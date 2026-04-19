झारखंड का ट्रेजरी घोटाला चारा घोटाला से भी बड़ा है: विधायक सतेंद्रनाथ तिवारी
गढ़वा से बीजेपी विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि झारखंड का ट्रेजरी घोटाला चारा घोटाला से भी बड़ा है.
Published : April 19, 2026 at 7:17 PM IST
गढ़वा: बीजेपी विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने ट्रेजरी में करोड़ों रुपए के अवैध निकासी के मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इसकी तुलना चारा घोटाले से की है. रमकंडा पहुंचे विधायक सतेंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि झारखंड में चारा घोटाला से भी बड़ा ट्रेजरी घोटाला हुआ है. विधायक ने कहा कि अभी यह आंकड़ा 100 करोड़ पार हो गया है. उन्होंने कहा कि राज्य में जिस कोषागार को पूरा हिसाब किताब रखने का जिम्मा है, वहीं इसमें गड़बड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री आज सभी जगह जांच की बात कह रहे हैं. लेकिन इसकी नियमित जांच क्यों नहीं कराई गई है.
गढ़वा विधायक अपने कार्यकर्ता के घर शादी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में यह बात कही. उन्होंने कहा कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री एक अरब का अपना घर बना रहे हैं. वहीं बच्चों को छात्रवृति का लाभ नहीं मिल रहा है. पैसे के अभाव में परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं. किसानों को धान बेचने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है. आज झारखंड की ऐसी स्थिति हो गई है कि आम लोगों की बात कोई सुनने वाला नहीं है.
10 साल से छात्र शिक्षक भर्ती परीक्षा के इंतजार में हैं: विधायक
विधायक ने कहा कि पढ़े लिखे झारखंड के युवा आज 10 सालों से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के इंतजार में हैं. कई युवाओं की उम्र खत्म हो गई है. विधायक ने कहा कि सरकार की मंशा साफ होती तो रघुवर सरकर की 2016 वाली नियमावली के आधार पर ही पात्रता परीक्षा आयोजित कराकर 26 हजार शिक्षकों के खाली पदों को भर सकती थी. लेकिन हेमंत सरकार भाषा के विवाद में उसे उलझा के रखा है. भोजपुरी, मगही और हिंदी को रीजनल भाषा के रूप में नहीं माना, जबकि गढ़वा, पलामू के लोग भोजपुरी, मगही और हिंदी को जानते हैं.
नियमावली में छात्रों को उलझा रखी है सरकार: सत्येंद्रनाथ तिवारी
विधायक ने कहा कि राज्य के लोगों की मांग थी कि रीजनल भाषा में भोजपुरी और मगही के साथ हिंदी को भी रखा जाए, लेकिन नियमावली में सरकार ने इसे हटाकर कुडुख, नागपुरी, कुरमाली, उड़िया और बांग्ला को रखा है. ताकि लोग इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाए और नियमावली पर रोक लगे. सरकार दो सालों से ओबीसी छात्रों को छात्रवृति नहीं दे पा रही है.
विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि वे इस मामले को लेकर राज्यपाल से मिलकर राज्य के छात्रों की इन समस्याओं को रखा है. हालांकि अब सरकार ने नियमावली को रद्द कर दिया है. लेकिन फिर से कब परीक्षा होगी कुछ पता नहीं है. ऐसे में उन छात्रों का क्या होगा जो बैल बकरी बेचकर शहरों में इस परीक्षा की तैयारी में लगे हैं.
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