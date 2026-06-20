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मिर्जापुर-सोनभद्र मार्ग पर सफर होगा आसान, रेलवे कर रहा ये काम

मण्डल रेल प्रबंधक (DRM) रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में यहां निर्माणाधीन रोड ओवर ब्रिज (ROB) के रेलवे हिस्से पर भारी-भरकम स्टील गर्डरों की सफल लॉन्चिंग और स्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है. इस पुल के बनने से स्थानीय निवासियों के साथ-साथ इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों मुसाफिरों का सफर बेहद आसान हो जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लंबाई 585 मीटर है, जिसमें विशेष रूप से रेलवे के ऊपर आने वाले 36 मीटर लंबे और 7.5 मीटर चौड़े हिस्से पर गर्डर रखने का यह चुनौतीपूर्ण कार्य बेहद आधुनिक तकनीकों और कड़े सुरक्षा मानकों के साथ अंजाम दिया गया.

मिर्जापुर: उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने रेल और सड़क यातायात को अधिक सुरक्षित, सुगम और निर्बाध बनाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. चुनार–चोपन रेल खंड पर लूसा के निकट स्थित समपार फाटक संख्या-19 पर अक्सर लगने वाले लंबे जाम से अब लोगों को जल्द ही हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी.

मिर्जापुर-सोनभद्र मार्ग पर सफर होगा आसान. (etv bharat)

क्रेनों की मदद से भारी स्टील गर्डरों को बेहद सटीकता के साथ निर्धारित स्थान पर फिट किया गया. रेलवे और निर्माण एजेंसियों के बेहतरीन तालमेल का ही नतीजा था कि उप मुख्य अभियंता (ब्रिज/लाइन) आईपीएस यादव और सहायक कार्यकारी अभियंता लाल बहादुर की देखरेख में ब्रिज लाइन टीम ने बिना किसी बाधा के इस महत्वपूर्ण और जटिल चरण को समय रहते पूरा कर लिया. यह नया ओवर ब्रिज चुनार शहर को सीधे राज्य राजमार्ग-35 (मिर्जापुर–सोनभद्र मार्ग) से जोड़ेगा, जिससे दोनों तरफ का यातायात बिना रुके चल सकेगा.

मिर्जापुर-सोनभद्र मार्ग पर सफर होगा आसान. (etv bharat)

इस ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा हो जाने के बाद क्षेत्र की न सिर्फ सूरत बदलेगी, बल्कि सीरत भी सुधरेगी.अब तक समपार फाटक बंद होने की वजह से ट्रेन गुजरने के इंतजार में वाहनों की जो लंबी कतारें लग जाती थीं, वे इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी. इससे न केवल सड़क पर चलने वाले आम लोगों का समय और ईंधन बचेगा, बल्कि रेलवे को भी गाड़ियों के परिचालन में गति और सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी. कुल मिलाकर, यह परियोजना इस पूरे क्षेत्र के निवासियों, स्थानीय व्यापारियों और मुसाफिरों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होने वाली है, जो क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को एक नई रफ़्तार देगी.

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