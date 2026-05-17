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दिल्ली-एनसीआर में 21 से 23 मई तक ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम, जरूरी सामानों की सप्लाई और यातायात होगा प्रभावित

दिल्ली-एनसीआर में 21, 22 और 23 मई को यातायात व्यवस्था व जरूरी सामानों की सप्लाई होगी प्रभावित, ट्रांसपोर्टरों का प्रस्तावित है तीन दिवसीय चक्का जाम

दिल्ली-एनसीआर में 21 से 23 मई तक ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम
दिल्ली-एनसीआर में 21 से 23 मई तक ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 17, 2026 at 8:08 PM IST

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Updated : May 17, 2026 at 8:17 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में 21, 22 और 23 मई को ट्रांसपोर्टरों द्वारा प्रस्तावित तीन दिवसीय चक्का जाम का असर राजधानी समेत पूरे एनसीआर की यातायात व्यवस्था व जरूरी सामानों की सप्लाई पर पड़ सकता है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के नेतृत्व में दिल्ली-एनसीआर की 68 से अधिक ट्रांसपोर्ट यूनियन व एसोसिएशन इस आंदोलन में शामिल होंगी. ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि ये आंदोलन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अदालतों और दिल्ली सरकार की उन नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है जिन्हें वे ट्रांसपोर्ट विरोधी व अव्यावहारिक बता रहे हैं.

ट्रांसपोर्ट यूनियनों के क्या है मुद्दे: ट्रांसपोर्ट यूनियनों के मुताबिक पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) में भारी बढ़ोतरी, बीएस-4 कमर्शियल वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर प्रस्तावित प्रतिबंध, बीएस-6 वाहनों पर भी ECC लागू करना व टोल प्लाजा से जुड़ी व्यवस्थाएं ट्रांसपोर्ट कारोबार पर भारी आर्थिक बोझ डाल रही हैं. संगठनों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा के विपरीत अब दिल्ली आने वाले लगभग सभी मालवाहक वाहनों पर ECC लगाया जा रहा है, जबकि पहले जरूरी सामान लेकर आने वाले वाहनों को इससे छूट थी.

दिल्ली-एनसीआर की 68 से अधिक ट्रांसपोर्ट यूनियन व एसोसिएशन होंगी शामिल
दिल्ली-एनसीआर की 68 से अधिक ट्रांसपोर्ट यूनियन व एसोसिएशन होंगी शामिल (ETV Bharat)

सरकार के फैसलों से लाखों लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित: ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल का दावा है कि देशभर में करीब 95 लाख ट्रक चालक, 50 लाख बस, टैक्सी व मैक्सी कैब ऑपरेटर तथा 3500 से अधिक ट्रांसपोर्ट संगठन इससे जुड़े हैं. परिवहन उद्योग से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20 करोड़ लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है. ऐसे में ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सरकार के हालिया फैसलों से लाखों लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित हो रही है.

मांगें ना मानने पर भविष्य में अनिश्चितकालीन चक्का जाम-ट्रांसपोटर्स
मांगें ना मानने पर भविष्य में अनिश्चितकालीन चक्का जाम-ट्रांसपोटर्स (ETV Bharat)

मांगें ना मानने पर भविष्य में अनिश्चितकालीन चक्का जाम : इस समस्याओं को लेकर फरीदाबाद में 15 मई को एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े कई संगठनों व प्रतिनिधियों ने आंदोलन को समर्थन दिया था. बैठक में मौजूद नेताओं ने कहा था कि यदि सरकार ने ट्रांसपोर्ट विरोधी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया तो भविष्य में अनिश्चितकालीन चक्का जाम भी किया जा सकता है.

दिल्ली-एनसीआर में 21 से 23 मई तक ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम
दिल्ली-एनसीआर में 21 से 23 मई तक ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम (ETV Bharat)

ट्रांसपोर्ट यूनियनों की मुख्य मांगें : ऑल इंडिया मोटर्स एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने बताया कि ट्रांसपोर्ट यूनियनों की मुख्य मांगों में दिल्ली आने वाले सभी मालवाहक वाहनों पर बढ़ाया गया ECC वापस लेना, बीएस-6 वाहनों को ECC से पूरी तरह मुक्त करना, जरूरी सामान लेकर आने वाले वाहनों को छूट देना व 1 नवंबर 2026 से बीएस-4 कमर्शियल वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध को वापस लेना शामिल है.

दिल्ली-एनसीआर में 21 से 23 मई तक ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम
दिल्ली-एनसीआर में 21 से 23 मई तक ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम (ETV Bharat)

21, 22 और 23 मई को हड़ताल से प्रभावित होगी जनता : 21, 22 और 23 मई को हड़ताल के दौरान दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में फल, सब्जी, दूध, दवाइयों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. इसके अतिरिक्त कई प्रमुख सड़कों व बॉर्डर पॉइंट्स पर भारी वाहनों की आवाजाही बाधित होने से ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है. इससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

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Last Updated : May 17, 2026 at 8:17 PM IST

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