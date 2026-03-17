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गोरखपुर से लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया और बिहार को जाने वाले पर संकट गहराया, राजघाट पुल मरम्मत बनी बड़ी वज़ह

राजघाट पुल से आज 17 मार्च से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: राप्ती नदी पर छह दशक पहले बने गोरखपुर के राजघाट पुल से आज 17 मार्च से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा, जो करीब एक से डेढ़ माह तक चलेगा. यह पुल गोरखपुर से लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया और बिहार को जाने वाले यात्रियों के लिए सुगम रास्ता बनाता था. लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा इसकी आयु की गणना करने के साथ इसके मरम्मत की आवश्यकता को देखते हुए इसे अगले 20 वर्षों तक सुरक्षित बनाने के लिए किए जाने वाले कार्य को देखते हुए, बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगाया गया है. राजघाट पुल से आज 17 मार्च से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा. (ETV Bharat) लखनऊ से गोरखपुर शहर की तरफ आने वाले बड़े वाहन नौसढ़ तिराहे से बाघागाड़ा फोरलेन की तरफ डायवर्ट हो जाएंगे. जिसके जरिए यह वहां वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर, और बिहार की ओर जा पाएंगे. शहर के भीतर इन्हें आने के लिए रामनगर करजहां पुल से शहर की तरफ प्रवेश लेना होगा.