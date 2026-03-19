गोरखपुर से दिल्ली का सफर आसान, स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े, यह है रूट
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेन 29 मार्च तक संचालित की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 4:26 PM IST
वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक ट्रेनों का संचालन किया गया था. इसमें गोरखपुर होली विशेष गाड़ी भी शामिल थी, जो पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार टर्मिनल तक संचालित हो रही थी. यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस गाड़ी को अतिरिक्त फेरों के लिए बढ़ाया गया है. यह गाड़ी 29 मार्च तक संचालित की जाएगी.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि, गोरखपुर होली विशेष गाड़ी का संचलन पूर्णिया कोर्ट से वर्तमान समय में 29 मार्च तक प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार एवं रविवार को तथा आनन्द विहार टर्मिनल से 19 से 29 मार्च तक प्रत्येक बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं रविवार को 06 अतिरिक्त फेरों के लिए बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि, इस गाड़ी में जनरेटर सह लगेज यान के 02, जनरल सेकेंड क्लास के 02, स्लीपर के 04 तथा थर्ड एसी इकोनॉमी के 14 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे.
ये होगा रूट : बता दें कि, 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनन्द विहार टर्मिनल होली विशेष गाड़ी बीते 17 मार्च से 29 मार्च तक प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार एवं रविवार को पूर्णिया कोर्ट से 16.30 बजे प्रस्थान कर बनमंखी से 17.04 बजे, मुरलीगंज से 17.32 बजे, दौरम मधेपुरा से 18.02 बजे, सहरसा से 20.00 बजे, गढ़ बरौनी से 20.22 बजे, सुपौल से 20.47 बजे, सरायगढ़ से 21.45 बजे, निर्मली से 22.02 बजे, घोघरडीहा से 22.15 बजे, झंझारपुर से 22.37 बजे, सकरी से 23.02 बजे, शिशो से 23.40 बजे, दूसरे दिन जनकपुर रोड से 00.47 बजे, सीतामढ़ी से 01.35 बजे, बैरगनिया से 02.12 बजे, रक्सौल से
03.20 बजे, नरकटियागंज से 04.30 बजे, बगहा से 05.02 बजे, कप्तानगंज से 08.22 बजे, गोरखपुर जाएगी.वहां से 09.50 बजे,बस्ती से 10.50 बजे, गोंडा से 12.15 बजे, सीतापुर से 15.45 बजे, शाहजहाँपुर से 17.22 बजे, बरेली से 18.34 बजे, मुरादाबाद से 21.25 बजे, हापुड़ से 23.22 बजे तथा तीसरे दिन गाजियाबाद से 00.27 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनल 01.05 बजे पहुँचेगी.
आनंद विहार टर्मिनल से भी होगी संचालित: वहीं वापसी यात्रा में 05580 आनन्द विहार टर्मिनल-पूर्णिया कोर्ट होली विशेष गाड़ी आज से 29 मार्च, 2026 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं रविवार को आनन्द विहार टर्मिनल से 05.15 बजे प्रस्थान कर गाजियाबाद से 06.05 बजे, हापुड़ से 06.48 बजे, मुरादाबाद से 09.10 बजे, बरेली से 10.40 बजे, शाहजहाँपुर से 11.52 बजे, सीतापुर से 14.15
बजे, गोंडा से 16.30 बजे, बस्ती से 17.50 बजे, गोरखपुर से 19.40 बजे, कप्तानगंज से 20.47 बजे, बगहा से 23.20 बजे, दूसरे दिन नरकटियागंज से 00.20 बजे, रक्सौल से 01.15 बजे, बैरगनिया से 02.02 बजे, सीतामढ़ी से 02.45 बजे, जनकपुर रोड से 03.17 बजे, शिशो से 04.05 बजे, सकरी से 06.02 बजे, झंझारपुर से 06.27 बजे, घोघरडीहा से 06.47 बजे, निर्मली से 08.05 बजे, सरायगढ़ से 09.00 बजे, सुपौल से 09.32 बजे, गढ़ बरौनी से 09.47 बजे, सहरसा से 10.50 बजे, दौरम मधेपुरा से 11.17 बजे, मुरलीगंज से 12.02 बजे तथा बनमंखी से 12.30 बजे छूटकर पूर्णिया कोर्ट
13.45 बजे पहुंचेगी.
