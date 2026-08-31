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33KV लाइन पर पेड़ गिरने से हिमाचल के इस जिले में 22 घंटे ब्लैकआउट, बिजली गुल और थम गई सेब की रफ्तार

सराज में में 22 घंटे ब्लैकआउट ( ETV Bharat )