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आज से महंगा हुआ सफर, छोटे-बड़े वाहनों सभी के टोल टैक्स में बढ़ोतरी

अंबालाः पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन केंद्र सरकार की ओर से शंभू टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी के बाद निजी और कमर्शियल वाहनों से सफर करना एक अप्रैल से महंगा हो गया है. बढ़ती महंगाई के बीच वाहन चालकों/मालिकों को टोल टैक्स ने एक और झटका दे दिया.

लोकल पास में भी 10 रुपये की बढ़ोतरी: हरियाणा-पंजाब के बॉर्डर पर अंबाला के पास स्थित शंभू टोल प्लाजा पर मंगलवार रात 12 बजे से नई दरें लागू हो गईं. छोटी गाड़ियों के टोल टैक्स में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. वहीं हैवी गाड़ियों के टोल टैक्स में 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. लोकल गाड़ियां के पास के रेट में भी बढ़ोतरी कर दी गई है. इसमें भी 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. पहले जहां लोकल पास के लिए 340 रुपये निर्धारित था. आज से यह बढ़कर 350 रुपये हो गया है.