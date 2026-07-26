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मेरठ के जसवंत राय हॉस्पिटल में गिरा यूकेलिप्टस का पेड़, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त, टला बड़ा हादसा

तेज आवाज सुनकर अस्पताल परिसर में मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. हादसे में कई कारों और अन्य वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है.

पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर गिरा पेड़.
पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर गिरा पेड़. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 7:42 PM IST

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मेरठ : जसवंत राय हॉस्पिटल परिसर में एक विशाल यूकेलिप्टस का पेड़ खड़ी गाड़ियों पर गिर गया. हादसे में कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. गनीमत रही कि घटना के समय गाड़ियों में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पेड़ अचानक भरभराकर वाहनों पर गिर गया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. तेज आवाज सुनकर अस्पताल परिसर में मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. हादसे में कई कारों और अन्य वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है.

कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त, टला बड़ा हादसा. (Video Credit; ETV Bharat)

स्थानीय लोगों और वाहन मालिकों का आरोप है कि अस्पताल के बाहर सीएम ग्रिड के तहत नाले के निर्माण का कार्य चल रहा है. नाले की खुदाई पेड़ की जड़ों के बिल्कुल पास की गई, जिससे पेड़ की पकड़ कमजोर हो गई और वह गिर गया.

घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और वाहन मालिकों ने नगर निगम को कई बार फोन कर सूचना दी, लेकिन काफी देर तक न तो कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा और न ही राहत कार्य शुरू हुआ. लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई.

इससे लोगों में नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर भारी रोष देखने को मिला. स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक पेड़ गिरने के कारण पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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