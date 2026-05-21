ETV Bharat / state

दिल्ली- NCR में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से कैसा असर? क्या बोले ड्राइवर?, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

दिल्ली-NCR में ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम, देखें ग्राउंड रिपोर्ट ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में 21 मई से ट्रांसपोर्टरों का महा-चक्का जाम शुरू हो गया है. पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कुछ ऑटो और टैक्सी यूनियनों द्वारा 21 से 23 मई तक तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया. इस घोषणा के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली-एनसीआर की रफ्तार थम जाएगी और आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. दिल्ली के आनंद विहार में इस हड़ताल का असर देखने को नहीं मिला. ऑटो-टैक्सी सड़कों पर लगातार दौड़ रहे हैं. 'ईटीवी भारत' ने राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्त और प्रमुख परिवहन केंद्रों में से एक आनंद विहार इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) पर हकीकत जानी. यह एक ऐसा स्थान है जहां रोजाना हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों और शहरों से लोग आते हैं. फिर यहां से ऑटो या टैक्सी के जरिए दिल्ली और एनसीआर के कोने-कोने तक पहुंचते हैं. आइए जानते हैं इस हड़ताल को लेकर ग्राउंड जीरो पर ऑटो चालकों और यूनियन पदाधिकारियों का क्या कहना है ? ग्राउंड जीरो से बातचीत "रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, हड़ताल कैसे करें?" जब ईटीवी भारत की टीम ने 21 मई की आनंद विहार आईएसबीटी से सामने खड़े ऑटो चालकों से बात की, तो उन्होंने हड़ताल की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया. चालकों का साफ कहना था कि आज की कमरतोड़ महंगाई में वे एक दिन भी घर बैठने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं. वहीं, ऑटो चालक बबलू ने कहा आज कोई हड़ताल नहीं है, हम रोज की तरह अपना ऑटो चला रहे हैं. जब पेट्रोल, डीजल व सीएनजी के दाम बढ़ने पर हड़ताल की बात पूछी गई, तो बबलू ने यूनियनों के तालमेल पर सवाल उठाते हुए कहा यह तो यूनियन की कमी है कि उनकी बात कोई मानता ही नहीं है. आज की महंगाई में कौन अपना काम बंद करना चाहेगा? हमारे लिए तो एक-एक दिन कमाना भारी पड़ रहा है. हम रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं. अगर एक दिन भी घर बैठ गए तो हमारे परिवार का क्या होगा? नहीं थमे ऑटो-टैक्सी के पहिए, देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat) एक अन्य ऑटो चालक राकेश ने कहा कि हमारी कोई हड़ताल नहीं है. सीएनजी और ईंधन के दाम जरूर बढ़े हैं, लेकिन अभी हड़ताल करने का कोई विचार नहीं है. दो-तीन रुपए किलो सीएनजी बढ़ने से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि हम हड़ताल के बारे में सोचें. हम आम जनता के साथ हैं. बाकी हर इंसान की अपनी अलग सोच होती है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं. इसके आलावा, ऑटो चालक राम भवन ने कहा कि आज हमारी कोई हड़ताल नहीं है. यह हड़ताल शायद बड़ी गाड़ियों (बड़े ट्रक और कमर्शियल वाहनों) की होगी, हमारे ऑटो चालकों की इसमें कोई भागीदारी नहीं है. हम अपना काम कर रहे हैं. दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ का बड़ा बयान: "हड़ताल पूरी तरह फेल, हम सरकार के साथ" एक तरफ जहां ग्राउंड पर ऑटो चालक मुस्तैदी से काम कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने एक वीडियो संदेश जारी कर इस हड़ताल की पूरी हकीकत बयां की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली के बड़े व मान्यता प्राप्त संगठन इस हड़ताल का हिस्सा नहीं हैं. राजेंद्र सोनी ने अपने वीडियो में कहा है कि "आज दिल्ली के अंदर ऑटो व टैक्सी की हड़ताल पूरी तरह विफल हो गई है. पूरी दिल्ली के अंदर ऑटो और टैक्सी सुचारू रूप से चल रहे हैं. भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़ी हुई यूनियनें, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ, दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन और अन्य छह प्रमुख यूनियनों के समर्थन से हम लोग किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं. यूनियनों की मुख्य मांगें व भविष्य की रणनीति राजेंद्र सोनी ने हड़ताल न करने के फैसले के साथ-साथ चालकों की दिक्कतों को लेकर दिल्ली सरकार के सामने अपनी मांगें भी रखी हैं. उन्होंने कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग कर रहे हैं कि या तो दिल्ली में सीएनजी के दाम घटाए जाएं या फिर हमारे ऑटो-टैक्सी का किराया बढ़ाया जाए. किराया बढ़ना ऑटो-टैक्सी चालकों के हक में होगा, क्योंकि साल 2023 के बाद से दिल्ली में ऑटो व टैक्सी के किरायों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है. राजेंद्र सोनी ने साफ किया कि वे पूरी तरह से दिल्ली सरकार के साथ खड़े हैं. बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं. दिल्ली में ऑटो-टैक्सी पूरी तरह चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे.