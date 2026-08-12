18 साल से कम उम्र के बच्चों का इलाज और सर्जरी मुफ्त, RBSK विशेष कैंप में स्क्रीनिंग कराने की अपील
धनबाद सदर अस्पताल में विशेष RBSK कैंप लगाया गया है. जिन मरीजों का इलाज सदर अस्पताल में संभव नहीं, उनका इलाज कहीं और किया जाएगा.
Published : August 12, 2026 at 2:46 PM IST
धनबाद: सदर अस्पताल में बच्चों के इलाज को लेकर बड़ी पहल शुरू की गई है. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जन्मजात बीमारी, हृदय रोग, आंख, कान, हाथ-पैर और दांत से जुड़ी गंभीर समस्याओं का इलाज अब मुफ्त कराया जाएगा. इसके लिए 11 से 22 अगस्त तक सदर अस्पताल में विशेष RBSK कैंप लगाया गया है. जिनका इलाज सदर अस्पताल में संभव नहीं है, उनकी बाहर के अस्पताल में सर्जरी कराई जाएगी.
खास बात यह है कि पिछले तीन से चार महीनों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में करीब 700 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है. इन बच्चों को अब चरणबद्ध तरीके से इलाज और जरूरत पड़ने पर सर्जरी की सुविधा दी जाएगी. बुधवार को धनबाद सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कई नई सुविधाओं की शुरुआत की गई.
उपायुक्त आदित्य रंजन और उप विकास आयुक्त सनी राज ने मॉड्यूलर आयुष्मान वार्ड, पार्किंग शेड और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK के विशेष जांच शिविर का उद्घाटन किया. उद्घाटन के बाद अधिकारियों ने अस्पताल का निरीक्षण किया और रजिस्ट्रेशन काउंटर समेत मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया.
RBSK कैंप के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों की गंभीर बीमारियों की पहचान कर उन्हें इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. जन्मजात बीमारी से लेकर हृदय, आंख, कान, हाथ-पैर और दांत से संबंधित समस्याओं का इलाज और सर्जरी पूरी तरह मुफ्त होगी. पिछले तीन से चार महीने के दौरान जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में करीब 700 बच्चों की जांच की जा चुकी है. अब इन बच्चों को बीमारी के आधार पर अलग-अलग चरण में उपचार उपलब्ध कराया जाएगा.
प्रशासन की कोशिश है कि अधिकतर सर्जरी सदर अस्पताल में ही कराई जाए, ताकि बच्चों और उनके परिजनों को इलाज के लिए दूसरे शहरों की ओर न जाना पड़े. बच्चों के इलाज की निगरानी भी डिजिटल तरीके से की जाएगी. GAPs सॉफ्टवेयर के जरिए हर बच्चे की उपचार प्रक्रिया को ट्रैक किया जा रहा है. बच्चे के पूरी तरह स्वस्थ होने तक उसकी जानकारी सिस्टम में दर्ज रहेगी.
उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि पिछले एक साल में सदर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है. प्रशासन का लक्ष्य है कि सदर अस्पताल के साथ-साथ जिले के CHC और PHC में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने जिलेवासियों से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करने और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की. यानी धनबाद के बच्चों के लिए इलाज की राह अब और आसान होगी. स्क्रीनिंग से लेकर गंभीर बीमारी के इलाज और सर्जरी तक की सुविधा मुफ्त मिलने से जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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