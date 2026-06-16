ETV Bharat / state

रहस्यमयी बुखार से जूझ रही युवती को सिम्स में मिला नया जीवन, एक साल से थी बीमार

बिलासपुर में एक युवती रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थी. उसका सिम्स में सफल इलाज किया गया है.

TB treatment at Bilaspur CIMS
बिलासपुर सिम्स में टीबी का इलाज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 6:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: सिम्स में एक युवती को जीवनदान मिला है. यह युवती बीते एक साल से बुखार, कमजोरी और रात में पसीने की बीमारी से जूझ रही थी. सिम्स अस्पताल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में यह सफल इलाज हो सका है. पीड़ित युवती का कई निजी अस्पतालों एवं जिला अस्पताल में उपचार के बावजूद बीमारी का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन सिम्स में की गई उन्नत ब्रांकोस्कोपी जांच से बीमारी की वास्तविक वजह सामने आ गई.

12 जून को सिम्स बिलासपुर में इलाज हुआ शुरू

गोंडपारा निवासी 24 साल की युवती 12 जून 2026 को सिम्स के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग की ओपीडी में पहुंची. मरीज की जांच डॉ. प्रतीक कुमार और उनकी टीम ने शुरू किया. सबसे पहले मरीज की ब्रोंकोस्कोपी की गई. शुरुआती जांच में मरीज ने बताया कि वह पिछले लगभग एक वर्ष से बार-बार बुखार आने, कमजोरी महसूस होने तथा रात में अत्यधिक पसीना आने जैसी समस्याओं से पीड़ित थी. कई स्थानों पर उपचार कराने के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ.

ब्रांकोस्कोपी में टीबी का चला पता

डॉक्टरों की तरफ से युवती की एक्स-रे एवं सीटी स्कैन जांच कराई गई, जिसमें फेफड़ों के विभिन्न हिस्सों में निमोनिया के लक्षण दिखाई दिए. बीमारी के कारणों की पुष्टि के लिए बलगम की जांच कराई गई, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आई. इसके बाद विशेषज्ञों ने ब्रांकोस्कोपी करने का निर्णय लिया. दूरबीन आधारित इस आधुनिक जांच प्रक्रिया के माध्यम से फेफड़ों के प्रभावित हिस्सों की गहन जांच की गई तथा वहां से नमूने लेकर सीबीनाट (CBNAAT) जांच हेतु भेजे गए. जांच रिपोर्ट में युवती को टीबी की बीमारी का पता चला. उसके बाद तुरंत इलाज शुरू किया गया. मरीज को सुधार होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

टीबी आज भी देश में एक महत्वपूर्ण जनस्वास्थ्य चुनौती है. कई बार यह बीमारी सामान्य लक्षणों और रहस्यमयी बुखार के रूप में सामने आती है तथा प्रारंभिक जांचों में पकड़ में नहीं आती. ऐसे मामलों में ब्रांकोस्कोपी एवं सीबीनाट जैसी उन्नत जांच तकनीकें रोग की पहचान में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है. समय पर सही इलाज से मरीज को बचाया जा सकता है- डॉ. रमणेश मूर्ति, डीन, सिम्स अस्पताल

टीबी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत कराएं इलाज

सिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लखन सिंह ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी के लक्षण दिखाई दे तो वह तुरंत इलाज कराएं. उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स को लंबे समय तक बुखार, कमजोरी, वजन घटना, लगातार खांसी या रात में पसीना आने जैसी शिकायतें हों तो उसे नजरअंदाज नहीं करें. वे तुरंत डॉक्टर से मिले और इलाज कराएं. समय पर इलाज से इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायक है, मानव बुद्धि का विकल्प नहीं: राज्यपाल रमेन डेका

LLB के स्टूडेंट्स को बांटा गलत प्रश्न पत्र, मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ने बदला पर्चा

हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर और चेहरे में दर्द, फिर भी मतदान करके लोकतंत्र के प्रति निभाई जिम्मेदारी

TAGGED:

TREATMENT FOR MYSTERIOUS FEVER
BILASPUR CIMS HOSPITAL
सिम्स अस्पताल में टीबी का इलाज
ब्रांकोस्कोपी जांच
MYSTERIOUS FEVER IN CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.