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18 साल से कम उम्र के बच्चों का इलाज और सर्जरी मुफ्त, RBSK विशेष कैंप में स्क्रीनिंग कराने की अपील

धनबाद: सदर अस्पताल में बच्चों के इलाज को लेकर बड़ी पहल शुरू की गई है. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जन्मजात बीमारी, हृदय रोग, आंख, कान, हाथ-पैर और दांत से जुड़ी गंभीर समस्याओं का इलाज अब मुफ्त कराया जाएगा. इसके लिए 11 से 22 अगस्त तक सदर अस्पताल में विशेष RBSK कैंप लगाया गया है. जिनका इलाज सदर अस्पताल में संभव नहीं है, उनकी बाहर के अस्पताल में सर्जरी कराई जाएगी.

खास बात यह है कि पिछले तीन से चार महीनों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में करीब 700 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है. इन बच्चों को अब चरणबद्ध तरीके से इलाज और जरूरत पड़ने पर सर्जरी की सुविधा दी जाएगी. बुधवार को धनबाद सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कई नई सुविधाओं की शुरुआत की गई.

RBSK विशेष कैंप में स्क्रीनिंग कराने की अपील (ETV BHARAT)

उपायुक्त आदित्य रंजन और उप विकास आयुक्त सनी राज ने मॉड्यूलर आयुष्मान वार्ड, पार्किंग शेड और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK के विशेष जांच शिविर का उद्घाटन किया. उद्घाटन के बाद अधिकारियों ने अस्पताल का निरीक्षण किया और रजिस्ट्रेशन काउंटर समेत मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया.

RBSK कैंप के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों की गंभीर बीमारियों की पहचान कर उन्हें इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. जन्मजात बीमारी से लेकर हृदय, आंख, कान, हाथ-पैर और दांत से संबंधित समस्याओं का इलाज और सर्जरी पूरी तरह मुफ्त होगी. पिछले तीन से चार महीने के दौरान जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में करीब 700 बच्चों की जांच की जा चुकी है. अब इन बच्चों को बीमारी के आधार पर अलग-अलग चरण में उपचार उपलब्ध कराया जाएगा.