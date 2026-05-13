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यात्रियों की जेब पर भारी पड़ेगा बोझ, यमुना एक्सप्रेस-वे प्रबंधन ने टोल बढ़ाने की तैयारी की

यमुना एक्सप्रेस-वे पर सफर होगा महंगा,एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली कंपनी ने टोल दरों में 3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा.

बढ़ती संचालन लागत का हवाला देकर बढ़ाया टोल
बढ़ती संचालन लागत का हवाला देकर बढ़ाया टोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 3:05 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: यदि आप यमुना एक्सप्रेस-वे से होकर कही जा रहे है तो अब आपको अपनी जेब ढ़ीली करनी पड़ेगी, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस-वे पर सफर महंगा होने जा रहा है. एक्सप्रेस-वे का संचालन करने वाली कंपनी ने टोल दरों में 3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है. अगर मंजूरी मिली, तो लाखों यात्रियों और व्यापारियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.

बढ़ती संचालन लागत का हवाला देकर बढ़ाया टोल: एक्सप्रेस-वे प्रबंधन का कहना है कि बढ़ते ट्रैफिक और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए करीब 3.5 फीसदी की प्रस्तावित बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है. इसके लिए सालाना वृद्धि का प्रावधान और बढ़ती संचालन लागत का हवाला दिया गया है. लेकिन बढ़ोतरी से कार, बस, ट्रक और सभी कमर्शियल वाहन चालकों को झटका लगेगा.

यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को जेब करने वाली होगी ढ़ीली
यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को जेब करने वाली होगी ढ़ीली (ETV Bharat)

इस रूट पर गाड़ियों का दबाव देखते हुए लिया गया फैसला: एक्सप्रेसवे प्रबंधन का कहना है कि एग्रीमेंट के तहत हर साल टोल बढ़ाना तय है. 2024 के बाद से अब तक दरें नहीं बढ़ी थीं. बढ़ते ट्रैफिक और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. गौरतलब है कि जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे के जुड़ने से इस रूट पर गाड़ियों का दबाव कई गुना बढ़ने वाला है, जिसे देखते हुए कंपनी मेंटेनेंस के नाम पर यह बोझ जनता पर डालने की तैयारी में है, अब सबकी नजरें शासन की मंजूरी पर टिकी हैं. अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो नोएडा से आगरा तक का सफर अब पहले जैसा सस्ता नहीं रहेगा.

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