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शिक्षक बहाली: इस एक फैसले से बदल सकती है करीब 2 लाख अभ्यर्थियों की किस्मत

TRE-4 में CTET अपीयरिंग उम्मीदवारों ने STET की तर्ज पर आवेदन का मौका पाने के लिए शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

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शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2026 at 2:15 PM IST

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पटना : बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी TRE-4 को लेकर CTET अपीयरिंग अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास का घेराव किया. बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी वीरचंद पटेल पथ स्थित विधायक फ्लैट परिसर पहुंचे और मांग की है कि जिस तरह STET अपीयरिंग अभ्यर्थियों को TRE-4 में आवेदन करने का मौका दिया गया है, उसी तरह CTET अपीयरिंग अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बहाली में शामिल होने की अनुमति दी जाए.

शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव : मौके पर मौजूद अभ्यर्थियों ने कहा कि वह किसी तरह का आंदोलन करने नहीं आए हैं, बल्कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांग और समस्या उनके सामने रखना चाहते हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को CTET और STET अपीयरिंग उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए. उनका दावा है कि इस निर्णय से बिहार के करीब डेढ़ लाख से दो लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को फायदा हो सकता है.

अभ्यर्थियों ने की शिक्षा मंत्री से अपील (ETV Bharat)

TRE-1 की तर्ज पर समान अवसर की मांग : मधुबनी से पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी दीपक कुमार ने कहा कि TRE-1 में CTET अपीयरिंग और STET अपीयरिंग दोनों तरह के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया था. लेकिन TRE-4 में STET अपीयरिंग अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की अनुमति दी गई है, जबकि CTET अपीयरिंग उम्मीदवारों को इससे बाहर रखा गया है. उन्होंने कहा कि उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जब STET अपीयरिंग अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है तो CTET अपीयरिंग उम्मीदवारों को भी आवेदन की अनुमति मिलनी चाहिए.

"CTET की परीक्षा पहले 6 सितंबर को होनी थी, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी गई है. TRE-4 के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है. ऐसे में सरकार चाहे तो CTET परीक्षा और उसके परिणाम की समय-सीमा को देखते हुए अपीयरिंग अभ्यर्थियों को भी आवेदन का अवसर दे सकती है."- दीपक कुमार, शिक्षक अभ्यर्थी

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TRE-1 की तर्ज पर समान अवसर की मांग (ETV Bharat)

परीक्षा स्थगित होने से अभ्यर्थियों में जगी उम्मीद : शिक्षक अभ्यर्थी सुधा कुमारी ने कहा कि वे शिक्षा मंत्री से मिलने आई हैं, क्योंकि मंत्री ने उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि TRE-4 की आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, जबकि 20 सितंबर को CTET की परीक्षा होनी है और इसके बाद करीब एक महीने के भीतर परिणाम आने की उम्मीद है.

"CTET की परीक्षा और परिणाम दोनों STET की प्रक्रिया से पहले पूरे हो सकते हैं, इसलिए चौथे चरण की शिक्षक बहाली में फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए. भीड़ देखकर इसे आंदोलन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी अपनी मांग रखने और मंत्री से समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे हैं."- सुधा कुमारी,शिक्षक अभ्यर्थी

आवेदन प्रक्रिया फिलहाल स्थगित: अभ्यर्थी माधुरी कुमारी ने बताया कि पहले 1 सितंबर से TRE-4 के लिए आवेदन शुरू होने की बात थी, लेकिन तकनीकी बदलाव के कारण प्रक्रिया फिलहाल टाल दी गई है. पहले सरकार ने शिक्षक बहाली परीक्षा दो चरणों में कराने की योजना बनाई थी, लेकिन अभ्यर्थियों के विरोध के बाद एक ही चरण में परीक्षा कराने का फैसला किया गया.

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CTET अपीयरिंग उम्मीदवारों ने किया घेराव (ETV Bharat)

"इसके बाद अंतिम समय में हुए बदलाव के कारण आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया और बीपीएससी जल्द नई तिथि जारी कर सकता है. नई तिथि से आवेदन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और इस दौरान CTET का परिणाम भी आ सकता है."- माधुरी कुमारी, शिक्षक अभ्यर्थी

सरकार से अंतिम मुहर की आस : गौरतलब है कि CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए पात्र होते हैं, जबकि STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं. ऐसे में CTET अपीयरिंग अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि STET अपीयरिंग उम्मीदवारों की तर्ज पर उन्हें भी TRE-4 में आवेदन करने का अवसर दिया जाए.

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