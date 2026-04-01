आज से महंगा हुआ सफर, छोटे-बड़े वाहनों सभी के टोल टैक्स में बढ़ोतरी
पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार के प्रयास से स्थिर है, लेकिन एक अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है.
Published : April 1, 2026 at 7:08 PM IST
अंबालाः पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन केंद्र सरकार की ओर से शंभू टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी के बाद निजी और कमर्शियल वाहनों से सफर करना एक अप्रैल से महंगा हो गया है. बढ़ती महंगाई के बीच वाहन चालकों/मालिकों को टोल टैक्स ने एक और झटका दे दिया.
लोकल पास में भी 10 रुपये की बढ़ोतरी: हरियाणा-पंजाब के बॉर्डर पर अंबाला के पास स्थित शंभू टोल प्लाजा पर मंगलवार रात 12 बजे से नई दरें लागू हो गईं. छोटी गाड़ियों के टोल टैक्स में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. वहीं हैवी गाड़ियों के टोल टैक्स में 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. लोकल गाड़ियां के पास के रेट में भी बढ़ोतरी कर दी गई है. इसमें भी 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. पहले जहां लोकल पास के लिए 340 रुपये निर्धारित था. आज से यह बढ़कर 350 रुपये हो गया है.
टोल प्लाजा पर आज से नकद भुगतान बंदः आज से टोल पर कैश से भुगतान करना भी बंद हो गया है। जानकारी देते हुए टोल प्लाजा मैनेजर ने बताया कि कार से लेकर हर वाहन के टोल भुगतान में 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है. मंथली पास जो 340 का बनता था वो अब 350 का हो गया है. वही साल वाले पास के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने बताया कि आज से टोल प्लाजा पर कैश बंद कर दिया गया है और अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने पर 1.25 प्रतिशत के हिसाब से पेमेंट देनी होगी.
|शंभू टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी (रुपये में)
|वाहन
|एक तरफा यात्रा
|दैनिक पास 24 घंटे लिए
|पुरानी दर
|नई दर
|पुरानी दर
|नई दर
|कार/जीप/वैन
|110
|120
|175
|185
|एलसीवी/मिनी बस
|180
|200
|275
|295
|बस/ट्रक 2 एक्सल
|395
|415
|600
|620
|बहुधुरीय यान 2 एक्सल
|630
|650
|955
|975
|पुरानी दर
|नई दर
|लोकल वाहन पास
|340
|350