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दिवाली पर बुंदेलखंड से दिल्ली की राह आसान; रेलवे चलायेगा स्पेशल ट्रेन

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

झांसी: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खजुराहो और हजरत निजामुद्दीन के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. गाड़ी संख्या 01913/01914 खजुराहो–हजरत निजामुद्दीन–खजुराहो फेस्टिवल स्पेशल कुल 13-13 ट्रिप संचालित की जाएगी. इस ट्रेन के चलने से खजुराहो, छतरपुर, टीकमगढ़, झांसी, ग्वालियर, आगरा और मथुरा सहित मार्ग के अन्य क्षेत्रों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह के अनुसार, गाड़ी संख्या 01913 खजुराहो–हजरत निजामुद्दीन फेस्टिवल स्पेशल 21 अक्टूबर से 18 नवंबर 2026 तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को खजुराहो से रवाना होगी. यह ट्रेन रात 10:15 बजे खजुराहो से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 11 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी. रास्ते में ट्रेन का ठहराव दुरियागंज, महाराजा छत्रसाल छतरपुर, टीकमगढ़, दैलवारा कॉर्ड लाइन, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, दतिया, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा और कोसी कलां स्टेशनों पर होगा.