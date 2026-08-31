33KV लाइन पर पेड़ गिरने से हिमाचल के इस जिले में 22 घंटे ब्लैकआउट, बिजली गुल और थम गई सेब की रफ्तार
सराज की सेब पेटियों की रफ्तार पर एक पेड़ भारी पड़ गया. पैकिंग रुकी घंटों बिजली का इंतजार करते रहे व्यापारी और पैकर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 12:40 PM IST
सराज: हिमाचल में मानसून सीजन में जगह-जगह पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं. मंडी जिले के सराज में भी 33 केवी बिजली लाइन पर पेड़ गिरने से सराज क्षेत्र में बिजली व्यवस्था चरमरा गई. इसका सबसे बड़ा असर इन दिनों पूरे शबाब पर चल रहे सेब सीजन पर पड़ा. सराज की सेब पेटियों की रफ्तार पर एक पेड़ भारी पड़ गया. करीब 22 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से बगस्याड से जंजैहली तक सेब की ग्रेडिंग और पैकिंग का काम लगभग ठप रहा.
22 घंटे अंधेरे में रहा आधा सराज
सराज विधानसभा क्षेत्र के काण्डा बगस्याड से जंजैहली तक करीब 50 ग्रेडिंग मशीनें सेब की खेप तैयार करने में जुटी हैं, लेकिन रविवार को बिजली गुल होते ही ये मशीनें भी शोपीस बनकर रह गईं. जहां बागवान और व्यापारी सेब की खेप तैयार कर मंडियों तक भेजने की तैयारी में थे. वहीं, बिजली न होने के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा.
बिजली का इंतजार करते रहे व्यापारी और पैकर
कुछ बडे़े व्यापारियों ने जनरेटर का सहारा लेकर पैकिंग का काम जैसे-तैसे जारी रखा, लेकिन अधिकांश व्यापारी बिजली बहाल होने की राह ही देखते रहे. मशीनें बंद होने से सेब की ग्रेडिंग प्रभावित हुई और तैयार माल की पैकिंग में भी देरी हुई.
सेब सीजन में बिजली गुल होने से व्यापारियों की बढ़ी चिंता
व्यापारियों का कहना है कि, इन दिनों सराज में सेब की आवक लगातार बढ़ रही है. ऐसे समय में लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से बागवानों और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है. एक ओर बागवान अपनी फसल को समय पर बाजार तक पहुंचाने की जद्दोजहद में हैं, वहीं दूसरी ओर बिजली की लंबी कट ने बागवानों और व्यापारियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. बागवानों का कहना है कि, सेब सीजन के दौरान बिजली व्यवस्था सुचारू रहना बेहद जरूरी है. एक पेड़ गिरने से करीब 22 घंटे तक बिजली व्यवस्था ठप रहना व्यवस्था की तैयारियों पर भी सवाल खड़े करता है.
एक्सईएन विद्युत बोर्ड गोहर सुमित चौहान ने बताया, "काण्डा बगस्याड की बीच में बड़ी लाइन पर एक विशालकाय पेड़ गिरने से बिजली सप्लाई बाधित रही. बिजली बहाल करने के लिए बोर्ड के कर्मचारियों को कई घंटे तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी. 22 घंटे के बाद फिर से बिजली सेवा बहाल हो गई है."
ये भी पढ़ें: 40 साल पुरानी सड़क पर व्यक्ति ने किया दावा, रोड बंद होने पर पुलिस के पास पहुंचा मामला
ये भी पढ़ें: नेपाल त्रासदी से हिमाचल की भी बढ़ी चिंता, राज्यपाल चिंतित तो राजस्व मंत्री बोले- 24 घंटे सैटेलाइट निगरानी की जरूरत