लखनऊ से पुरुलिया और रांची का सफर हुआ आसान, ट्रेन को पीएम 14 मार्च को दिखाएंगे हरी झंडी

लखनऊ: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है कि अब राजधानी लखनऊ से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और झारखंड की राजधानी रांची का सफर करना और भी आसान होगा. रेलवे प्रशासन आनंद विहार से लखनऊ होकर पुरुलिया तक एक नई एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल से इस ट्रेन का उद्घाटन 14 मार्च को करेंगे. रेलवे विभाग ने उद्घाटन वाली ट्रेन के संचालन का आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

जल्द जारी होगा नियमित ट्रेनों का टाइम टेबल: उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नियमित रूप से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तृत टाइम टेबल और नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है. यह नई ट्रेन पुरुलिया से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रामगढ़, रांची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगी. इसके बाद यह रोहतास, कैमूर, चंदौली, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद होते हुए आनंद विहार पहुंचेगी. वर्तमान में पुरुलिया जाने के लिए यात्रियों को सप्ताह में केवल दो दिन चलने वाली अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस पर ही निर्भर रहना पड़ता है.

व्यापारी वर्ग और आम पैसेंजर्स को सीधा फायदा: पुरानी ट्रेनों में सीटें जल्दी उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि यह ट्रेन दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान कर यात्रा अनुभव को बेहतर करेगी. इस नई सेवा से विशेषकर व्यापारी वर्ग और कामगारों को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है. यह ट्रेन पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच आपसी संपर्क को और मजबूत करेगी.