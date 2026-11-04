ETV Bharat / state

ट्रेन से छठ पर घर जाने की टेंशन खत्म, दिल्ली-मुंबई से बिहार-बंगाल का सफर होगा आसान

दिल्ली-मुंबई से बिहार-बंगाल का सफर होगा आसान ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: दीपावली और आस्था के महापर्व छठ पर घर जाने वाले पूर्वांचल और बिहार के लाखों प्रवासियों के लिए राहत भरी बड़ी खबर है. त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट और स्टेशनों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ से निपटने के लिए रेल प्रशासन ने कमर कस ली है.

रेलवे ने विभिन्न प्रमुख रूटों पर 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन और अतिरिक्त फेरों का ऐलान किया है, जो पूरे त्योहारी सीजन में कुल 54 से अधिक फेरे लगाकर यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का विकल्प देंगी.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, मुंबई, पटना, गया, दरभंगा, मालदा टाउन और धनबाद जैसे व्यस्त रेल मार्गों पर सुनियोजित तरीके से विशेष गाड़ियां पटरी पर उतारी जा रही हैं. इनमें एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणियों के पर्याप्त कोच शामिल किए गए हैं, ताकि हर वर्ग के यात्री को कन्फर्म सीट और सुरक्षित सफर मिल सके.

त्योहार स्पेशल ट्रेनों का पूरा ब्योरा और शेड्यूल: पटना-आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट स्पेशल (गाड़ी सं. 03293/03294) गाड़ी संख्या 03293 पटना से 5 से 21 नवंबर तक रोजाना रात 21:00 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 12:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 03294 आनंद विहार से 6 से 22 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 14:15 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12:25 बजे पटना पहुंचेगी. 22 कोच वाली इस ट्रेन में 7 एसी 3-टियर, 7 इकोनॉमी, 4 स्लीपर और 2 सामान्य कोच लगाए गए हैं

गया-नई दिल्ली स्पेशल (ट्रेन सं. 03697/03698)

मगध क्षेत्र के लोगों के लिए यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी. गाड़ी संख्या 03697 गया से 7 से 28 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को दोपहर 14:15 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 12:5 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 03698 नई दिल्ली से प्रत्येक बुधवार और रविवार को दोपहर 13:40 बजे चलकर अगले दिन पूर्वाह्न 11:15 बजे गया पहुंचेगी. यह ट्रेन दोनों तरफ से कुल 14 फेरे लगाएगी और इसमें 24 कोच (12 सामान्य, 10 स्लीपर) शामिल होंगे.