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RGHS बहिष्कार समाप्त, कल से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज शुरू, SOP में सुधार पर बनी सहमति

दो माह के बहिष्कार के बाद सरकार और डॉक्टर्स के बीच हुई वार्ता के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं.

चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधिमंडल की सरकार से वार्ता
चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधिमंडल की सरकार से वार्ता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 10:22 PM IST

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जयपुर: आरजीएचएस योजना से जुड़ा इलाज अब प्राइवेट अस्पतालों में एक बार फिर उपलब्ध हो सकेगा. बीते दो माह से प्राइवेट अस्पतालों ने लगभग 2200 करोड़ रुपये बकाया होने के कारण आरजीएचएस योजना के तहत इलाज बंद कर दिया था. इसके बाद आज देर शाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और विभिन्न चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ से वार्ता की.

बैठक में आरजीएचएस योजना के संचालन से जुड़ी समस्याओं पर गंभीर चर्चा हुई. इसमें SOP में आवश्यक संशोधन, संचालन प्रक्रियाओं की स्पष्ट टाइमलाइन, पारदर्शी क्वेरी एवं पेनल्टी प्रक्रिया, TMS ब्लॉकेज, अनुशासनात्मक कार्यवाही के दिशा-निर्देश, चिकित्सकों के विरुद्ध अनावश्यक आपराधिक प्रकरण न दर्ज करने की नीति और लंबित भुगतान मुख्य मुद्दे रहे.

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SOP में सुधार पर बनी सहमति: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि चिकित्सा मंत्री एवं अधिकारियों ने RGHS प्रशासन को निर्देश दिए कि आगामी 10 दिनों में सुधारों सहित SOP जारी किया जाए. चिकित्सा संगठनों के सुझावों के आधार पर नियम लागू किए जाएंगे. लंबित भुगतानों के मामले में वित्त विभाग को अस्पतालों पर पड़े आर्थिक दबाव को देखते हुए अधिकतम बकाया शीघ्र जारी करने और शेष भुगतान प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए. भविष्य में भुगतान की पारदर्शी टाइमलाइन तय करने पर भी सहमति बनी.

उन्होंने बताया कि एक महत्वपूर्ण फैसला यह लिया गया कि RGHS प्रशासन और चिकित्सा संगठनों के बीच बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त समिति गठित की जाएगी. एसोसिएशन के सचिव डॉ. एन.के. अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के सकारात्मक आश्वासनों और स्पष्ट निर्देशों को देखते हुए राज्यभर में चल रहा RGHS बहिष्कार वापस ले लिया गया है. कल से राज्यभर के सभी निजी चिकित्सालय और चिकित्सा संस्थान पुनः आरजीएचएस सेवाएं शुरू कर देंगे.

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