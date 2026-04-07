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बोकारो पुलिस विभाग की ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला, अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडेय गिरफ्तार

बोकारो में 3 करोड़ अवैध निकासी के मामले में पुलिस विभाग के अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ACCOUNTANT ARRESTED IN BOKARO
अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 7, 2026 at 3:30 PM IST

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‎‎बोकारो: ट्रेजरी से वेतन मद में 3.15 करोड़ रुपए की संदिग्ध निकासी के मामले में जिला प्रशासन ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है. उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश पर ट्रेजरी ऑफिसर गुलाब चंद उरांव द्वारा संबंधित मामले में बोकारो स्टील सिटी थाने में देर रात प्राथमिकी दर्ज कराई गई. ‎अपने आवेदन में टीओ ने लिखा है कि मामले की जांच प्रारंभ की गई. जांच के क्रम में कोषागार अभिलेखों और बैंक खातों से प्राप्त विवरणियों का परीक्षण किया गया.‎

वित्तीय वर्ष 2024-25 का है मामला

‎प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया गया कि पुलिस उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह के नाम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के मई 2024 से मार्च 2026 तक वेतन मद से निकाली गई राशि को अन्य खातों में स्थानांतरित किया गया. टीओ के जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उक्त राशि का स्थानांतरण पुलिस विभाग के अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडेय द्वारा अपनी पत्नी के बैंक खाते में कराया गया. मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा आरोपित अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है.

मामले को लेकर जानकारी देते डीसी (ईटीवी भारत)

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है तथा सभी दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उपायुक्त अजय नाथ झा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर समाहर्ता मो मुमताज अंसारी को विस्तृत जांच का आदेश दिया था. उन्हें निर्देशित किया कि सभी बिंदुओं की गहन जांच करते हुए तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करें. साथ ही जांच कार्य पूर्ण कर 24 घंटे के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा था.

डीसी ने दिए कार्रवाई के निर्देश

अपर समाहर्त्ता मो मुमताज अंसारी की प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद उपायुक्त ने तुरंत कार्रवाई का निर्देश जारी किया. अपर समाहर्ता ने प्रारंभिक जांच में पाया था कि उपेंद्र सिंह के नाम पर वेतन मद में की गई निकासी सामान्य प्रक्रिया से मेल नहीं खाती और इसमें गंभीर अनियमितता की आशंका है. जिसके बाद डीसी ने मामले से संबंधित व्यक्ति और उससे जुड़े खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू करने, विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले में संबंधित के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक बोकारो को कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया.

बोकारो डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि मामले को लेकर हमने जांच के आदेश दिए हैं. पैसा जिस अकाउंट में गया है, उसे भी सीज करने का आदेश दे दिया गया है.

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