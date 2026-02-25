ETV Bharat / state

दिल्ली में सफर होगा डिजिटल: 2 मार्च से शुरू होगी पिंक-ब्लू-ऑरेंज कार्ड योजना, महिलाओं को मिलेगा स्मार्ट फ्री ट्रैवल कार्ड

डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक डिजिटल कार्ड प्रणाली लागू होने के बाद बसों में टिकट खरीदने, खुले पैसे रखने व कतारों की समस्या खत्म हो जाएगी.

दिल्ली में सफर होगा डिजिटल
दिल्ली में सफर होगा डिजिटल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 25, 2026 at 2:25 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह डिजिटल व अधिक सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) बड़ा कदम उठाने जा रहा है. अब बसों में सफर के लिए पिंक, ब्लू व ऑरेंज स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिनका औपचारिक उद्घाटन 2 मार्च को होने जा रहा है.

पहले यह कार्यक्रम 19 फरवरी को प्रस्तावित था, लेकिन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 और बाद में 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ दौरे के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था. अब नई तारीख निर्धारित कर दी गई है और उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री के शामिल होने की संभावना है.

पिंक-ब्लू-ऑरेंज कार्ड योजना
पिंक-ब्लू-ऑरेंज कार्ड योजना (ETV Bharat)

डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक इस योजना के तहत तीन प्रकार के कार्ड जारी किए जाएंगे. महिलाओं के लिए पिंक कार्ड, पुरुषों के लिए ब्लू कार्ड और दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक व अन्य रियायती श्रेणी के यात्रियों के लिए ऑरेंज कार्ड. महिलाओं को मिलने वाला शून्य-केवाईसी पिंक कार्ड पूरी तरह मुफ्त होगा. इसके जरिए दिल्ली की निवासी महिलाएं डीटीसी बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी. वहीं 100 प्रतिशत केवाईसी वाला पिंक कार्ड, ब्लू व ऑरेंज कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) आधारित होंगे, जिन्हें बस, मेट्रो व नमो भारत ट्रेन के साथ-साथ एटीएम कार्ड की तरह नकदी निकासी और शॉपिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.

50 स्थानों पर बनेंगे कार्ड: डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक उद्घाटन के बाद राजधानी में करीब 50 स्थानों पर काउंटर लगाकर कार्ड बनाने का काम शुरू किया जाएगा. ये बूथ एसडीएम कार्यालयों, बस डिपो, बस स्टैंड और चुनिंदा बैंकों में लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को आसानी से कार्ड उपलब्ध हो सकें. कार्ड बनाने का टेंडर मफिनपे व एयरटेल पेमेंट बैंक को दिया गया है.

खत्म होगी खुले पैसों की समस्या: डीटीसी अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल कार्ड प्रणाली लागू होने के बाद बसों में टिकट खरीदने, खुले पैसे रखने व कतारों की समस्या खत्म हो जाएगी. यात्री बस में चढ़ते समय कार्ड टैप करेंगे, जिससे उनकी यात्रा की टिकट परिचालक द्वारा निकाला जाएगा. इससे पूरा डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा. साथ ही टिकट जांच व्यवस्था भी सख्त की जाएगी. नियमों के उल्लंघन पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा.

राजधानी दिल्ली में मेट्रो के बाद बसें दूसरी सबसे बड़ी लाइफ लाइन मानी जाती हैं. दिल्ली में रोजाना करीब 40 लाख यात्री बसों से सफर करते हैं. ऐसे में ये नई डिजिटल व्यवस्था न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि फ्री यात्रा योजना को अधिक पारदर्शी बनाकर परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी अहम भूमिका निभाएगी.

