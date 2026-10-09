मुंबई से खुला मध्यप्रदेश के लिए खजाना, 90 हजार करोड़ रुपए की होगी बारिश
मुंबई में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रोड शो, देशभर के इन्वेस्टर्स से की वन टू वन चर्चा, मिले हजारों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:29 AM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुंबई में रोड शो के दौरान उद्योगपतियों ने प्रदेश में निवेश को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाया है. गुरुवार को दिन भर निवेशकों और उद्योग समूहों के साथ सीएम की बैठकों का दौर चला. इसमें मध्यप्रदेश को लगभग 90 हजार करोड़ रु के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए. अक्षय ऊर्जा और भंडारण के क्षेत्र में अवादा ग्रुप ने 22 हजार 156 करोड़ रु का निवेश का प्रस्ताव दिया. वहीं, जेएसडब्ल्यू समूह ने सीमेंट, पेंट और अन्य व्यवसायों के विस्तार में दिखाई रुचि दिखाई.
मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को बताया इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली
मुंबई में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' मध्यप्रदेश की निवेश-अनुकूल नीतियां, पारदर्शी प्रक्रियाएं और औद्योगिक सुविधाएं प्रदेश को निवेश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बनाती हैं. राज्य सरकार नए उद्योगों की स्थापना और उनके विस्तार के लिए जरूरी सहयोग और तमाम अनुमतियां समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक भूमि, अधोसंरचनात्मक और कुशल कार्यबल निवेशकों को इंवेस्टमेंट के लिए बेहतर मौके उपलब्ध कराता है.''
आज मुंबई में मध्यप्रदेश को लगभग ₹90 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में आयोजित GIS के दौरान एवं उसके बाद लगभग ₹34 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 30% से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे हैं। #InvestInMP https://t.co/PSFARHr46i— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 8, 2026
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए सीएम ने दिया आमंत्रण
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सेक्टर्स के निवेशकों से भी वन-टू-वन मुलाकात भी की. सीएम ने निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए आमंत्रित किया है. वन टू वन चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री से जेएसडब्लयू गु्रप के पार्थ जिंदल ने प्रदेश में विस्तार को लेकर चर्चा की. जेएसडब्लयू ग्रुप मौजूदा समय में ग्वालियर में पेंट, धार में इस्पात, पन्ना में चूना पत्थर खनन व दमोह के गैसाबाद और हटा में सीमेंट से जुड़े कार्य कर रहा है.
अवाडा ग्रुप करेगा 22 हजार करोड़ का निवेश
निवेशकों से प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा के दौरान अवादा ग्रुप ने 22,156 करोड़ रु का निवेश प्रस्ताव दिया है. अवादा समूह के अध्यक्ष प्रशांत चौबे ने सौर, पवन, नियमित उपलब्धता वाली नवकरणीय ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं पर चर्चा की. अवादा समूह वर्ष 2013-14 से मध्यप्रदेश में काम कर रहा है. समूह ने नीमच में 151 मेगावाट और आगर सोलर पार्क में 280 मेगावाट की सौर परियोजनाए स्थापित की हैं.
यह भी पढ़ें-
- ठंडक, बारिश और गर्मी का कॉम्बो, मध्य प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, जानें अपने शहर का हाल
- भोपाल में BJP विधायक के घर चोरी, राजधानी में VIP बंगले भी सुरक्षित नहीं
- अमित शाह के भोपाल आते ही चमकी बालाघाट की किस्मत, मोहन सरकार पेश करेगी बालाघाट की 400 करोड़ वाली प्लानिंग
समूह ने कुल 2,362 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए 22,156 करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया है. इसमें पचोरा में 6,616 करोड़ रूपए, ईशानगर में 3,250 करोड़ रु और नीमच में 12,290 करोड़ रु का निवेश शामिल है.
मध्य प्रदेश को मिले अन्य निवेश व प्रस्ताव
- एनक्यूब एथिकल्स प्रायवेट लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक मेहुल मधुसूदन शाह ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के विस्तार पर चर्चा की. कंपनी ने 2 परियोजनाओं के लिए 1,200 करोड़ रु से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव दिया है. इसके तहत पीथमपुर इकाई के द्वितीय चरण का विस्तार किया जाएगा और पास की 20 एकड़ से अधिक भूमि पर आंखों की दवाओं की नई यूनिट शुरू की जाएगी.
- छिंदवाड़ा में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 1,000 करोड़ रु तक के विस्तार का प्रस्ताव दिया है. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक योगेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा के दौरान छिंदवाड़ा की लहगडुआ स्थित इकाई के विस्तार पर चर्चा की. कंपनी ने सर्फ एक्सेल और व्हील के लिए नई स्प्रे-ड्राइड डिटर्जेंट यूनिट के लिए 800 से 1,000 करोड़ रु के निवेश का प्रस्ताव दिया. योगेश मिश्रा ने बताया कि कंपनी 2030 तक 8 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. इससे करीब 700 प्रत्यक्ष और 1,500 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
- स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रा शेखर ने दूरसंचार उपकरण व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश पर चर्चा की. कंपनी ने ग्वालियर के टेलीकॉम जोन में 200 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है. इससे करीबन 1,000 रोजगार अवसर पैदा होंगे.
- सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के डेटा सेंटर व्यवसाय के सीईओ शरद अग्रवाल ने प्रदेश में डेटा सेंटर अवसंरचना विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा की. कंपनी ने हाइपर स्केल, एआई-रेडी और एज डेटा सेंटर स्थापित करने में रुचि दिखाई. उधर हेला इन्फ्रा मार्केट लिमिटेड के सह-संस्थापक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं निदेशक सौविक सेनगुप्ता ने 200 करोड़ रु के निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया. डी एंड एच इंडिया ने इंदौर के निकट लगभग 25 एकड़ भूमि पर 300 करोड़ रु के निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया. ई-बस, बायोगैस और स्मार्ट मीटर परियोजनाओं में एवरसोर्स ने 3,500 करोड़ रु का निवेश का प्रस्ताव दिया है.
- मीरा कॉटन एंड सिंथेटिक मिल्स प्रायवेट लिमिटेड ने मध्यप्रदेश में 2,000 करोड़ रु के निवेश का प्रस्ताव रखा, जिससे लगभग 4,000 रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है. इंडियन डायमंड सीमेंट ने 3,000 करोड़ रु से अधिक का निवेश प्रस्ताव दिया है.