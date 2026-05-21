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दिल्ली- NCR में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से कैसा असर? क्या बोले ड्राइवर?, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

चक्का जाम पर AIMTC अध्यक्ष हरीश सभरवाल का दिल्ली सरकार को खुला चैलेंज.

दिल्ली-NCR में ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम, देखें ग्राउंड रिपोर्ट
दिल्ली-NCR में ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम, देखें ग्राउंड रिपोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 21, 2026 at 2:19 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में 21 मई से ट्रांसपोर्टरों का महा-चक्का जाम शुरू हो गया है. पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कुछ ऑटो और टैक्सी यूनियनों द्वारा 21 से 23 मई तक तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया. इस घोषणा के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली-एनसीआर की रफ्तार थम जाएगी और आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है.

दिल्ली के आनंद विहार में इस हड़ताल का असर देखने को नहीं मिला. ऑटो-टैक्सी सड़कों पर लगातार दौड़ रहे हैं. 'ईटीवी भारत' ने राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्त और प्रमुख परिवहन केंद्रों में से एक आनंद विहार इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) पर हकीकत जानी. यह एक ऐसा स्थान है जहां रोजाना हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों और शहरों से लोग आते हैं. फिर यहां से ऑटो या टैक्सी के जरिए दिल्ली और एनसीआर के कोने-कोने तक पहुंचते हैं. आइए जानते हैं इस हड़ताल को लेकर ग्राउंड जीरो पर ऑटो चालकों और यूनियन पदाधिकारियों का क्या कहना है ?

ग्राउंड जीरो से बातचीत

"रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, हड़ताल कैसे करें?"

जब ईटीवी भारत की टीम ने 21 मई की आनंद विहार आईएसबीटी से सामने खड़े ऑटो चालकों से बात की, तो उन्होंने हड़ताल की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया. चालकों का साफ कहना था कि आज की कमरतोड़ महंगाई में वे एक दिन भी घर बैठने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. वहीं, ऑटो चालक बबलू ने कहा आज कोई हड़ताल नहीं है, हम रोज की तरह अपना ऑटो चला रहे हैं.

जब पेट्रोल, डीजल व सीएनजी के दाम बढ़ने पर हड़ताल की बात पूछी गई, तो बबलू ने यूनियनों के तालमेल पर सवाल उठाते हुए कहा यह तो यूनियन की कमी है कि उनकी बात कोई मानता ही नहीं है. आज की महंगाई में कौन अपना काम बंद करना चाहेगा? हमारे लिए तो एक-एक दिन कमाना भारी पड़ रहा है. हम रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं. अगर एक दिन भी घर बैठ गए तो हमारे परिवार का क्या होगा?

नहीं थमे ऑटो-टैक्सी के पहिए, देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

एक अन्य ऑटो चालक राकेश ने कहा कि हमारी कोई हड़ताल नहीं है. सीएनजी और ईंधन के दाम जरूर बढ़े हैं, लेकिन अभी हड़ताल करने का कोई विचार नहीं है. दो-तीन रुपए किलो सीएनजी बढ़ने से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि हम हड़ताल के बारे में सोचें. हम आम जनता के साथ हैं. बाकी हर इंसान की अपनी अलग सोच होती है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं. इसके आलावा, ऑटो चालक राम भवन ने कहा कि आज हमारी कोई हड़ताल नहीं है. यह हड़ताल शायद बड़ी गाड़ियों (बड़े ट्रक और कमर्शियल वाहनों) की होगी, हमारे ऑटो चालकों की इसमें कोई भागीदारी नहीं है. हम अपना काम कर रहे हैं.

दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ का बड़ा बयान: "हड़ताल पूरी तरह फेल, हम सरकार के साथ"

एक तरफ जहां ग्राउंड पर ऑटो चालक मुस्तैदी से काम कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने एक वीडियो संदेश जारी कर इस हड़ताल की पूरी हकीकत बयां की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली के बड़े व मान्यता प्राप्त संगठन इस हड़ताल का हिस्सा नहीं हैं. राजेंद्र सोनी ने अपने वीडियो में कहा है कि "आज दिल्ली के अंदर ऑटो व टैक्सी की हड़ताल पूरी तरह विफल हो गई है. पूरी दिल्ली के अंदर ऑटो और टैक्सी सुचारू रूप से चल रहे हैं. भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़ी हुई यूनियनें, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ, दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन और अन्य छह प्रमुख यूनियनों के समर्थन से हम लोग किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं.

यूनियनों की मुख्य मांगें व भविष्य की रणनीति

राजेंद्र सोनी ने हड़ताल न करने के फैसले के साथ-साथ चालकों की दिक्कतों को लेकर दिल्ली सरकार के सामने अपनी मांगें भी रखी हैं. उन्होंने कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग कर रहे हैं कि या तो दिल्ली में सीएनजी के दाम घटाए जाएं या फिर हमारे ऑटो-टैक्सी का किराया बढ़ाया जाए. किराया बढ़ना ऑटो-टैक्सी चालकों के हक में होगा, क्योंकि साल 2023 के बाद से दिल्ली में ऑटो व टैक्सी के किरायों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.

मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय

यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है. राजेंद्र सोनी ने साफ किया कि वे पूरी तरह से दिल्ली सरकार के साथ खड़े हैं. बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं. दिल्ली में ऑटो-टैक्सी पूरी तरह चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे.

AIMTC अध्यक्ष हरीश सभरवाल का सरकार को खुला चैलेंज, सुनिए क्या कहा ? (ETV Bharat)

चक्का जाम पर AIMTC अध्यक्ष का सरकार को खुला चैलेंज

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने सरकार की नीतियों को दोहरे मापदंड वाला बताते हुए सीधा चैलेंज दिया है. इस हड़ताल में 20 लाख से अधिक गाड़ियां ठप हो रही हैं, जिससे दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन पूरी तरह टूटने व कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है.

हमारे ट्रक नहीं आएंगे, सरकार प्रदूषण का स्तर नाप लें

ईटीवी भारत से बात करते हुए हरीश सभरवाल ने सरकार को खुली चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि जब हमारे ट्रक तीन दिन तक दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे, तो हम भी देखना चाहते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण स्तर में कितना सुधार होता है. बता दें कि 18 मई को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 173 था, जो 19 मई को बढ़कर 207 (खराब श्रेणी) दर्ज किया गया था. 20 मई को 168 दर्ज किया गया. ट्रांसपोर्टरों का मानना है कि प्रदूषण का ठीकरा हमेशा कमर्शियल वाहनों पर ही फोड़ा जाता है, जबकि असल वजह और भी हैं.

करोड़ों की वसूली का कोई हिसाब नहीं, उठाए सवाल

हरीश सभरवाल ने दिल्ली सरकार द्वारा वसूले जा रहे पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) के खर्च पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि आरटीआई से मिले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से अब तक 1500 करोड़ रुपये से अधिक शुल्क वसूल चुकी है. हरीश सभरवाल ने कहा कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश थे कि इस पैसे का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट व ड्राइवर वेलफेयर, पार्किंग सुविधाओं के निर्माण व प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाएगा. लेकिन सरकार ने यह पैसा कहां खर्च किया, इसकी कोई पारदर्शिता नहीं है. जब ट्रांसपोर्ट की सुविधा पर कुछ खर्च ही नहीं हुआ और दिल्ली आज भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में है तो क्या सिर्फ ECC बढ़ाने से प्रदूषण कम हो जाएगा.

