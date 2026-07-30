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लखनऊ में लोको पायलट पर गिरी पेड़ की डाल, लोग बनाते रहे VIDEO, अस्पताल में मौत

गुजर रहे सेना के एक जवान ने घायल सुशील कुमार को पहुंचाया अस्पताल, नहीं बच सकी जान

सुशील कुमार (फाइल फोटो)
सुशील कुमार (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 3:05 PM IST

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लखनऊ : कैंट के वाल्मीकि चौराहे के पास मंगलवार शाम सड़क किनारे खड़े रेलवे के लोको पायलट सुशील कुमार पर पेड़ की मोटी डाल गिर गई. इस घटना में सुशील गंभीर रूप से घायल हो गए. शर्मनाक पहलू यह रहा कि वहां मौजूद लोग उनकी मदद के बजाय वीडियो बनाते रहे. इसी दौरान उधर से गुजर रहे एक सेना के जवान ने सुशील को अस्पताल में भर्ती कराया. PGI ट्रॉमा सेंटर में बुधवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

​मृतक के साले राजेश के अनुसार, उदयगंज कैंट निवासी सुशील कुमार (41) रेलवे में लोको पायलट थे. उनके परिवार में पत्नी मीनू और बेटी वामिका हैं. मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे सुशील अपनी ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे. कैंट स्थित वाल्मीकि चौराहे के पास वह सड़क किनारे रुके ही थे कि तभी अचानक पेड़ की भारी-भरकम डाल उनके ऊपर आ गिरी. ​सुशील बाइक समेत डाल के नीचे दब गए और उनके सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं. ​हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. परिजनों का आरोप है कि लहूलुहान पड़े सुशील मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर मोबाइल से वीडियो बनाने और फोटो खींचने में मस्त रहे.

​इसी दौरान वहां से गुजर रहे सेना के एक जवान की नजर घायल पर पड़ी. फौजी ने बिना वक्त गंवाए सुशील को निकाला और अपनी गाड़ी से तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. फौजी ने ही सुशील के पास मिले पहचान पत्र के आधार पर उनके रेलवे ऑफिस में फोन कर घटना की जानकारी दी.

​प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सुशील कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें केजीएमयू/पीजीआई ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया. सूचना मिलने पर परिजन और रेलवे के सहकर्मी भी अस्पताल पहुंच गए. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का हरसंभव प्रयास किया, लेकिन सिर में गंभीर चोट होने के कारण बुधवार को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

​कैंट थाना पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. स्थानीय निवासियों ने नगर निगम व कैंट बोर्ड से सड़कों के किनारे मौजूद जर्जर पेड़ों की छंटाई कराने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

इस बारे में पीजीआई इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि ​कैंट थाना पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही घायल को अस्पताल में भर्ती कराया. ​प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सुशील कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें केजीएमयू/पीजीआई ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया था. लेकिन सिर में गंभीर चोट होने के कारण उनकी मौत हो गई.

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