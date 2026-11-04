ट्रेन से छठ पर घर जाने की टेंशन खत्म, दिल्ली-मुंबई से बिहार-बंगाल का सफर होगा आसान
दीपावली और छठ पर घर जाने वाले बिहार के लाखों प्रवासियों के लिए राहत भरी खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 9:00 PM IST
प्रयागराज: दीपावली और आस्था के महापर्व छठ पर घर जाने वाले पूर्वांचल और बिहार के लाखों प्रवासियों के लिए राहत भरी बड़ी खबर है. त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट और स्टेशनों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ से निपटने के लिए रेल प्रशासन ने कमर कस ली है.
रेलवे ने विभिन्न प्रमुख रूटों पर 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन और अतिरिक्त फेरों का ऐलान किया है, जो पूरे त्योहारी सीजन में कुल 54 से अधिक फेरे लगाकर यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का विकल्प देंगी.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, मुंबई, पटना, गया, दरभंगा, मालदा टाउन और धनबाद जैसे व्यस्त रेल मार्गों पर सुनियोजित तरीके से विशेष गाड़ियां पटरी पर उतारी जा रही हैं. इनमें एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणियों के पर्याप्त कोच शामिल किए गए हैं, ताकि हर वर्ग के यात्री को कन्फर्म सीट और सुरक्षित सफर मिल सके.
त्योहार स्पेशल ट्रेनों का पूरा ब्योरा और शेड्यूल:
पटना-आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट स्पेशल (गाड़ी सं. 03293/03294)
गाड़ी संख्या 03293 पटना से 5 से 21 नवंबर तक रोजाना रात 21:00 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 12:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 03294 आनंद विहार से 6 से 22 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 14:15 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12:25 बजे पटना पहुंचेगी. 22 कोच वाली इस ट्रेन में 7 एसी 3-टियर, 7 इकोनॉमी, 4 स्लीपर और 2 सामान्य कोच लगाए गए हैं
गया-नई दिल्ली स्पेशल (ट्रेन सं. 03697/03698)
मगध क्षेत्र के लोगों के लिए यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी. गाड़ी संख्या 03697 गया से 7 से 28 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को दोपहर 14:15 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 12:5 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 03698 नई दिल्ली से प्रत्येक बुधवार और रविवार को दोपहर 13:40 बजे चलकर अगले दिन पूर्वाह्न 11:15 बजे गया पहुंचेगी. यह ट्रेन दोनों तरफ से कुल 14 फेरे लगाएगी और इसमें 24 कोच (12 सामान्य, 10 स्लीपर) शामिल होंगे.
धनबाद-दिल्ली स्पेशल (ट्रेन सं. 03309/03310)
कोयलांचल से दिल्ली रूट पर भीड़ कम करने के लिए यह ट्रेन संचालित की जा रही है. गाड़ी संख्या 03309 धनबाद से 07 से 28 नवंबर तक हर शनिवार और गाड़ी संख्या 03310 दिल्ली से 08 से 29 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी. 20 डिब्बों की इस ट्रेन में 8 एसी थर्ड, 8 स्लीपर और 2 सामान्य कोच होंगे.
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुजफ्फरपुर स्पेशल (ट्रेन सं. 01081/01082)
महाराष्ट्र से उत्तर बिहार लौटने वालों के लिए यह ट्रेन दोनों दिशाओं से 2-2 फेरे लगाएगी. गाड़ी संख्या 01081 सीएसएमटी से 06 और 10 नवंबर को सुबह 05:00 बजे चलकर अगले दिन शाम 16:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 01082 मुजफ्फरपुर से 07 और 11 नवंबर को रात 20:30 बजे चलकर तीसरे दिन दोपहर 13:30 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी. 16 कोच वाली इस गाड़ी में 2 एसी सेकंड, 6 एसी थर्ड, 4 स्लीपर और 2 सामान्य कोच रहेंगे.
दिल्ली से दरभंगा आरक्षित विशेष एक्सप्रेस (गाड़ी सं. 04078/04077)
मिथिलांचल के यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से दरभंगा के बीच यह गाड़ी एक-एक फेरा लगाएगी. गाड़ी संख्या 04078 दिल्ली से 10 नवंबर को दोपहर 14:00 बजे चलकर अगले दिन शाम 18:00 बजे दरभंगा पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04077 दरभंगा से 11 नवंबर को रात 21:00 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 23:55 बजे दिल्ली पहुंचेगी. इसमें कुल 22 कोच (11 स्लीपर, 8 सामान्य) होंगे.
मालदा टाउन से शकूरबस्ती स्पेशल (गाड़ी सं. 03439/03440)
पश्चिम बंगाल, भागलपुर और किऊल रूट पर यह ट्रेन केवल एक फेरे लगाएगी. गाड़ी संख्या 03439 मालदा टाउन से 10 नवंबर को सुबह 10:00 बजे रवाना होकर पटना, डीडीयू होते हुए अगले दिन शाम 17:00 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 03440 शकूरबस्ती से 11 नवंबर को शाम 18:50 बजे चलकर अगले दिन देर रात 01:45 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी. इसमें कुल 22 कोच (6 एसी थर्ड, 8 स्लीपर, 6 सामान्य) शामिल हैं.
रेल प्रशासन और सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने सभी यात्रियों से अपील की है कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए वे यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों के सही समय, ठहराव और स्थिति की जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या आधिकारिक NTES मोबाइल ऐप के माध्यम से जरूर हासिल कर लें.
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