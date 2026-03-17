गोरखपुर से लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया और बिहार को जाने वाले पर संकट गहराया, राजघाट पुल मरम्मत बनी बड़ी वज़ह
गोरखपुर के राजघाट पुल से आज 17 मार्च से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : March 17, 2026 at 9:44 AM IST
गोरखपुर: राप्ती नदी पर छह दशक पहले बने गोरखपुर के राजघाट पुल से आज 17 मार्च से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा, जो करीब एक से डेढ़ माह तक चलेगा.
यह पुल गोरखपुर से लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया और बिहार को जाने वाले यात्रियों के लिए सुगम रास्ता बनाता था. लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा इसकी आयु की गणना करने के साथ इसके मरम्मत की आवश्यकता को देखते हुए इसे अगले 20 वर्षों तक सुरक्षित बनाने के लिए किए जाने वाले कार्य को देखते हुए, बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगाया गया है.
लखनऊ से गोरखपुर शहर की तरफ आने वाले बड़े वाहन नौसढ़ तिराहे से बाघागाड़ा फोरलेन की तरफ डायवर्ट हो जाएंगे. जिसके जरिए यह वहां वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर, और बिहार की ओर जा पाएंगे. शहर के भीतर इन्हें आने के लिए रामनगर करजहां पुल से शहर की तरफ प्रवेश लेना होगा.
टू लेन के इस पुल में एक लेने को चालू रखा जाएगा, जिसके जरिए छोटे वाहनों का आवागमन होगा. यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से निर्धारित किए गए नए मार्ग से अपने वाहन को आगे बढ़ाने में सहयोग की अपील किया है.
यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय के अनुसार मंगलवार 17 मार्च की सुबह 7:00 से या डायवर्जन लागू हो जाएगा. जो दिन और रात दोनों समय लागू रहेगी. यानी की 24 घंटे इस पुल से ट्रक, बस, टैंकर समेत कोई भी बड़ा वाहन प्रवेश नहीं कर पाएगा.
वाराणसी और बड़हलगंज की तरफ से आने वाले बड़े वाहनों को बाघागाड़ा फोर लेन से लखनऊ या फिर देवरिया, कुशीनगर के लिए मोड़ दिया जाएगा. यातायात निरीक्षक ने कहा कि प्रशासनिक स्तर से जो निर्देश यातायात पुलिस को मिले हैं उसका अनुपालन करना उनकी जिम्मेदारी है. इसलिए सुबह 7:00 से ट्रैफिक पुलिस इस व्यवस्था को संभालेगी जिससे लोगों को कोई असुविधा न हो.
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से भले ही बड़े वाहनों का मार्ग परिवर्तित हो रहा है, उन्हें कुछ अधिक दूरी तय कर अपना रास्ता तय करना होगा लेकिन, फोरलेन मार्ग मिलने से उनका समय बचेगा और वाहन रफ्तार भी भर सकेंगे. शहर के भीतर से गुजरना उनके लिए ज्यादा समय देने वाला होता है.