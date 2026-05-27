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मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज का ट्रीटमेंट! बलिया CMO ने गठित की जांच कमेटी

मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) आनंद सिंह ने बताया कि मनियर स्वास्थ्य केंद्र में हुई घटना की जानकारी उन्हें मिली है.

मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज का ट्रीटमेंट.
मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज का ट्रीटमेंट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 9:50 AM IST

2 Min Read
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बलिया: जिले के मनियर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज करने का मामला सामने आया है. इसका वीडियो भी वायरल है. मामले की सच्चाई जानने के लिए बलिया के CMO ने जांच टीम गठित की है.

मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) आनंद सिंह ने बताया कि मनियर स्वास्थ्य केंद्र में हुई घटना की जानकारी उन्हें मिली है. हमने वहां के प्रभारी से इस विषय पर बात की है. प्रभारी ने बताया कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पाया था.

उस समय बिजली कुछ देर के लिए चली गई थी, तभी वह मरीज वहां पहुंचा. यह सिर्फ 5-10 मिनट के लिए हुआ. मरीज को तत्काल प्राथमिक ट्रीटमेंट की जरूरत थी.

मुख्य चिकित्साधिकारी आनंद सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

रोड एक्सीडेंट में घायल के परिजन नितीश पांडे ने बताया की बेल्थरा से आते समय एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दिया था, जिससे वह घायल हो गए थे. घायल को तत्काल मनियर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया.

तब वहां कोई डॉक्टर भी नहीं था और न हीं लाईट थी. इसके बाद परिजन विवश होकर एक प्राइवेट डॉक्टर को लेकर आए और वहीं पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज कराना पड़ा. प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को जिला चिकित्सालय लाया गया.

2 मिनट 9 सेकेंड का वीडियो वायरल: मनियर स्वास्थ्य केंद्र पर टॉर्च की रोशनी में इलाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. यह वीडियो 2 मिनट 9 सेकेंड का है.

हालांकि ETV भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक मरीज का इलाज किया जा रहा है. वहां मौजूद मरीज के तीमारदार मोबाइल का टार्च जलाए हुए हैं.

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