बदल जाते हैं. जिसकी वजह से कई बार नए स्टूडेंट और बाहर से आने वाले लोग भटक जाते हैं.
'बीएचयू कैंपस में हरियाली लेन तैयार' : उन्होंने बताया कि कई बार तो यहां रहने वाले लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता है कि उनको किस तरफ जाना है, लेकिन आप अगर पेड़ों का नाम जान लेंगे और पेड़ों की लेन का पता अपने दिमाग में रखेंगे तो आप कैंपस में भटक नहीं सकते. यही वजह है कि इस पूरी लेन की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार करके हॉर्टिकल्चर यूनिट और बॉटनी विभाग ने बीएचयू कैंपस में देश की पहली हरियाली लेन तैयार कर दी है.
उन्होंने बताया कि पंडित मदन मोहन मालवीय का यह सपना था कि छात्रों को पढ़ाई के साथ प्रकृति के प्रति भी बेहद संवेदनशील होना चाहिए. यही वजह है कि हमने इन रास्तों को प्रकृति के नाम ही कर दिया. अगर रास्ता आम के पेड़ों से भरा हुआ है तो इसे हमने आम लेन नाम दिया है, जबकि महुआ के पेड़ों वाले रास्ते को महुआ लेन, नीम पेड़ वाले रास्तों को नीम लेन के नाम से जाना जाता है.
'छात्रों को दी जा रही जानकारी' : उन्होंने बताया कि इसका मकसद एक तरफ जहां आसानी से रास्तों का पता बताना है तो दूसरी तरफ छात्रों को यह भी जानकारी देना है कि कौन सा पेड़ किस खासियत के साथ डेवलप हुआ है. इसलिए हर डिपार्टमेंट के साथ उसी से जुड़ा पेड़ लगवाए गया है.
"बीएचयू में सैकड़ों प्रजातियों के पेड़" : उन्होंने बताया कि जैसे आयुर्वेद वाले रास्ते में नीम, अर्जुन, आंवला, बॉटनी के आस-पास व सामने बरगद और पीपल ऐसे ही हर विभाग से संदर्भित पेड़ों को उसके सामने रखने की कोशिश की गई है, जो महामना का बहुत बड़ा सपना और बहुत ही सोच समझ कर लिया गया डिसीजन था. उन्होंने बताया कि बीएचयू में आज सैकड़ों प्रजातियों के पेड़ हैं, इनमें 50 हजार से ज्यादा बड़े पेड़ भी मौजूद हैं.
वहीं, इस बारे में यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर और बीएचयू परिसर में पेड़ों की गणना करने वाली टीम को लीड करने वाले डॉ अमिया कुमार सामल का कहना है कि एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय जिसकी 1360 एकड़ में फैली हुई संरचना है. यहां पूरे परिसर में कोने-कोने में दशकों पुराने पेड़ लगाए गए हैं. जिसको कभी गिना ही नहीं गया और जिस पर कभी चर्चा ही नहीं होती थी.
उन्होंने बताया कि इसलिए लगभग 1 साल तक चली गिनती के बाद इन पेड़ों की जियो टैगिंग शुरू हुई. ट्रीज ऑफ बीएचयू नाम से किताब का पब्लिकेशन हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जब गणना पूरी की गई तो पता चला कि पूरे कैंपस में आम, जामुन, नीम, गुलमोहर, इमली की बहुत लंबी चौड़ी लेन स्थापित की गई. स्थापना के 110 में वर्ष में बीएचयू में हुई पेड़ों की गणना से यह बात पता चली कि पूरे कैंपस में 50 ग्रुप और 158 प्रजातियों के लगभग 50225 जीवित वृक्ष हैं.
उन्होंने बताया कि यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा था. उन्होंने बताया कि इस सर्वे में जामुन, इमली, महुआ, नीम, सागौन, चितवन, बहेड़ा, गुलचिन, अशोक, अर्जुन सहित अलग-अलग प्रजातियों के पेड़ों के पैटर्न का विवरण भी तैयार किया गया. वृक्ष गणना के लिए पूरे परिसर को 24 सेक्टर में विभाजित किया गया था और 77 स्टूडेंट के साथ 30 उद्यान कर्मियों को लगाकर इस गणना को पूरा किया.
उन्होंने बताया कि जिसके बाद यह बात सामने आई कि पूरे परिसर में 21 ऐसे सड़क मार्ग हैं, जो किसी न किसी विशेष प्रजाति के पेड़ से कवर्ड थे. अधिकांश सड़कों पर इन पेड़ों की लंबी चौड़ी श्रृंखला को देखकर उत्सुकता वश हमने इस पर मंथन शुरू किया तो पता चला कि इन सड़कों को पहले से ही लोग उन पेड़ों के नाम से ही जानते थे, जहां ज्यादा पेड़ जिस प्रजाति के लगे थे, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है.
छात्रा मनीषा का कहना है कि हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है. उन्होंने कहा कि हम नए छात्र कई बार यहां भटक जाते थे, लेकिन लोगों ने हमें बताया कि एक बार सड़क को अच्छे से देख कर वहां लगे पेड़ों के बारे में जानकारी ले लो तो कभी भटक नहीं पाओगे. और हमने यही चीज़ फॉलो किया और हम पेड़ों के जरिए सड़कों को जानकर आज कैंपस में घूमते हैं.
बीएचयू में लेन का नाम : बीएचयू में यूनिवर्सिटी गेट से सीर गेट तक गुलमोहर लेन, महिला महाविद्यालय से विवेकानंद छात्रावास तिराहे तक आम और महुआ लेन, पुराना पेट्रोल पंप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से वीर बाबा मंदिर तक जामुन, महुआ, आम लेन, नरिया गेट से महामना विद्यालय तक, सागौन लेन, लॉ कॉलेज से सीर गेट तक अर्जुन लेन, सुंदर बगिया गेट से अकेला बाबा तक इमली लेन, नरिया गेट से अशोक मार्ग तिराहा तक इमली लेन है.
इसके अलावा क्लब चौराहा से नैनो तिराहा नीम लेन, हैदराबाद गेट से भारतेंदु छात्रावास तक आम और इमली लेन, कृषि फार्म गेट से कर्मचारी क्लब चौराहा तक सागौन और आम लेन, नर्सिंग कॉलेज तिराहा से डेरी फार्म तक नरकुल चीड़ लेन, सिंह द्वार से महिला महाविद्यालय तक अशोक लेन हैं.
इसके अलावा चीफ प्रॉक्टर कार्यालय रोड से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक मॉल श्री और गुलमोहर लेन, एलडी चौराहा से डालमिया छात्रावास तक महुआ लेन, विश्वेश्वरैया छात्रावास से कर्मावीर बाबा तिराहा तक जामुन लेन हैं.
इसके अलावा हैदराबाद छोटी गेट से आईआईटी लाइब्रेरी तिराहा तक अशोक लेन, मधुबन तिराहा से ईट चौराहे तक नरकुलचीड़ लेन, सरदार पटेल चौराहा से पीजी गर्ल्स छात्रावास तक आम लेन हैं.
इसके अलावा त्रिवेणी कंपलेक्स तिराहा से लॉ कॉलेज तिराहा तक अशोक और आम लेन, हैदराबाद कृषि फार्म गेट से स्वतंत्रता भवन चौराहा तक सागौन लेन, चित्तूपुर गेट से सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारी क्लब चौराहा तक आम लेन हैं.
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