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ट्रांसपोटर्स की हड़ताल आज से शुरू; ट्रांसपोर्ट मालिक बोले- "सरकार डीजल का रेट, टोल टैक्स, ग्रीन टैक्स कम करे"

ट्रांसपोटर्स की हड़ताल आज से शुरू ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : दिल्ली एनसीआर में ईसीसी शुल्क, बीएस-4 वाहन, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें और ग्रीन टैक्स जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर ट्रांसपोर्टरों की गुरुवार (21 मई) से हड़ताल शुरू हो गई है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के आह्वान पर हड़ताल 25 मई तक चलेगी. हड़ताल के कारण मेरठ शहर के कारोबार को रोजाना करोड़ों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.

मेरठ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा और महामंत्री दीपक गांधी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट व्यापारियों का उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बुधवार शाम से ही मेरठ के 14 हजार ट्रकों को अलग-अलग स्थानों पर रोक दिया गया है. ​इस बंदी का असर पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर मेरठ के व्यापार पर देखने को मिलेगा. पार्सल कारोबार पूरी तरह ठप होने की कगार पर है.



ट्रांसपोटर्स ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) नवीन सब्जी मंडी के अध्यक्ष भूषण शर्मा के मुताबिक, ट्रकों के न चलने से फल-सब्जियों की आवक और सप्लाई बुरी तरह प्रभावित होगी. अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों की सप्लाई रुकने से मंडियों में सन्नाटा पसर सकता है. ​ध्यानचंद नगर इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल पुंडीर ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि क्षेत्र में 120 से अधिक यह फैक्ट्रियां हैं. इस बंदी से उद्योगों को भारी घाटा उठाना पड़ेगा.





मेरठ के परतापुर फ्लाईओवर के नीचे सुबह से ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य इकट्ठा होने शुरू हो गए. इस दौरान हड़ताल के बावजूद चल रहे ट्रकों को जबरन रोककर उन्हें समझाने की कोशिश की गई. प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने और ग्रीन टैक्स घटाने की मांग की है.