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DTC की बसों में ‘सहेली पिंक कार्ड’ से ही करें सफर, महिलाओं से अपील शुरू, अब तक 7.67 लाख कार्ड जारी

डीटीसी की बसों में ‘सहेली पिंक कार्ड’ से ही करें सफर ( ETV Bharat )