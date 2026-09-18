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कैंसर जैसी इन गंभीर बीमारियों में रामबाण है म्यूजिक थेरेपी? एक्सपर्ट्स ने बताया चमत्कारी! जानिए क्या कहती है मेडिकल रिसर्च

पढ़िए- मनीष चौहान के संपादन में प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट

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म्यूजिक थेरेपी का असर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 6:54 PM IST

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लखनऊ : कहते हैं जब सारी दवाएं और दुआएं बेअसर लगने लगें, तब संगीत आत्मा को संभालने का काम करता है. कैंसर, किडनी फेलियर या फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे किसी मरीज के लिए अस्पताल में हर एक दिन भी किसी जंग से कम नहीं होता. मशीनों की बीप, सुइयों की चुभन और सफेद दीवारों के बीच घुटती सांसें, यह वो खामोश पीड़ा है, जो मरीज को भीतर ही भीतर मानसिक रूप से तोड़ देती है, फिर वह निराशा से घिरकर अवसाद की चपेट में आ जाते हैं और बची हुई उम्मीद को भी खो देते हैं. मरीजों की इसी व्यथा को समझते हुए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर विभाग में इलाज के साथ म्यूजिक थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. पढ़िए खास रिपोर्ट...

म्यूजिक थेरेपी का असर (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को इलाज के साथ-साथ म्यूजिक थेरेपी दी जा रही है, जो उनके जख्मी दिलों को सहलाने के लिए खूबसूरत प्रयास माना जा रहा है. डॉ. वेद प्रकाश ने बताया कि वार्ड में धीमी और सकारात्मक ध्वनि वाला संगीत बजाया जाता है. इसका मकसद संगीत से बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि म्यूजिक थेरेपी की मदद से मरीजों के तनाव को कम करके उन्हें मानसिक रूप से बेहतर महसूस कराया जाता है, ताकि उनकी निराशा को कम हो और वह सकारात्मकता के साथ इलाज में सहयोग करे.

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म्यूजिक थेरेपी क्या है? (Photo Credit; ETV Bharat)

मन से डर निकालने में संगीत की भूमिका

डॉ. वेद प्रकाश का कहना है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज कई बार लगातार बीमारी और इलाज की वजह से तनाव और एंग्जायटी में चले जाते हैं. उनके मन में बीमारी को लेकर डर बैठ जाता है. ऐसे माहौल में धीमी आवाज में सकारात्मक संगीत चलाने से वातावरण बदलता है और मरीज रिलैक्स भी महसूस करते हैं. उन्होंने कहा कि जब मरीज मानसिक तौर पर बेहतर महसूस करता है तो इलाज में उसका सहयोग भी बढ़ता है. वह डॉक्टरों की बात बेहतर तरीके से मानता है और इलाज की प्रक्रिया में सहयोग करता है.

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किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (Photo Credit; ETV Bharat)

डॉ. वेद प्रकाश का कहना है कि इलाज के लिए मरीज की बेहतर मानसिक स्थिति कितनी आवश्यक है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि कैंसर अस्पतालों में अब कैंसर एक्सपर्ट्स के साथ-साथ एक मनोचिकित्सक की भी तैनाती की जा रही है, जो जरूरत पड़ने पर मरीज की काउंसलिंग करता है. मरीजों की मनोदशा को बेहतर करने के लिए ही म्यूजिक थेरेपी की मदद ली जाती है.

इलाज में मददगार है म्यूजिक थेरेपी

डॉ. वेद प्रकाश का कहना है कि यहां यह समझना जरूरी है कि म्यूजिक थेरेपी बीमारी की दवा या इलाज का विकल्प नहीं है. इसका इस्तेमाल मुख्य इलाज के साथ एक सहायक तरीके के रूप में किया जा रहा है. हम ये नहीं करते हैं कि म्यूजिक थेरेपी से इलाज करते हैं, बल्कि हम म्यूजिक थेरेपी की मदद से इलाज को बेहतर बनाते हैं.

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म्यूजिक थेरेपी का लाभ (Photo Credit; ETV Bharat)

मरीज ही नहीं, स्टाफ के लिए भी खास

KGMU के डॉक्टर वेद प्रकाश का कहना है कि गंभीर बीमारी वाले मरीजों के साथ उनके परिवार के लोग भी तनाव में रहते हैं. दूसरी तरफ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ लगातार ऐसे मरीजों की देखभाल करते हैं, इसलिए उनके लिए भी अस्पताल का सकारात्मक माहौल जरूरी है. संगीत से वार्ड का माहौल सकारात्मक बनाने की कोशिश की जा रही है. इससे मरीजों के साथ-साथ स्टाफ और डॉक्टरों की मानसिक स्थिति पर भी अच्छा असर देखने को मिल रहा है.

