मिर्जापुर-सोनभद्र मार्ग पर सफर होगा आसान, रेलवे कर रहा ये काम
उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने शुरू किया ये काम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 7:57 AM IST
मिर्जापुर: उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने रेल और सड़क यातायात को अधिक सुरक्षित, सुगम और निर्बाध बनाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. चुनार–चोपन रेल खंड पर लूसा के निकट स्थित समपार फाटक संख्या-19 पर अक्सर लगने वाले लंबे जाम से अब लोगों को जल्द ही हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी.
मण्डल रेल प्रबंधक (DRM) रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में यहां निर्माणाधीन रोड ओवर ब्रिज (ROB) के रेलवे हिस्से पर भारी-भरकम स्टील गर्डरों की सफल लॉन्चिंग और स्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है. इस पुल के बनने से स्थानीय निवासियों के साथ-साथ इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों मुसाफिरों का सफर बेहद आसान हो जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लंबाई 585 मीटर है, जिसमें विशेष रूप से रेलवे के ऊपर आने वाले 36 मीटर लंबे और 7.5 मीटर चौड़े हिस्से पर गर्डर रखने का यह चुनौतीपूर्ण कार्य बेहद आधुनिक तकनीकों और कड़े सुरक्षा मानकों के साथ अंजाम दिया गया.
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