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प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स का चक्का जाम तीसरे दिन भी जारी, कहा–VLTD के लिए दें समय

जयपुर: प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स का अनिश्चितकालीन चक्का जाम तीसरे दिन भी जारी रहा. व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी), परमिट और ई-डिटेक्शन चालान को लेकर प्रदेश भर के ट्रांसपोर्टर्स रविवार रात 12 बजे से हड़ताल पर चले गए थे. ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सरकार ने नियम लागू कर दिए, लेकिन लागू करने के लिए व्यवस्था नहीं की गई. जिससे ट्रक मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को परेशान होना पड़ रहा है. हड़ताल आखरी कदम होता है, मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ी.

जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी गुलशन नागपाल ने बताया कि यह हड़ताल हमने परेशान होकर की है. हमारी मांगें जायज हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगीं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. मुद्दा वीएलटीडी ट्रैकिंग डिवाइस से जुड़ा हुआ है. सरकार ने वीएलटीडी कम्पलसरी किया है. वीएलटीडी जीपीएस की तरह ट्रैकिंग डिवाइस है. ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इसे लगाने से हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन उसे लगाने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए.