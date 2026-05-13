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यात्रियों की जेब पर भारी पड़ेगा बोझ, यमुना एक्सप्रेस-वे प्रबंधन ने टोल बढ़ाने की तैयारी की

बढ़ती संचालन लागत का हवाला देकर बढ़ाया टोल ( ETV Bharat )