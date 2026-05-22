ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, 20 लाख गाड़ियों का चक्का जाम, जानिए क्या हैं मांगें

AIMTC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने दी सरकार को खुली चुनौती, कहा- तीन दिन दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश नहीं करने से कितना घटेगा प्रदूषण.

ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम जारी, AIMTC अध्यक्ष का सरकार को खुला चैलेंज
ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम जारी, AIMTC अध्यक्ष का सरकार को खुला चैलेंज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2026 at 2:00 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में 21 मई से ट्रांसपोर्टरों का महा-चक्का जाम जारी है. जिसको लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने 'ईटीवी भारत' से बातचीत में सरकार की नीतियों को दोहरे मापदंड वाला बताते हुए सीधा चैलेंज दिया है. इस हड़ताल में 20 लाख से अधिक गाड़ियां ठप हैं, जिससे दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन पूरी तरह टूटने व कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है.23 मई तक चलने वाले इस हड़ताल का गाजीपुर सब्जी एवं फल मंडी, गाजीपुर बॉर्डर आनंद विहार बॉर्डर समेत अन्य इलाकों में इस चक्का जाम और हड़ताल में ज्यादातर बड़े वाहन शामिल दिखाई दिए वहीं छोटे वाहन चलते दिखे.

हमारे ट्रक नहीं आएंगे, सरकार प्रदूषण का स्तर नाप ले- हरीश
ईटीवी भारत से बात करते हुए हरीश सभरवाल ने सरकार को खुली चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि जब हमारे ट्रक तीन दिन तक दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे, तो हम भी देखना चाहते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण स्तर में कितना सुधार होता है. बता दें कि 18 मई को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 173 था, जो 19 मई को बढ़कर 207 (खराब श्रेणी) दर्ज किया गया था. 20 मई को 168 दर्ज किया गया. ट्रांसपोर्टरों का मानना है कि प्रदूषण का ठीकरा हमेशा कमर्शियल वाहनों पर ही फोड़ा जाता है, जबकि असल वजह और भी हैं.

हमारे ट्रक नहीं आएंगे, सरकार प्रदूषण का स्तर नाप ले- हरीश: (ETV Bharat)
करोड़ों की वसूली का कोई हिसाब नहीं, उठाए सवाल
हरीश सभरवाल ने दिल्ली सरकार द्वारा वसूले जा रहे पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) के खर्च पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि आरटीआई से मिले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से अब तक 1500 करोड़ रुपये से अधिक शुल्क वसूली जा चुकी है.
करोड़ों की वसूली का कोई हिसाब नहीं, AIMTC ने उठाए सवाल
करोड़ों की वसूली का कोई हिसाब नहीं, AIMTC ने उठाए सवाल (ETV Bharat)
हरीश सभरवाल ने कहा कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश थे कि इस पैसे का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट व ड्राइवर वेलफेयर, पार्किंग सुविधाओं के निर्माण व प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाएगा. लेकिन सरकार ने यह पैसा कहां खर्च किया, इसकी कोई पारदर्शिता नहीं है. जब ट्रांसपोर्ट की सुविधा पर कुछ खर्च ही नहीं हुआ और दिल्ली आज भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में है तो क्या सिर्फ ECC बढ़ाने से प्रदूषण कम हो जाएगा.

BS-VI गाड़ियों के नाम पर 11 लाख की लूट और दोहरा मापदंड
सरकार की नीतियों पर आरोप लगाते हुए AIMTC अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को मजबूरन यह कड़ा कदम उठाना पड़ा है क्योंकि अब ऑपरेशन कॉस्ट बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है. महंगी गाड़ियां यह कहकर गाड़ियां बेची गईं कि BS-IV गाड़ियां प्रदूषण करती हैं इसलिए BS-VI तकनीक अपनाएं. इन BS-VI गाड़ियों को 11 लाख रुपये महंगा बेचा गया. इन गाड़ियों का रखरखाव खर्च 10,000 रुपये प्रति माह है. जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर ग्रैप (GRAP) लागू होता है, तो इन BS-VI गाड़ियों को प्रतिबंध से बाहर रखा जाता है क्योंकि ये प्रदूषण नहीं करतीं. लेकिन हैरानी की बात है कि इन्हीं गाड़ियों से रोजाना दिल्ली प्रवेश पर भारी-भरकम पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) वसूला जा रहा है. सरकार के इसी दोहरे मापदंड ने कारोबार बंद करने की नौबत ला दी है.

दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम जारी
दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम जारी (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां, याचिका पर टिकी उम्मीद
बातचीत में ये बात भी सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि ECC सिर्फ उन गाड़ियों पर लगना चाहिए जो बाहर के राज्यों से आती हैं और दिल्ली को केवल एक 'कॉरिडोर' (रास्ते) की तरह इस्तेमाल कर दूसरे राज्य निकल जाती हैं. जो गाड़ियां दिल्ली के अंदर सामान लोड या अनलोड करने आती हैं, उन पर यह शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए. हरीश सभरवाल ने दुख जताते हुए कहा कि दुर्भाग्य से इसे दिल्ली आने वाले सभी वाहनों पर लागू कर दिया गया है. देश की रीढ़ कहे जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को हर आपदा में याद किया जाता है लेकिन अब सरकार हमें इग्नोर कर खत्म कर रही है. कोर्ट में हमारी अर्जी पेंडिंग है, उम्मीद है जल्द सुनवाई होगी और हमें इंसाफ मिलेगा.

प्रदूषण का ठीकरा हमेशा कमर्शियल वाहनों पर ही फोड़ा जाता है-AIMTC
प्रदूषण का ठीकरा हमेशा कमर्शियल वाहनों पर ही फोड़ा जाता है-AIMTC (ETV Bharat)

टैक्स का नया और भारी-भरकम बोझ
पहले जहां पर्यावरण शुल्क 1,400 रुपये था, उसे बढ़ाकर अब 2,000 रुपये कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त 1,200 रुपये दिल्ली नगर निगम (MCD) का शुल्क अलग से है.

बड़ी गाड़ियों से पहले 2,600 रुपये ECC लिया जाता था, अब उनसे 4,000 रुपये (ECC) + 1,200 रुपये (MCD शुल्क) वसूला जा रहा है.

जो गाड़ियां ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल वे से दिल्ली के बाहर-बाहर निकल जाती हैं, उनसे भी यह शुल्क जबरन वसूला जा रहा है.

BS-VI गाड़ियों के नाम पर 11 लाख की लूट और दोहरा मापदंड
BS-VI गाड़ियों के नाम पर 11 लाख की लूट और दोहरा मापदंड (ETV Bharat)
मंडियों में मचा हाहाकार इस सेक्टर से देश भर में करीब 95 लाख ट्रक चालक, 50 लाख बस-टैक्सी ऑपरेटर और लगभग 20 करोड़ लोगों की आजीविका जुड़ी है. दिल्ली में रोजाना नासिक, कोलकाता आदि जगहों से आने वाले 6,000 आवश्यक वाहन आते हैं. हड़ताल का मुख्य असर 22 और 23 मई को दिख सकता है, जिससे फल, सब्जी, दूध व दवाओं की किल्लत हो सकती है.
हड़ताल का मुख्य असर फल, सब्जी, दूध व दवाओं पर
हड़ताल का मुख्य असर फल, सब्जी, दूध व दवाओं पर (ETV Bharat)

ट्रांसपोर्टर्स की 6 मुख्य मांगें
1. दिल्ली आने वाले सभी मालवाहक वाहनों पर बढ़ाया गया ECC तुरंत वापस लिया जाए.
2. ECC केवल ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में दिल्ली का इस्तेमाल करने वाले वाहनों पर ही लगे.
3. 1 नवंबर 2026 से BS-IV कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रस्तावित प्रतिबंध को हटाया जाए (क्योंकि उनकी वैध अवधि अभी बाकी है).
4. प्रदूषण मुक्त होने के कारण BS-VI वाहनों को ECC से पूरी तरह छूट दी जाए.
5. जरूरी सामान लाने वाले और लोडिंग के लिए आने वाले खाली वाहनों को ECC से मुक्त रखा जाए.
6. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत दिल्ली के सभी MCD टोल बैरियर तुरंत बंद किए जाएं.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली- NCR में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से कैसा असर? क्या बोले ड्राइवर?, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

दिल्ली-NCR में ट्रक, टैक्सी और ऑटो चालकों की तीन दिवसीय हड़ताल शुरू, यातायात प्रभावित

TAGGED:

TRANSPORTERS PROTEST CHAKKA JAAM
2ND DAY OF TRANSPORTER STRIKE
AIMTC PRESIDENT ON DELHI GOVT
OPEN CHALLENGE TO DELHI GOVT
TRANSPORTERS STRIKE DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.