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बोकारो ट्रेजरी घोटाला: 3 या 4 करोड़ नहीं, असली आंकड़ा सुनकर चौंक जाएंगे आप!

बोकारो में ट्रेजरी घोटाले का रकम 4 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ से अधिक होने की बात डीसी ने की है.

TREASURY SCAM IN JHARKHAND
डीसी के साथ अन्य पदाधिकारी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 10, 2026 at 10:59 AM IST

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बोकारो: कोषागार घोटाला मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, घोटाले की रकम वैसे-वैसे बढ़ती जा रही है. पहले 3 करोड़ 15 लाख, फिर 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार और अब 6 करोड़ के पार पहुंच गई है. जांच अभी भी चल रही है. आंकड़ा और बढ़ता है या नहीं यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा. जिला प्रशासन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की बात कही है.

उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि कोषागार से पुलिस विभाग के एक लेखपाल द्वारा अवैध निकासी का मामला वर्ष 2016 से जांच के अधीन है. पहले यह राशि 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार बताई जा रही थी, लेकिन अब जांच में यह बढ़कर 6 करोड़ से अधिक होने के संकेत मिले हैं. प्रारंभिक जांच में राम नरेश सिंह, उपेंद्र सिंह और एस कुमार समेत कई अन्य नाम सामने आए हैं. जिनके नाम पर फर्जी निकासी की गई है.

जानकारी देते डीसी अजय नाथ झा (ईटीवी भारत)

राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय टीम कर रही है जांच

प्रशासन का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है. वहीं राज्य स्तर पर भी अलग से जांच जारी है. डीसी ने कहा कि कोषागार से अवैध निकासी का मामला बेहद गंभीर है. इसे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लिया गया है. जांच जारी है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

सभी दोषियों पर होगी कार्रवाई: डीसी

बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखिए जांच पूरी कर तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा. इसके साथ ही डीसी ने कहा कि इस कारनामे में जितने भी दोषी होंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

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