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अस्पताल में भर्ती मरीज (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं मनोचिकित्सक

बलरामपुर अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉ. पीके श्रीवास्तव (मनोचिकित्सक) का कहना है कि संगीत का दिमाग और शरीर दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. तनाव और एंग्जायटी की स्थिति में व्यक्ति की धड़कन तेज हो सकती है, घबराहट और बेचैनी बढ़ सकती है. ऐसे में संगीत व्यक्ति का ध्यान बार-बार आने वाले नकारात्मक विचारों से हटाने में मदद करता है. जब तनाव कम होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से ज्यादा स्थिर महसूस करता है. यही वजह है कि म्यूजिक थेरेपी को इलाज में एक सहायक उपाय के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन यह कहना कि संगीत सीधे दवाओं का असर बढ़ा देता है ये कहना ठीक नहीं होगा. डॉक्टरों के बताए गए अनुभव के आधा पर कहा जा सकता है कि मरीज का मानसिक रूप से बेहतर होना इलाज में मददगार साबित होता है.

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म्यूजिक थेरेपी से इलाज! (Photo Credit; ETV Bharat)

रिसर्च क्या कहती है?

कैंसर एक्सपर्ट डॉ. विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि लखनऊ में डॉक्टरों के अनुभव के अलावा दुनियाभर में म्यूजिक थेरेपी पर कई क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा तनाव, चिंता, दर्द, नींद और जीवन की गुणवत्ता जैसे पहलुओं को लेकर तथ्य सामने आए हैं. ज्यादातर स्टडीज में म्यूजिक थेरेपी का असर मरीज के व्यवहार पर देखा गया है. सामान्यता म्यूजिक थेरेपी के प्रयोग से मरीज में तनाव की कमी, बीमारी से लड़ने की क्षमता में इजाफा और इलाज में सहयोग जैसे बदलाव देखे गए हैं.

कैंसर मरीजों पर 14 स्टडी का विश्लेषण

डॉ. विवेक श्रीवास्तव ने 2025 में साइको-ऑन्कोलॉजी (Psycho-Oncology) में प्रकाशित समीक्षा का जिक्र करते हुए बताया कि कैंसर के मरीजों पर हुए शोध में 14 रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स और कुल 1,104 मरीजों को शामिल किया गया. इसमें पाया गया कि सामान्य देखभाल की तुलना में म्यूजिक थेरेपी लेने वाले कैंसर मरीजों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होने के संकेत मिले. साथ ही, एंग्जायटी और डिप्रेशन के स्तर में भी कमी देखी गई थी.

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किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (Photo Credit; ETV Bharat)

साल 2025 के ही एक अन्य विश्लेषण में फेफड़ों के कैंसर से जुड़े 16 ट्रायल्स और 1,991 मरीजों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया. इस रिसर्च में भी सामने आया कि म्यूजिक थेरेपी के बाद मरीजों में एंग्जायटी, डिप्रेशन और दर्द में कमी आई, जबकि उनकी नींद और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार के संकेत मिले थे.

ICU के मरीजों में भी हुई रिसर्च

डॉ. विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि 2024 में प्रकाशित एक एनालिसिस में ICU मरीजों पर हुई 14 रैंडमाइज्ड स्टडी का विश्लेषण किया गया था. इसमें म्यूजिक थेरेपी से मरीजों की एंग्जायटी कम होने के संकेत मिले थे. कुछ अध्ययनों में हृदय गति, सांस की गति और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने में भी मदद देखी गई थी.

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क्या कहते हैं डॉक्टर? (Photo Credit; ETV Bharat)

डॉ. विवेक श्रीवास्तव का कहना है कि म्यूजिक थेरेपी कैंसर, फेफड़ों की बीमारी या किसी दूसरी गंभीर बीमारी की दवा नहीं है. इसे दवा, सर्जरी, कीमोथेरेपी या दूसरे जरूरी इलाज की जगह नहीं रखा जा सकता. उपलब्ध शोध यह जरूर बताते हैं कि सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह मरीज के तनाव, चिंता, दर्द, नींद और जीवन की गुणवत्ता जैसे पहलुओं में मदद कर सकती है, लेकिन इसके असर को लेकर अभी और मजबूत रिसर्च की जरूरत है.

कुल मिलाकर अस्पताल में बजता धीमा संगीत सिर्फ माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश नहीं है. यह गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज के लिए मानसिक सहारे का एक हिस्सा भी बन रहा है. जब मन बीमारी के डर से थोड़ा बाहर आता है, तो मरीज के लिए लंबे इलाज का सफर भी कुछ आसान हो जाता है.

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