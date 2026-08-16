ETV Bharat / state

बसई नवाब में निकली भव्य वृक्ष कांवड़ यात्रा, 11 पंचायतों के 5100 स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा, सिरोही में 25 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य

11 हजार पौधों की अनूठी वृक्ष कांवड़ यात्रा. 11 पंचायतों में होगा पौधारोपण.सिरोही अर्बुदा गौशाला में गूंजा 'एक पेड़ मां के नाम' का संकल्प...

Tree Kanwar Yatra
बसई नवाब में निकली भव्य वृक्ष कांवड़ यात्रा (Source : Local Person)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 3:37 PM IST

|

Updated : August 16, 2026 at 4:21 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर/सिरोही: पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा के छोटे भाई अतर सिंह कुशवाहा ने सावन के पावन महीने में अनूठी एवं सकारात्मक पहल की शुरुआत की. रविवार को बसई नवाब कस्बे में 11 हजार पौधों की वृक्ष कांवड़ यात्रा निकाली गई. यात्रा में 11 पंचायतों के करीब 5100 स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

भव्य वृक्ष कांवड़ यात्रा का शुभारंभ प्रधान गार्डन से हुआ. मुख्य अतिथि सीओ मनोहर मीणा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया. इस दौरान शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि गौरीशंकर सैनी कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे. यात्रा के दौरान बसई नवाब कस्बे में जगह-जगह स्थानीय लोगों ने पुष्पवर्षा और स्वागत कर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया.

गौरीशंकर सैनी (Source : Local Person)

11 पंचायतों में लगाए जाएंगे 11 हजार पौधे : कार्यक्रम के संयोजक अतर सिंह कुशवाह ने बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित एवं जीवंत बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने पुत्र बृजेश कुमार के साथ बड़े स्तर पर पौधारोपण का संकल्प लिया है. इसी संकल्प के तहत क्षेत्र की 11 पंचायतों में 11 हजार पौधे लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण देने की जिम्मेदारी है.

अतर सिंह कुशवाह ने कहा कि प्रकृति का सौंदर्य पेड़-पौधों से है और मानव जीवन के लिए वृक्षों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है. ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए. उन्होंने समाज के लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने की अपील की. उन्होंने बताया कि बड़े भाई एवं पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाह के निर्देशन में क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए पौधारोपण अभियान को व्यापक रूप दिया जा रहा है. वृक्ष कांवड़ यात्रा के माध्यम से बच्चों और आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का प्रयास किया गया.

Tree Kanwar Yatra
11 पंचायतों के 5100 स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा (Source : Local Person)

पढ़ें : राजस्थान में विकसित होंगे चंदन वन, उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आगाज

बच्चों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश : वृक्ष कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों की भागीदारी आकर्षण का केंद्र रही. बच्चों ने पौधों के साथ यात्रा में शामिल होकर लोगों को पेड़ लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का संदेश दिया. आयोजकों का कहना है कि बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का उद्देश्य उनमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता पैदा करना है. वृक्ष कांवड़ यात्रा के माध्यम से आयोजकों ने सावन के धार्मिक वातावरण को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए समाज को 'एक पौधा जरूर लगाएं और उसे पेड़ बनने तक संभालें' का संदेश दिया.

सिरोही के अर्बुदा गौशाला में गूंजा 'एक पेड़ मां के नाम' का संकल्प: अर्बुदा गौशाला में रविवार को पर्यावरण संरक्षण और गौसेवा का संदेश देते हुए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण समारोह आयोजित किया गया. स्व. दलपतजी राजपुरोहित मण्डवारिया की पुण्य स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में 25 हजार पौधे लगाने का संकल्प लिया गया. समारोह में बड़ी संख्या में गोभक्त, समाजसेवी और नागरिक मौजूद रहे.

कार्यक्रम श्रीगोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित श्री अर्बुदा गो नन्दी तीर्थ, अर्बुदा गौशाला एवं भारत विकास परिषद् सिरोही के संयुक्त तत्वावधान में हुआ. श्रीपतिधाम के संस्थापक परम पूज्य गोविंद बल्लभदासजी महाराज के सानिध्य में अतिथियों ने गौपूजन कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया. राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि 'वृक्ष हैं तो हम हैं.' उन्होंने गौसेवा और पर्यावरण संरक्षण को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया. उन्होंने अर्बुदा गौशाला में शेड निर्माण के लिए विधायक कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की. देवासी ने कहा कि गौसेवा के लिए सरकार करीब 1400 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रही है. साथ ही अंग्रेजी बबूल को हटाने के संबंध में भी सरकार स्तर पर मंथन किया जा रहा है.

Plantation in Sirohi
अर्बुदा गौशाला में गूंजा 'एक पेड़ मां के नाम' का संकल्प (ETV Bharat Sirohi)

प्रभारी मंत्री के.के. विश्नोई ने कहा कि राजस्थान में पेड़-पौधों के संरक्षण की दिशा में सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. उन्होंने बताया कि राजस्थान ट्री एक्ट बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है और कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है. खेजड़ी सहित 29 पेड़-पौधों के संरक्षण के लिए कानून बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है. उन्होंने युवाओं में संस्कारों के विकास पर भी जोर दिया.

श्रीपतिधाम के संस्थापक परम पूज्य गोविंद बल्लभदासजी महाराज ने कहा कि पेड़-पौधे प्रकृति का श्रृंगार हैं और धरती माता को हरा-भरा रखना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है. उन्होंने प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का उल्लेख करते हुए लोगों से अपनी मां के नाम पर पौधा लगाने का आह्वान किया. कार्यक्रम में सांसद लुम्बाराम चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया. वहीं, सीमा जन कल्याण के संगठन मंत्री सरूपदानजी भाइसाहब ने भारतीय संस्कृति में पर्यावरण और प्रकृति के महत्व पर प्रकाश डाला.

Last Updated : August 16, 2026 at 4:21 PM IST

TAGGED:

BASAI NAWAB TREE PLANTATION
PLANTATION IN 11 PANCHAYATS
DHOLPUR ENVIRONMENTAL CONSERVATION
PLANTATION IN SIROHI
TREE KANWAR YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.