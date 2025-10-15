ETV Bharat / state

Jaisalmer Bus Fire: MGH में घायलों का इलाज जारी, 5 हाईफ्लो ऑक्सीजन पर, 4 वेंटीलेटर पर

महात्मा गांधी अस्पताल में जैसलमेर बस हादसे के 14 घायल भर्ती हैं. यूनुस की मौत से आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है.

MGH में घायलों का इलाज जारी
MGH में घायलों का इलाज जारी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 7:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: जैसलमेर बस हादसे में घायल 14 लोगों का इलाज महात्मा गांधी अस्पताल के प्री-ऑपरेटिव वार्ड में जारी है. बीते 24 घंटों में चार मरीजों को वेंटीलेटर पर लिया गया है, जबकि पांच अन्य मरीजों को हाईफ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है. अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉ. रजनीश गालवा ने बताया कि घायलों के फेफड़ों तक जहरीला धुआं पहुंच गया है, जिसके कारण उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है. डॉक्टरों की टीम लगातार इनकी निगरानी कर रही है और सभी की देखरेख बेहतर तरीके से की जा रही है.

वेंटीलेटर और ऑक्सीजन पर मरीज: वेंटीलेटर पर रखे गए मरीजों में महिपाल सिंह, मनोज भाटिया, भागू बानो और इमामत शामिल हैं. वहीं हाईफ्लो ऑक्सीजन पर रखे गए मरीजों में आशीष दवे, जीवराज, इकबाल, ओमाराम और मोहम्मद रफीक हैं. डॉ. गालवा के अनुसार, कई मरीज ऐसे हैं जिनके शरीर पर 50 फीसदी या उससे कम जलन है, लेकिन आग के दौरान निकले जहरीले काले धुएं ने उनके फेफड़ों को प्रभावित कर दिया, जिसके चलते उन्हें हाईफ्लो ऑक्सीजन दी जा रही है.

इसे भी पढ़ें- स्लीपर सीट पर बच्चों को बिठाया पर निकाल नहीं पाया पीर मोहम्मद, खो दिए दिल के टुकड़े, बस का गेट हो गया था लॉक

यूनुस की मौत से बढ़ा आंकड़ा: अस्पताल में भर्ती 10 वर्षीय यूनुस की आज मौत हो गई, अब तक इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो चुकी है।.ू नुस की मां इमामत और पिता पीर मोहम्मद भी इसी अस्पताल में भर्ती हैं.

कौन कितना झुलसा:

  • महिपाल सिंह (22) निवासी एका रामदेवरा - 34-35% झुलसे.
  • मनोज भाटिया (55) निवासी पोकरण - 70-80% झुलसे.
  • भागू बानो (54) निवासी बंबोरों की ढाणी - 80-90% झुलसीं.
  • इमामत (30) निवासी बंबोरों की ढाणी - 70-80% झुलसीं.
  • विशाखा श्रीमाली (26) निवासी ब्रह्मपुरी नागौर - 5-10% झुलसीं.
  • आशीष दवे (32) निवासी महामंदिर जोधपुर - 5% झुलसे.
  • मोहम्मद रफीक (38) निवासी गोमट पोकरण - 45-50% झुलसे.
  • ओमाराम (22) निवासी लाठी जैसलमेर - 35-40% झुलसे.
  • इकबाल (22) निवासी गंगाना जोधपुर - 50% झुलसे.
  • जीवराज (15) निवासी भवानी पूरा जैसलमेर - 15-20% झुलसे.
  • फिरोज (40) निवासी गंगाना जोधपुर - 20-25% झुलसे.
  • पीर मोहम्मद (40) निवासी बंबोरों की ढाणी - 70-75% झुलसे.
  • उबेदुल्ला (50) निवासी गोमट पोकरण - 35-40% झुलसे.
  • लक्ष्मण (35) निवासी सेतरावा देचू - 5% झुलसे.

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, सभी घायलों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है. डॉक्टरों की टीम मरीजों को आवश्यक उपचार और ऑक्सीजन सपोर्ट दे रही है. धुआं घायलों के फेफड़ों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन सभी को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

इसे भी पढ़ें- Jaisalmer Bus Fire : अब तक 21 लोगों की मौत, चिकित्सा मंत्री बोले- AC कंप्रेशर फटने से विस्फोट होने की संभावना

इसे भी पढ़ें- बड़ा खुलासा : चित्तौड़गढ़ से Non AC में पंजीकृत हुई थी बस, मलिक ने एसी में करवाया Modify

TAGGED:

जैसलमेर बस हादसे में घायल
BURN VICTIMS OF JAISALMER BUS
JAISALMER ACCIDENT
JAISALMER BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत-किर्गिस्तान मिलकर करेंगे आतंकवाद का मुकाबला, दोनों देशों के बीच बनी सहमति

159 परिवारों को घर के रूप में मिला दीपावली का तोहफा, यूडीएच मंत्री बोले- अभी और योजनाएं आएंगी

पंकज धीर का अंतिम संस्कार: 'महाभारत' के 'कर्ण' फेम एक्टर की अंतिम विदाई पर टूटे सलमान खान, श्मशान पर दिखें सिद्धार्थ

नाट्य रूपांतरण से समझाए नए तीन कानूनों के प्रावधान, फिल्मी डायलॉग से बनाए प्रमोशनल वीडियो

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.