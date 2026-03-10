ETV Bharat / state

लखनऊ से पुरुलिया और रांची का सफर हुआ आसान, ट्रेन को पीएम 14 मार्च को दिखाएंगे हरी झंडी

उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया, ट्रेन पश्चिम बंगाल, झारखंड और यूपी के लोगों को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी देगी.

लखनऊ से पश्चिम बंगाल और झारखंड की यात्रा होगी आसान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 9:57 PM IST

Updated : March 10, 2026 at 10:12 PM IST

लखनऊ: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि अब राजधानी लखनऊ से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और झारखंड की राजधानी रांची का सफर करना और भी आसान होगा. रेलवे प्रशासन आनंद विहार से लखनऊ होकर पुरुलिया तक एक नई एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल से इस ट्रेन का उद्घाटन 14 मार्च को करेंगे. रेलवे विभाग ने उद्घाटन वाली ट्रेन के संचालन का आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

जल्द जारी होगा नियमित ट्रेनों का टाइम टेबल: उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नियमित रूप से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तृत टाइम टेबल और नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है. यह नई ट्रेन पुरुलिया से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रामगढ़, रांची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी. इसके बाद यह रोहतास, कैमूर, चंदौली, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद होते हुए आनंद विहार पहुंचेगी. वर्तमान में पुरुलिया जाने के लिए यात्रियों को सप्ताह में केवल दो दिन चलने वाली अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस पर ही निर्भर रहना पड़ता है.

व्यापारी वर्ग और आम पैसेंजर्स को सीधा फायदा: पुरानी ट्रेनों में सीटें जल्दी उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि यह ट्रेन दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान कर यात्रा अनुभव को बेहतर करेगी. इस नई सेवा से विशेषकर व्यापारी वर्ग और कामगारों को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है. यह ट्रेन पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच आपसी संपर्क को और मजबूत करेगी.

महिला रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर मंथन: नार्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर अपनी बात रखी. उन्होंने चाइल्ड केयर लीव के दौरान दूसरे वर्ष में की जा रही वेतन कटौती के प्रावधान को समाप्त कराने का आश्वासन दिया. इस सम्मेलन में महिला चेयरपर्सन आशा चड्ढा, बबिता शाही और एआईआरएफ की प्रवीणा सिंह सहित कई महिला पदाधिकारी मौजूद रहीं.

सम्मेलन में मुख्य अतिथि और गणमान्य उपस्थिति: वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अरिमा भट्नागर और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संगीता सागर ने भी अपने संबोधन में रेलकर्मियों के कल्याण पर जोर दिया. कार्यक्रम में प्रियंका मल्होत्रा, विभूति मिश्रा, प्रीति सिंह, सुधीर तिवारी और शुभ्रांषु तिवारी समेत कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे. यूनियन के नेताओं ने रेल प्रशासन से महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की. इस दौरान रेल सेवाओं में सुधार और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

