ETV Bharat / state

डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में 50 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर, आपातकाल में अब गंभीर मरीजों को मिलेगा त्वरित इलाज

50 बिस्तरों की क्षमता वाले इस ट्रामा सेंटर में दो ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं. सेंटर में गंभीर दुर्घटना के मरीजों के उपचार के साथ-साथ तत्काल सर्जरी और आवश्यक आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. सर्वसुविधायुक्त यह सेंटर बस्तर संभाग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समर्पित किया गया है.

जगदलपुर : बस्तर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने 50 बिस्तरों वाले ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया. इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आज बस्तर क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है. मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर का उदघाटन किया गया.

स्वास्थ्य मंत्री ने सुविधा बढ़ने का किया दावा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री लगातार बस्तर में मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के लिए राशि जारी कर रहे हैं. मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता है और जिन विभागों में डॉक्टरों की कमी है, वहां भर्ती प्रक्रिया जारी है. ऐसी स्थिति नहीं है कि डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा हो- श्यामबिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री



मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. प्रदीप बेक का कहना है कि बस्तर में इसकी लंबे समय से मांग थी. चूंकि अस्पताल के नजदीक नेशनल हाइवे में कई सड़क दुर्घटनाएं होती है. जिनको उचित इलाज की आवश्यकता होती है. अब इससे निश्चित रूप में लोगों का बेहतर इलाज होगा.

आपातकाल में अब गंभीर मरीजों को मिलेगा त्वरित इलाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह ट्रामा सेंटर सेपरेट और डेडिकेटेड होने के कारण सभी दुर्घटनाग्रस्त लोग यहीं आएंगे और उनका ईलाज होगा. सर्वसुविधायुक्त इसे बनाया गया है- डॉ प्रदीप बेक, डीन मेडिकल कॉलेज

50 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि डिमरापाल में ट्रामा सेंटर शुरू होने से बस्तर के अलावा आसपास के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले गंभीर मरीजों को भी तत्काल उपचार की सुविधा मिलने की उम्मीद है. खासकर सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में समय पर इलाज और सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होना मरीजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. सड़क हादसे, दुर्घटनाएं और गंभीर चोट के मामलों में बस्तर के लोगों को लंबे समय से बेहतर ट्रॉमा सुविधाओं की जरूरत महसूस होती रही है. गंभीर मरीजों को कई बार इलाज के लिए दूसरे शहरों की ओर रेफर करना पड़ता था. जिससे समय और दूरी दोनों बड़ी चुनौती बन जाते थे. ऐसे समय में डिमरापाल में ट्रामा सेंटर की शुरुआत बस्तर के स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट: उमस और गर्मी के बीच राजधानी में बदला मौसम, प्रदेश में अगले 48 घंटे ऑरेंज और येलो अलर्ट

AK-47 की सफाई के दौरान चली गोली, दंतेवाड़ा के बचेली में CISF प्रधान आरक्षक की मौत

कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: रायपुर में 3 स्थानीय अवकाशों की राज्य सरकार ने की घोषणा