ट्रांसपोटर्स की हड़ताल आज से शुरू; ट्रांसपोर्ट मालिक बोले- "सरकार डीजल का रेट, टोल टैक्स, ग्रीन टैक्स कम करे"
हड़ताल के कारण मेरठ शहर के कारोबार को रोजाना करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 6:00 PM IST
मेरठ : दिल्ली एनसीआर में ईसीसी शुल्क, बीएस-4 वाहन, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें और ग्रीन टैक्स जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर ट्रांसपोर्टरों की गुरुवार (21 मई) से हड़ताल शुरू हो गई है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के आह्वान पर हड़ताल 25 मई तक चलेगी. हड़ताल के कारण मेरठ शहर के कारोबार को रोजाना करोड़ों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.
मेरठ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा और महामंत्री दीपक गांधी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट व्यापारियों का उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बुधवार शाम से ही मेरठ के 14 हजार ट्रकों को अलग-अलग स्थानों पर रोक दिया गया है. इस बंदी का असर पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर मेरठ के व्यापार पर देखने को मिलेगा. पार्सल कारोबार पूरी तरह ठप होने की कगार पर है.
नवीन सब्जी मंडी के अध्यक्ष भूषण शर्मा के मुताबिक, ट्रकों के न चलने से फल-सब्जियों की आवक और सप्लाई बुरी तरह प्रभावित होगी. अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों की सप्लाई रुकने से मंडियों में सन्नाटा पसर सकता है. ध्यानचंद नगर इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल पुंडीर ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि क्षेत्र में 120 से अधिक यह फैक्ट्रियां हैं. इस बंदी से उद्योगों को भारी घाटा उठाना पड़ेगा.
मेरठ के परतापुर फ्लाईओवर के नीचे सुबह से ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य इकट्ठा होने शुरू हो गए. इस दौरान हड़ताल के बावजूद चल रहे ट्रकों को जबरन रोककर उन्हें समझाने की कोशिश की गई. प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने और ग्रीन टैक्स घटाने की मांग की है.
मिस्त्री शहजाद ने बताया कि जब गाड़ियां (ट्रक) खराब हो जाती हैं, तो हम रास्ते में या वर्कशॉप पर जाकर उन्हें ठीक करने का काम करते हैं. ट्रांसपोर्ट नगर में सभी ट्रक खड़े हो गए हैं, इससे हमारा व्यापार पूरी तरह से बंद हो चुका है. सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि तेल और इन सभी चीजों के दाम कम किए जाएं.
उन्होंने कहा कि हमारे कारोबार पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए. हम दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं. काम मिलेगा तो रोज ₹100-₹200 घर लेकर जाएंगे, और अगर काम ही नहीं मिलेगा तो पैसे कहां से लाएंगे.
ट्रांसपोर्टर विजित शर्मा का कहना है कि काम-धंधा ठप है और ऊपर से लगातार बढ़ते डीजल के दाम ने हमारी कमर तोड़ दी है. उन्होंने हड़ताल पर अपनी चिंता व्यक्त की है. उनका कहना है कि बाजार में व्यापार न के बराबर है और ट्रांसपोर्टर्स खाली बैठे हैं.
ट्रांसपोर्टर अंकुर प्रजापति ने कहा कि सरकार ने पहले हमसे सीएनजी गाड़ियां बनवाईं, अब उन्हें दिल्ली-NCR में बैन कर रही है. उन्होंने कहा कि एमसीडी टोल टैक्स को 12 गुना बढ़ाकर ₹300 से ₹3600 किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ कंथा मिलाकर चलने को तैयार हैं. उनकी मांग है कि हमारी गाड़ियों को टोल मुक्त कर दिया जाए.
ट्रांसपोर्टर नरेश कुमार ने कहा कि ग्रीन टैक्स, टोल टैक्स, डीजल और सीएनजी के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण अब गाड़ियां खड़ी करने की नौबत आ गई है. सरकार ने दिल्ली में ग्रीन टैक्स को लगभग दोगुना कर दिया है. बाजार में मंदी है, व्यापारी बढ़ा हुआ भाड़ा देने को तैयार नहीं हैं. ऐसे में जो कुछ भी कमाई होती है, वह टैक्स और डीजल में ही चली जाती है. अब हमारे पास गाड़ियां खड़ी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है.
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