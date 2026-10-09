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मुंबई से खुला मध्यप्रदेश के लिए खजाना, 90 हजार करोड़ रुपए की होगी बारिश

मुंबई में मुख्यमंत्री मोहन यादव ( Source- Jansampark )

भोपाल : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुंबई में रोड शो के दौरान उद्योगपतियों ने प्रदेश में निवेश को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाया है. गुरुवार को दिन भर निवेशकों और उद्योग समूहों के साथ सीएम की बैठकों का दौर चला. इसमें मध्यप्रदेश को लगभग 90 हजार करोड़ रु के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए. अक्षय ऊर्जा और भंडारण के क्षेत्र में अवादा ग्रुप ने 22 हजार 156 करोड़ रु का निवेश का प्रस्ताव दिया. वहीं, जेएसडब्ल्यू समूह ने सीमेंट, पेंट और अन्य व्यवसायों के विस्तार में दिखाई रुचि दिखाई.

मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को बताया इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मुंबई में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' मध्यप्रदेश की निवेश-अनुकूल नीतियां, पारदर्शी प्रक्रियाएं और औद्योगिक सुविधाएं प्रदेश को निवेश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बनाती हैं. राज्य सरकार नए उद्योगों की स्थापना और उनके विस्तार के लिए जरूरी सहयोग और तमाम अनुमतियां समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक भूमि, अधोसंरचनात्मक और कुशल कार्यबल निवेशकों को इंवेस्टमेंट के लिए बेहतर मौके उपलब्ध कराता है.''