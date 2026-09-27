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World Tourism Day: पर्यटन मंत्री दीया बोलीं- बदली ट्यूरिस्ट की परिभाषा...कंटेट क्रिएटर्स और यूथ के साथ मिलकर तय करेंगे अगला कदम

कॉन्क्लेव में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पर्यटन विभाग ने रविवार को विश्व पर्यटन दिवस पर यहां राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक दिवसीय राजस्थान क्रिएटर्स कॉन्क्लेव 2026 रखी. इसमें देशभर के 100 से अधिक ट्रैवल ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, स्कूल-कॉलेज के यूथ और होटल इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स शामिल हुए. क्रिएटर्स ने राजस्थान पर्यटन के नए अनुभव, रील्स की भूमिका और हिडन डेस्टिनेशन प्रमोशन पर विचार रखे. मुख्य अथिति डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा, पर्यटन की परिभाषा बदली है. अब लोग फोटो नहीं, एक्सपीरियंस चाहते हैं. उन्होंने कहा कि क्रिएटर्स और यूथ के साथ मिलकर टूरिज्म का अगला कदम तय करेंगे.