BS-VI गाड़ियों के नाम पर 11 लाख की लूट और दोहरा मापदंड

सरकार की नीतियों पर आरोप लगाते हुए AIMTC अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को मजबूरन यह कड़ा कदम उठाना पड़ा है क्योंकि अब ऑपरेशन कॉस्ट बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है. महंगी गाड़ियां यह कहकर गाड़ियां बेची गईं कि BS-IV गाड़ियां प्रदूषण करती हैं इसलिए BS-VI तकनीक अपनाएं. इन BS-VI गाड़ियों को 11 लाख रुपये महंगा बेचा गया. इन गाड़ियों का रखरखाव खर्च 10,000 रुपये प्रति माह है. जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर ग्रैप (GRAP) लागू होता है, तो इन BS-VI गाड़ियों को प्रतिबंध से बाहर रखा जाता है क्योंकि ये प्रदूषण नहीं करतीं. लेकिन हैरानी की बात है कि इन्हीं गाड़ियों से रोजाना दिल्ली प्रवेश पर भारी-भरकम पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) वसूला जा रहा है. सरकार के इसी दोहरे मापदंड ने कारोबार बंद करने की नौबत ला दी है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां, याचिका पर टिकी उम्मीद

बातचीत में ये बात भी सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि ECC सिर्फ उन गाड़ियों पर लगना चाहिए जो बाहर के राज्यों से आती हैं और दिल्ली को केवल एक 'कॉरिडोर' (रास्ते) की तरह इस्तेमाल कर दूसरे राज्य निकल जाती हैं. जो गाड़ियां दिल्ली के अंदर सामान लोड या अनलोड करने आती हैं, उन पर यह शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए. हरीश सभरवाल ने दुख जताते हुए कहा कि दुर्भाग्य से इसे दिल्ली आने वाले सभी वाहनों पर लागू कर दिया गया है. देश की रीढ़ कहे जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को हर आपदा में याद किया जाता है लेकिन अब सरकार हमें इग्नोर कर खत्म कर रही है. कोर्ट में हमारी अर्जी पेंडिंग है, उम्मीद है जल्द सुनवाई होगी और हमें इंसाफ मिलेगा.

टैक्स का नया और भारी-भरकम बोझ

  • पहले जहां पर्यावरण शुल्क 1,400 रुपये था, उसे बढ़ाकर अब 2,000 रुपये कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त 1,200 रुपये दिल्ली नगर निगम (MCD) का शुल्क अलग से है.
  • बड़ी गाड़ियों से पहले 2,600 रुपये ECC लिया जाता था, अब उनसे 4,000 रुपये (ECC) + 1,200 रुपये (MCD शुल्क) वसूला जा रहा है.
  • जो गाड़ियां ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल वे से दिल्ली के बाहर-बाहर निकल जाती हैं, उनसे भी यह शुल्क जबरन वसूला जा रहा है

मंडियों में मचेगा हाहाकार

इस सेक्टर से देश भर में करीब 95 लाख ट्रक चालक, 50 लाख बस-टैक्सी ऑपरेटर और लगभग 20 करोड़ लोगों की आजीविका जुड़ी है. दिल्ली में रोजाना नासिक, कोलकाता आदि जगहों से आने वाले 6,000 आवश्यक वाहन आते हैं, जिनके पहिये आज से थमने लगे हैं. हड़ताल का मुख्य असर 22 और 23 मई को दिखेगा, जिससे फल, सब्जी, दूध व दवाओं की किल्लत हो सकती है.

ऑटो चालकों से बातचीत में यह साफ नजर आया कि वे देश की वर्तमान स्थिति व वैश्विक ऊर्जा संकट को लेकर भी जागरूक हैं. मिडिल ईस्ट के देशों में जारी युद्ध और तनाव के चलते वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहराया हुआ है. सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों व पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें. ऐसे में ऑटो चालकों का मानना है कि यदि वे हड़ताल पर चले जाते, तो देश और आम जनता के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता. वे देश व जनता के लिए समस्या नहीं बनना चाहते, इसलिए वे लगातार सेवाएं दे रहे हैं.

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  1. दिल्ली-NCR में ट्रक, टैक्सी और ऑटो चालकों की तीन दिवसीय हड़ताल शुरू, यातायात प्रभावित
  2. दिल्ली-एनसीआर में 21 से 23 मई तक ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम, जरूरी सामानों की सप्लाई और यातायात होगा प्रभावित

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