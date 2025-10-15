Jaisalmer Bus Fire: MGH में घायलों का इलाज जारी, 5 हाईफ्लो ऑक्सीजन पर, 4 वेंटीलेटर पर
महात्मा गांधी अस्पताल में जैसलमेर बस हादसे के 14 घायल भर्ती हैं. यूनुस की मौत से आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है.
Published : October 15, 2025 at 7:43 PM IST
जोधपुर: जैसलमेर बस हादसे में घायल 14 लोगों का इलाज महात्मा गांधी अस्पताल के प्री-ऑपरेटिव वार्ड में जारी है. बीते 24 घंटों में चार मरीजों को वेंटीलेटर पर लिया गया है, जबकि पांच अन्य मरीजों को हाईफ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है. अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉ. रजनीश गालवा ने बताया कि घायलों के फेफड़ों तक जहरीला धुआं पहुंच गया है, जिसके कारण उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है. डॉक्टरों की टीम लगातार इनकी निगरानी कर रही है और सभी की देखरेख बेहतर तरीके से की जा रही है.
वेंटीलेटर और ऑक्सीजन पर मरीज: वेंटीलेटर पर रखे गए मरीजों में महिपाल सिंह, मनोज भाटिया, भागू बानो और इमामत शामिल हैं. वहीं हाईफ्लो ऑक्सीजन पर रखे गए मरीजों में आशीष दवे, जीवराज, इकबाल, ओमाराम और मोहम्मद रफीक हैं. डॉ. गालवा के अनुसार, कई मरीज ऐसे हैं जिनके शरीर पर 50 फीसदी या उससे कम जलन है, लेकिन आग के दौरान निकले जहरीले काले धुएं ने उनके फेफड़ों को प्रभावित कर दिया, जिसके चलते उन्हें हाईफ्लो ऑक्सीजन दी जा रही है.
यूनुस की मौत से बढ़ा आंकड़ा: अस्पताल में भर्ती 10 वर्षीय यूनुस की आज मौत हो गई, अब तक इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो चुकी है।.ू नुस की मां इमामत और पिता पीर मोहम्मद भी इसी अस्पताल में भर्ती हैं.
कौन कितना झुलसा:
- महिपाल सिंह (22) निवासी एका रामदेवरा - 34-35% झुलसे.
- मनोज भाटिया (55) निवासी पोकरण - 70-80% झुलसे.
- भागू बानो (54) निवासी बंबोरों की ढाणी - 80-90% झुलसीं.
- इमामत (30) निवासी बंबोरों की ढाणी - 70-80% झुलसीं.
- विशाखा श्रीमाली (26) निवासी ब्रह्मपुरी नागौर - 5-10% झुलसीं.
- आशीष दवे (32) निवासी महामंदिर जोधपुर - 5% झुलसे.
- मोहम्मद रफीक (38) निवासी गोमट पोकरण - 45-50% झुलसे.
- ओमाराम (22) निवासी लाठी जैसलमेर - 35-40% झुलसे.
- इकबाल (22) निवासी गंगाना जोधपुर - 50% झुलसे.
- जीवराज (15) निवासी भवानी पूरा जैसलमेर - 15-20% झुलसे.
- फिरोज (40) निवासी गंगाना जोधपुर - 20-25% झुलसे.
- पीर मोहम्मद (40) निवासी बंबोरों की ढाणी - 70-75% झुलसे.
- उबेदुल्ला (50) निवासी गोमट पोकरण - 35-40% झुलसे.
- लक्ष्मण (35) निवासी सेतरावा देचू - 5% झुलसे.
अस्पताल प्रशासन के अनुसार, सभी घायलों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है. डॉक्टरों की टीम मरीजों को आवश्यक उपचार और ऑक्सीजन सपोर्ट दे रही है. धुआं घायलों के फेफड़ों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन सभी को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
