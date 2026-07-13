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VLTD की महंगी डिवाइस और ई-चालान से परेशान ट्रांसपोर्टर, प्रदेश में अनिश्चितकालीन चक्का जाम

ट्रक ऑपरेटर्स का आरोप है कि VLTD की कीमत अन्य राज्यों में 5 से 6 हजार रुपए है, जबकि राजस्थान में 30 हजार रुपए है.

Transporters Strike In Rajasthan
चक्का जाम हड़ताल के चलते खड़े ट्रक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 3:18 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल शुरू कर दी है. इससे ट्रांसपोर्टेशन का काम काफी प्रभावित हो रहा है. व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD), परमिट और ई-डिटेक्शन चालान के खिलाफ प्रदेश भर के ट्रांसपोर्टर रविवार रात 12 बजे से हड़ताल पर हैं. प्रदेश भर में हजारों ट्रकों के पहिए थम गए हैं. ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सरकार ने नियम बना तो दिए, लेकिन लागू करने के लिए व्यवस्था नहीं की गई, जिससे ट्रक मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को परेशान होना पड़ रहा है.

जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी गुलशन नागपाल ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. इसमें मुख्य मुद्दा VLTD ट्रैकिंग डिवाइस का है. सरकार ने VLTD कंपलसरी किया है. यह GPS की तरह ट्रैकिंग डिवाइस है. इसे लगाने से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन इसे लगाने के लिए थोड़ा समय दिया जाना चाहिए. गाड़ियों के परमिट मिलना बंद हो गए हैं. ट्रैकिंग डिवाइस लगने तक अस्थाई परमिट से गाड़ियां चलती रहनी चाहिए. सरकार की तरफ से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल पा रहा है.

सुनिए... क्या कहा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: खाचरियावास बोले, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के नाम पर वाहन चालकों को परेशान कर रही है सरकार

पहले दे चुके धरना: VLTD की कीमत अन्य राज्यों में 5 से 6 हजार रुपए है, जबकि राजस्थान में इसकी कीमत 25 से 30 हजार रुपए है. इतना ज्यादा अंतर सही नहीं है. VLTD डिवाइस लगने तक बाकी काम जारी रहने चाहिए. कई लोग किस्तों पर गाड़ियां लेकर चला रहे हैं, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है. गाड़ी की फिटनेस को लेकर भी बड़ी परेशानी सामने आ रही है. सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि जो गाड़ी जहां है, वहीं उसे फिटनेस की सुविधा मिल सके.

Transporters Strike In Rajasthan
जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

लाखों रुपए के ई-चालान: एसोसिएशन के प्रवक्ता राजीव त्रेहन ने बताया कि ट्रक ऑपरेटर्स की भी बड़ी समस्या हो रही है. बड़ी संख्या में लाखों रुपए के ई-चालान गाड़ियों के हो रहे हैं. गाड़ी मालिक को पता ही नहीं चलता और चालान की लिस्ट आ जाती है. ट्रांसपोर्ट देश की सबसे बड़ी लाइफलाइन है. इससे सरकार को बड़ा रेवेन्यू मिलता है, उसके अनुसार सुविधा भी मिलनी चाहिए. त्रेहन ने आरोप लगाया कि ट्रांसपोर्टरों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है. VLTD डिवाइस दूसरे स्टेट में 5 हजार रुपए की मिल रही है, जो राजस्थान में 25 से 30 हजार रुपए की है. आरटीओ और पुलिस ने तंग कर रखा है. गाड़ियां फिटनेस के लिए खड़ी हैं. सरकार ने ट्रांसपोर्ट नगर के लिए सीकर रोड पर जमीन अलॉट की थी, लेकिन वह भी वैसे ही पड़ी हुई है. जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी कमलजीत सिंह ने बताया कि मजबूरी में हड़ताल की जा रही है, गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं. हड़ताल से ट्रांसपोर्ट पर काफी प्रभाव पड़ रहा है, सरकार के रेवेन्यू पर भी इसका असर पड़ेगा.

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E CHALLANS WORTH LAKHS ISSUED
IMPACT ON GOVERNMENT REVENUE
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TRANSPORTERS STRIKE IN RAJASTHAN

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