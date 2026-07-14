प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स का चक्का जाम तीसरे दिन भी जारी, कहा–VLTD के लिए दें समय
ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सरकार ने वीएलटीडी कम्पलसरी किया है. वीएलटीडी जीपीएस की तरह ट्रैकिंग डिवाइस है.
Published : July 14, 2026 at 3:50 PM IST
जयपुर: प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स का अनिश्चितकालीन चक्का जाम तीसरे दिन भी जारी रहा. व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी), परमिट और ई-डिटेक्शन चालान को लेकर प्रदेश भर के ट्रांसपोर्टर्स रविवार रात 12 बजे से हड़ताल पर चले गए थे. ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सरकार ने नियम लागू कर दिए, लेकिन लागू करने के लिए व्यवस्था नहीं की गई. जिससे ट्रक मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को परेशान होना पड़ रहा है. हड़ताल आखरी कदम होता है, मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ी.
जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी गुलशन नागपाल ने बताया कि यह हड़ताल हमने परेशान होकर की है. हमारी मांगें जायज हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगीं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. मुद्दा वीएलटीडी ट्रैकिंग डिवाइस से जुड़ा हुआ है. सरकार ने वीएलटीडी कम्पलसरी किया है. वीएलटीडी जीपीएस की तरह ट्रैकिंग डिवाइस है. ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इसे लगाने से हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन उसे लगाने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए.
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नई एसओपी का ड्राफ्ट: पूरे मामले के बाद राजस्थान में वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगाने की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और परिवहन विभाग ने नई एसओपी का ड्राफ्ट वित्त विभाग को भेज दिया. इससे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अधिकृत 178 कंपनियां प्रदेश में वीएलटीडी लगा सकेंगी. अभी 17 कंपनियां लगा रही हैं. कंपनियों को प्रदेश में पंजीयन कराना होगा. एक लाख रुपए नॉन-रिफंडेबल शुल्क और प्रत्येक डिवाइस पर 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देनी होगी. राजस्थान में ऑफिस या फिटमेंट सेंटर अनिवार्य रहेगा. खराब सेवा या शिकायत पर अधिकारी पंजीयन निरस्त हो जाएगा. निगरानी के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त होगा.