बस्ती में घर पर गिरा पेड़, हादसे में चार साल के मासूम की मौत, पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल
ग्रामीणों ने प्रशासन से आपदा राहत कोष के तहत पीड़ित परिवार को तत्काल उचित आर्थिक सहायता देने की मांग की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 12:10 PM IST
बस्ती: जनपद के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में बुधवार की रात आए भीषण आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया. आंधी के दौरान एक विशालकाय पीपल का पेड़ अचानक उखड़कर समीप स्थित एक छप्पर पर जा गिरा, जिससे एक के परिवार के तीन लोग मलबे में दब गए. चीख-पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान चार वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दंपति का इलाज अयोध्या के दर्शन नगर अस्पताल में चल रहा है.
जानकारी के अनुसार, रघुनाथपुर निवासी राजू (35 वर्ष) अपनी पत्नी सुषमा (34 वर्ष) और चार वर्षीय इकलौते पुत्र विकास के साथ बीती रात अपने छप्पर के नीचे सो रहे थे. अचानक आंधी और बारिश शुरू हो गई, फिर एक विशालकाय पीपल का पेड़ भरभराकर सीधे मकान के छप्पर पर गिर गया. पेड़ और मलबे के नीचे पूरा परिवार दब गया.
तेज आवाज और मलबे में दबे परिवार की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काफी मशक्कत के बाद मलबे को हटाया और तीनों घायलों को बाहर निकाला. आनन-फानन में तीनों को एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परशुरामपुर ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी अत्यंत नाजुक हालत को देखते हुए अयोध्या के लिए रेफर कर दिया.
यह भी पढ़ें: बस्ती के पत्रकार ने दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप
यह भी पढ़ें: बस्ती में नर्सिंग होम के खिलाफ परिजनों का फूटा गुस्सा, महिला की मौत के बाद शव को दूसरे अस्पताल में रेफर करने का आरोप