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गंगा एक्सप्रेसवे से प्रयागराज, लखनऊ होते हुए गाजियाबाद जाने वालों को मिलेगा फायदा, होगी समय की बचत

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का अपने हाथों से उद्घाटन करेंगे, जिसके शुरु होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जाता है और साथ ही 12 जिलों को जोड़ता है, इसके अलावा कई अन्य जिलों को भी इनडायरेक्टइस जोड़ता है, जिनमें गाजियाबाद सबसे प्रमुख है. हालांकि, गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ा नहीं है, इसके बावजूद हापुड़ के रास्ते गाजियाबाद जाने में दो घंटे समय की बचत होगी.



गंगा एक्सप्रेसवे से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे शहरों को लाभ मिलेगा, इसके अलावा प्रयागराज और लखनऊ से गाजियाबाद जाने वाले लोगों को भी समय की बचत होगी.





हापुड़ के रहने वाले बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने बताया कि एक्सप्रेसवे से सफर करने में करीब दो घंटे की बचत होगी. पहले प्रयागराज से गाजियाबाद पहुंचने में 10 से 12 घंटे लग जाते थे. पुरानी सड़कों पर ट्रैफिक जाम के कारण समय ज्यादा लगता था. अब गंगा एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर आसान हो जाएगा. प्रयागराज से लखनऊ होते हुए या सीधे हापुड़ होते हुए गाजियाबाद पहुंचा जा सकता है.





उन्होंने बताया कि हापुड़ से गाजियाबाद का रूट अब बहुत आसान हो गया है, गंगा एक्सप्रेसवे पर हापुड़ के पास अच्छा इंटरचेंज बनाया गया है. यहां से सीधे NH-9 पर निकलकर गाजियाबाद पहुंचा जा सकता है. यह रास्ता चौड़ा, सिग्नल-फ्री और कम भीड़भाड़ वाला है. छोटी दूरी में तेज गाड़ी चलाने से समय बचता है. व्यापारी, तीर्थयात्री और रोजाना आने जाने वाले लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि हापुड़ क्षेत्र को 'मिनी नोएडा' बनाने की भी योजना है, जिससे इलाका और विकसित होगा.



दूसरी ओर, यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा होते हुए गाजियाबाद पहुंचना अब भी दूश्वारियों से भरा है, यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भारी ट्रैफिक रहता है. परी चौक और कसाना जैसे चौराहों पर हमेशा जाम रहता है.

नोएडा से गाजियाबाद जाने के लिए स्थानीय सड़कों, घनी आबादी वाले इलाकों और कई सिग्नलों से गुजरना पड़ता है. शाम के समय या वीकेंड पर यह रूट और भी मुश्किल हो जाता है. इससे समय बर्बाद होता है और थकान बढ़ती है. कई बार रेस्ट लेना पड़ता है, जो यात्रा को लंबा कर देता है.



अवनीश कुमार त्यागी ने बताया कि, न केवल गाजियाबाद बल्कि बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को भी गंगा एक्सप्रेसवे से फायदा मिलेगा, यह एक्सप्रेस वे यूपी की लाइफ लाइन है.