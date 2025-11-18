लखीमपुर में टूरिस्ट से भरी ट्रैवलर और बस की आमने-सामने टक्कर, एक महिला की मौत, 15 घायल, पुल से नीचे लटका ट्रैवलर
टक्कर इतनी तेज थी कि कई यात्री सीट पर ही फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने में पुलिस, ग्रामीणों और राहगीरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 11:21 PM IST
लखीमपुर खीरी : ईसानगर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात रंजीतगंज पुल पर तेज रफ्तार बस और ट्रैवलर की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 15 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. टक्कर इतनी तेज थी की ट्रैवलर पुल से आधा नीचे लटक गया. यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी को बचाया.
एक बस बहराइच से लखीमपुर की ओर जा रही थी, जबकि ट्रैवलर लखीमपुर से बहराइच की तरफ जा रही थी. बताया जा रहा है कि ट्रैवलर में टूरिस्ट सवार थे और मनौनाधाम बरेली से श्रावस्ती जिले के भिंगा थाना क्षेत्र के चहलवा जा रहे थे. रंजीतगंज पुल पर ट्रैवलर और बस की जोरदार टक्कर हो गई.
टक्कर इतनी तेज थी कि कई यात्री अपनी सीट पर ही फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने में पुलिस, ग्रामीणों और राहगीरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. हादसे में लगभग 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घायलों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.
सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. महिला की पहचान नहीं हो पाई है.
टक्कर होने से ट्रैवलर पुल से आधा लटक गया. पिछला हिस्सा पुल पर था जबकि आगे का भाग नीचे की ओर झुक गया था. यदि ट्रैवलर कुछ इंच और आगे खिसक जाता, तो दर्जनों जानें जा सकती थीं. पुलिस व ग्रामीणों ने रस्सियों और अन्य साधनों की मदद से ट्रैवलर को स्थिर किया और अंदर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला.
धौरहरा पुलिस क्षेत्राधिकारी शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा स्थगित, 18 और 19 दिसंबर को होना था एग्जाम, पीजीटी की परीक्षा पहले ही हो चुकी है कैंसिल