ETV Bharat / state

Jaisalmer Bus Fire: MGH में घायलों का इलाज जारी, 5 हाईफ्लो ऑक्सीजन पर, 4 वेंटीलेटर पर

जोधपुर: जैसलमेर बस हादसे में घायल 14 लोगों का इलाज महात्मा गांधी अस्पताल के प्री-ऑपरेटिव वार्ड में जारी है. बीते 24 घंटों में चार मरीजों को वेंटीलेटर पर लिया गया है, जबकि पांच अन्य मरीजों को हाईफ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है. अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉ. रजनीश गालवा ने बताया कि घायलों के फेफड़ों तक जहरीला धुआं पहुंच गया है, जिसके कारण उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है. डॉक्टरों की टीम लगातार इनकी निगरानी कर रही है और सभी की देखरेख बेहतर तरीके से की जा रही है.

वेंटीलेटर और ऑक्सीजन पर मरीज: वेंटीलेटर पर रखे गए मरीजों में महिपाल सिंह, मनोज भाटिया, भागू बानो और इमामत शामिल हैं. वहीं हाईफ्लो ऑक्सीजन पर रखे गए मरीजों में आशीष दवे, जीवराज, इकबाल, ओमाराम और मोहम्मद रफीक हैं. डॉ. गालवा के अनुसार, कई मरीज ऐसे हैं जिनके शरीर पर 50 फीसदी या उससे कम जलन है, लेकिन आग के दौरान निकले जहरीले काले धुएं ने उनके फेफड़ों को प्रभावित कर दिया, जिसके चलते उन्हें हाईफ्लो ऑक्सीजन दी जा रही है.

इसे भी पढ़ें- स्लीपर सीट पर बच्चों को बिठाया पर निकाल नहीं पाया पीर मोहम्मद, खो दिए दिल के टुकड़े, बस का गेट हो गया था लॉक

यूनुस की मौत से बढ़ा आंकड़ा: अस्पताल में भर्ती 10 वर्षीय यूनुस की आज मौत हो गई, अब तक इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो चुकी है।.ू नुस की मां इमामत और पिता पीर मोहम्मद भी इसी अस्पताल में भर्ती हैं.