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तूफान ने डराया! रेलवे ट्रैक पर गिरा विशालकाय पेड़, यात्री के सिर पर गिरा होटल का शीशा, देखें तस्वीरें

अचानक आए तूफान से रेलवे ट्रैक पर गिरा विशालकाय पेड़, यात्री के सिर पर गिरा होटल का शीशा ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अचानक आए तुफान ने हरिद्वार में जमकर नुकसान पहुंचाया. हरिद्वार और देहरादून के बीच मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक विशालकाय पेड़ गिरने से अफरा-तफरी मच गई. हालांकि हादसे के वक्त रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं थी. लिहाजा, एक बड़ा हादसा टल गया. वहीं दूसरी ओर हरकी पैड़ी के पास बाजार में तेज हवाओं से एक होटल के शीशे टूटकर नीचे गिर गए. शनिवार दोपहर को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी तूफान चलने लगा. आंधी-तूफान ने जमकर कहर बरपाया. हालांकि आंधी तूफान से कोई जनहानि तो नहीं हुई बल्कि कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई. जहां कई जगहों पर पेड़ गिरने से गाड़ियों के शीशे टूट गए. वहीं हरिद्वार देहरादून मार्ग पर मोतीचूर के पास एक विशालकाय पेड़ टूटकर रेलवे ट्रैक पर गिर गया. पेड़ गिरने से बिजली तारें टूट गई और रेल यातायात बाधित हो गया. देहरादून से हरिद्वार के बीच चलने वाली कई ट्रेनें लेट हो गई. सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची है. रेलवे ट्रैक से पेड़ हटाने के साथ ही बिजली की तारों की मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है. हरिद्वार में तूफान ने मचाई तबाही (VIDEO- ETV Bharat)