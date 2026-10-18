दिवाली पर बुंदेलखंड से दिल्ली की राह आसान; रेलवे चलायेगा स्पेशल ट्रेन
परिचालन संबंधी कारणों से खजुराहो–रुंधी फेस्टिवल एक्सप्रेस रद्द
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 11:51 AM IST
झांसी: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खजुराहो और हजरत निजामुद्दीन के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. गाड़ी संख्या 01913/01914 खजुराहो–हजरत निजामुद्दीन–खजुराहो फेस्टिवल स्पेशल कुल 13-13 ट्रिप संचालित की जाएगी. इस ट्रेन के चलने से खजुराहो, छतरपुर, टीकमगढ़, झांसी, ग्वालियर, आगरा और मथुरा सहित मार्ग के अन्य क्षेत्रों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी.
झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह के अनुसार, गाड़ी संख्या 01913 खजुराहो–हजरत निजामुद्दीन फेस्टिवल स्पेशल 21 अक्टूबर से 18 नवंबर 2026 तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को खजुराहो से रवाना होगी. यह ट्रेन रात 10:15 बजे खजुराहो से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 11 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी. रास्ते में ट्रेन का ठहराव दुरियागंज, महाराजा छत्रसाल छतरपुर, टीकमगढ़, दैलवारा कॉर्ड लाइन, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, दतिया, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा और कोसी कलां स्टेशनों पर होगा.
वापसी में गाड़ी संख्या 01914 हजरत निजामुद्दीन–खजुराहो फेस्टिवल स्पेशल 22 अक्टूबर से 19 नवंबर 2026 तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को हजरत निजामुद्दीन से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन कोसी कलां, मथुरा, आगरा कैंट, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, डबरा, दतिया, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, दैलवारा कॉर्ड लाइन, टीकमगढ़, महाराजा छत्रसाल छतरपुर और दुरियागंज होते हुए अगले दिन सुबह 3:30 बजे खजुराहो पहुंचेगी.
रेलवे ने परिचालन संबंधी कारणों से खजुराहो–रुंधी फेस्टिवल एक्सप्रेस को रद्द कर दिया है. इसके स्थान पर यात्रियों की सुविधा के लिए खजुराहो और हजरत निजामुद्दीन के बीच उपरोक्त फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा.
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