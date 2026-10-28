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मऊ जिला अस्पताल में मोबाइल की रौशनी में बाल बंदी का उपचार

जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब 5:30 बजे एक बाल बंदी के सिर में गंभीर चोट लगने के बाद जिला अस्पताल लाया गया था. चिकित्सकों ने चोट की स्थिति को देखते हुए सिर में टांके लगाने का निर्णय लिया. इसी दौरान ऑपरेशन थिएटर में बिजली आपूर्ति बंद हो गई. कमरे में पर्याप्त रौशनी नहीं होने और जनरेटर के काम नहीं करने से उपचार की प्रक्रिया प्रभावित होने की स्थिति बन गई.



ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों ने मोबाइल फोन की टॉर्च का सहारा लिया और घायल बाल बंदी के सिर में टांके लगाए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से जिला अस्पताल के बिजली व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं.



जिला अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र में आपात स्थिति के दौरान बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने की घटना ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों के बीच यह चर्चा है कि नियमित बैठकों, अधिकारियों के निरीक्षण और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दावों के बावजूद अस्पताल की ऐसी स्थिति है.



जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. धनंजय कुमार सिंह के अनुसार, तकनीकी खराबी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी. हालांकि, कुछ समय बाद खराबी दूर कर ली गई. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी ओटी में इन्वर्टर की व्यवस्था करने की योजना बनाई जाएगी.





मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो अभी नहीं देखी है. हालांकि, मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला अस्पताल के सीएमएस को घटना की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.