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बस्ती में घर पर गिरा पेड़, हादसे में चार साल के मासूम की मौत, पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल

ग्रामीणों ने प्रशासन से आपदा राहत कोष के तहत पीड़ित परिवार को तत्काल उचित आर्थिक सहायता देने की मांग की.

बस्ती में घर पर गिरा पेड़
बस्ती में घर पर गिरा पेड़ (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 12:10 PM IST

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बस्ती: जनपद के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में बुधवार की रात आए भीषण आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया. आंधी के दौरान एक विशालकाय पीपल का पेड़ अचानक उखड़कर समीप स्थित एक छप्पर पर जा गिरा, जिससे एक के परिवार के तीन लोग मलबे में दब गए. चीख-पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान चार वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दंपति का इलाज अयोध्या के दर्शन नगर अस्पताल में चल रहा है.

जानकारी के अनुसार, ​रघुनाथपुर निवासी राजू (35 वर्ष) अपनी पत्नी सुषमा (34 वर्ष) और चार वर्षीय इकलौते पुत्र विकास के साथ बीती रात अपने छप्पर के नीचे सो रहे थे. अचानक आंधी और बारिश शुरू हो गई, फिर एक विशालकाय पीपल का पेड़ भरभराकर सीधे मकान के छप्पर पर गिर गया. पेड़ और मलबे के नीचे पूरा परिवार दब गया.​

तेज आवाज और मलबे में दबे परिवार की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काफी मशक्कत के बाद मलबे को हटाया और तीनों घायलों को बाहर निकाला. आनन-फानन में तीनों को एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी अत्यंत नाजुक हालत को देखते हुए अयोध्या के लिए रेफर कर दिया.

एएसपी श्यामाकांत (Video Credit: ETV Bharat)
​अयोध्या में इलाज के दौरान चार वर्षीय मासूम विकास की मौत हो गई. जैसे ही यह खबर परिवार और गांव में पहुंची, कोहराम मच गया. हादसे में गंभीर रूप से घायल राजू और उनकी पत्नी सुषमा का इलाज अभी भी जारी है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. मासूम के शव को लेकर परिजन जब वापस गांव पहुंचे, तो हर आंख नम हो गई. मृतक बच्चे की मां सुषमा का रो-रोकर बुरा हाल है. वह बार-बार बेहोश हो जा रही है. स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आपदा राहत कोष के तहत पीड़ित परिवार को तत्काल उचित आर्थिक सहायता देने की मांग की है.​एएसपी श्यामाकांत ने बताया कि बीती रात क्षेत्र में आए तेज आंधी-तूफान और बारिश के कारण रघुनाथपुर गांव में एक विशाल पीपल का पेड़ छप्पर पर गिर गया था. हादसे के समय छप्पर के भीतर एक ही परिवार के तीन लोग सो रहे थे, जो गंभीर रूप से घायल हुए. उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान चार वर्षीय विकास की मौत हो गई. पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

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