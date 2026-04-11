गोरखपुर से चलेंगी 20 इलेक्ट्रिक बसें, अयोध्या, वाराणसी, बलिया और सोनौली तक सफर सुहाना
पूर्वी उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का कदम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 11:05 AM IST
गोरखपुर: पूर्वी उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, गोरखपुर से अयोध्या, वाराणसी, बलिया और सोनौली सहित कई प्रमुख मार्गों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी अंतिम दौर में हैं,
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को पहले चरण में 20 नई इलेक्ट्रिक बसें मिल चुकी हैं, जिन्हें कचहरी बस स्टेशन और गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन से संचालित किया जाएगा. इन बसों के संचालन को लेकर तैयारियां पूरी हैं. राप्तीनगर कार्यशाला में हाईटेक चार्जिंग स्टेशन का निर्माण अंतिम चरण में है.
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस माह के अंत तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके बाद ई-बसों का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा. परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह नें बताया कि ईको-फ्रेंडली परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोरखपुर को ये बसें आवंटित की गई हैं.
इन रूटों पर चलेंगी: इनमें से छह बसें वाराणसी के लिए चलाई जाएंगी. तीन बसें गाजीपुर मार्ग और तीन आजमगढ़ मार्ग से चलेंगी. इसके अलावा अयोध्या, बलिया, सोनौली और तमकुहीराज के लिए तीन-तीन बसें प्रस्तावित हैं, जबकि लार रोड (देवरिया) के लिए दो बसें संचालित होंगी.
रूट चार्ट तैयार किया: बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए रूट चार्ट तैयार किया गया है, जिससे पूर्वांचल के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों तक यात्रियों को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके. शुरुआती चरण में नौ बसें कचहरी बस स्टेशन और 11 बसें गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन से संचालित होंगी.
लव कुमार सिंह के मुताबिक अयोध्या, वाराणसी और सोनौली जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को आरामदायक, व,सुरक्षित और प्रदूषण-मुक्त यात्रा का लाभ मिलेगा. साथ ही ईंधन की बचत से निगम को आर्थिक लाभ भी होगा. इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी फायदा मिलेगा. गोरखपुर से शुरू हो रही बस सेवा पर्यावरण के लिए वरदान साबित होंगी और सफर का अलग एहसास कराएगी.
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