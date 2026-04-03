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गंगा एक्सप्रेसवे पर हाईटेक सुरक्षा: CCTV और आधुनिक निगरानी व्यवस्था से सफर होगा सुरक्षित

गंगा एक्सप्रेसवे पर CCTV कैमरों के साथ स्मार्ट निगरानी नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

गंगा एक्सप्रेसवे पर हाईटेक सुरक्षा
गंगा एक्सप्रेसवे पर हाईटेक सुरक्षा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 4:51 PM IST

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उत्तर प्रदेश में तेजी से बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे को न सिर्फ देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में गिना जा रहा है, बल्कि इसे सुरक्षा के लिहाज से भी अत्याधुनिक बनाया जा रहा है. खासतौर पर उन्नाव से गुजरने वाले हिस्से में CCTV कैमरों के साथ स्मार्ट निगरानी प्रणाली का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.


गंगा एक्सप्रेसवे पर हाईटेक CCTV कैमरे बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं, जो पूरे मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रख सकेंगी, यह कैमरा न केवल ट्रैफिक की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या दुर्घटना की स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे. इसके लिए एक केंद्रीय मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जहां से पूरे एक्सप्रेसवे पर नजर रखी जाएगी.

गंगा एक्सप्रेसवे पर लगने वाले कैमरे में एक से दूसरी की दूरी 500 मीटर रखी गई है, यानी प्रत्येक कैमरा 1 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र को देख सकेगा. कैमरा लगाने का काम लगभग अंतिम स्टेज पर है. सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू किया जा रहा है.

इस प्रणाली के तहत ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तकनीक का उपयोग होगा, जिससे वाहनों की पहचान और उनकी गति पर नजर रखी जा सकेगी, यदि कोई वाहन निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करता है या गलत दिशा में चलता है, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करेगा और चालान की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी.


इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर अलार्म सेंसर भी लगाए जा रहे हैं, जो किसी दुर्घटना, वाहन के अचानक रुकने या असामान्य गतिविधि को तुरंत पहचान लेंगे. खासकर कोहरे या कम दृश्यता की स्थिति में ये सेंसर ड्राइवरों को समय रहते चेतावनी देंगे, जिससे हादसों की संभावना कम होगी।
यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर कुछ किलोमीटर पर इमरजेंसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. इनमें एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग वाहन और क्रेन शामिल हैं, जो दुर्घटना की स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू करेंगे. साथ ही, एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी लगाए जाएंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर यात्री सीधे सहायता प्राप्त कर सकेंगे.


रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड, मजबूत क्रैश बैरियर और सुव्यवस्थित लेन मार्किंग भी की जा रही है. इन सभी उपायों का उद्देश्य यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रा न केवल तेज हो, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित रहे.


विशेषज्ञों का मानना है कि CCTV और स्मार्ट तकनीक से लैस यह सुरक्षा व्यवस्था गंगा एक्सप्रेसवे को देश के सबसे सुरक्षित हाईवे में शामिल कर सकती है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा, तभी इन व्यवस्थाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा. इस प्रकार, गंगा एक्सप्रेसवे आधुनिक तकनीक और मजबूत सुरक्षा प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभर रहा है, जो आने वाले समय में प्रदेश की यातायात व्यवस्था को नई दिशा देगी.

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