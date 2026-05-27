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मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज का ट्रीटमेंट! बलिया CMO ने गठित की जांच कमेटी

मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज का ट्रीटमेंट. ( Photo Credit: ETV Bharat )