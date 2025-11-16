हाड़ौती के पर्यटन स्थलों पर बनाई डॉक्यूमेंट्री, दिखाएं हिडन टूरिस्ट स्पॉट ताकि ज्यादा आए सैलानी

ETV Bharat / state

कोटा: राज्य सरकार की मदद से कोटा व्यापार महासंघ व होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान 2 से 4 जनवरी के बीच ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिसमें कोटा के टूरिस्ट स्पॉट का प्रमोशन किया जा रहा है.

फेडरेशन के संभाग अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने बताया कि डॉक्यूमेंट्री में हिडन टूरिस्ट पैलेस भी दिखाए गए हैं, जिन्हें हाड़ौती के अधिकांश लोगों ने नहीं देखा है. 28 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में 60 से ज्यादा पर्यटन स्थल दर्शाए गए. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष गोविंद राम मित्तल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि दूसरे देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों को भी बुलाए. उनके जरिए हाड़ौती के पर्यटन स्थलों की पहुंच दूसरे देशों तक जाए.

Officials associated with the event giving information about the Travel Mart
ट्रेवल मार्ट की जानकारी देते आयोजन से जुड़े पदाधिकारी (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: कोटा में होगा प्रदेश स्तरीय ट्रेवल मार्ट: 1500 एजेंट तीन दिन स्थानीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे

कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन ने कहा कि बूंदी, बारां, कोटा व झालावाड़ में कई टूरिस्ट स्पॉट है. टूरिस्ट चार-पांच दिन हाड़ौती में बीता सकता है, जबकि सवाई माधोपुर में सेंचुरी एक जगह है, वहां दो दिन ही रुकता है. हाड़ौती में चम्बल सफारी, टाइगर रिजर्व, रामगढ़ क्रेटर, गरडिया महादेव, बूंदी किला, शेरगढ़, गागरोन किला सहित कई दर्शनीय स्थल शामिल हैं. श्री सराफा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र गोयल "विचित्र", होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के कोटा संभाग के कोषाध्यक्ष अंकुर गुप्ता, लघु उद्योग भारती की महिला इकाई की अध्यक्ष रजनी पोद्दार व सचिव निहारिका गुप्ता मौजूद रहीं.

5 हजार आवेदन, चयनित करेंगे ट्रेवल ऑपरेटर: अशोक माहेश्वरी ने बताया कि कोटा ट्रेवल मार्ट के लिए 5 हजार रजिस्ट्रेशन के मेल आ चुके, लेकिन इतने लोगों की व्यवस्था नहीं कर सकते. इसलिए चयनित ट्रेवल ऑपरेटरों को ही बुलाया जाएगा. कोटा को दिल्ली, आगरा व जयपुर पर्यटन सर्किट से जोड़ा जा सकता है. इसमें बूंदी, बारां और झालावाड़ को भी शामिल किया सकता है. यहां तीन से पांच दिन की इटनरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं. हाड़ौती कोटा स्टोन संगठन के संस्थापक अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि ट्रेवल मार्ट के लिए शहर को सुंदर और स्वच्छ रखना होगा. अतिक्रमण फ्री भी बनाना होगा, तभी कोटा का ट्रेवल मार्ट सफल होगा. यहां पर पर्यटन के लिए नए द्वार खुलेंगे.

