ETV Bharat / state

रेवाड़ी में ट्रांसपोर्टर से मांगी रंगदारी, पिस्टल दिखाकर दी जान से मारने की धमकी, एक आरोपी गिरफ्तार

रेवाड़ी में ट्रांसपोर्टर से रंगदारी मामले के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है.

Transporter threatened in Rewari
ट्रांसपोर्टर से मांगी रंगदारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 27, 2025 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: रेवाड़ी में एक ट्रांसपोर्टर को पिस्टल दिखाकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. रविवार रात को चार युवक ट्रांसपोर्टर के कार्यालय में पहुंचे और ट्रांसपोर्ट के ठेके में हिस्सा देने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

जाने पूरा मामला: शहर के बाइपास के पोसवाल चौक स्थित “श्याम ट्रैवल्स” के मालिक हरीश कुमार ने मॉडल टाउन थाना में शिकायत दर्ज कराई. अपनी शिकायत में हरिश कुमार ने बताया कि रविवार रात बावल क्षेत्र के रहने वाला एक बदमाश अपने तीन साथियों के साथ उनके दफ्तर में आया. आरोपियों ने ट्रांसपोर्ट के ठेके में हिस्सा डालने की धमकी दी और इनकार करने पर रंगदारी मांगी. जब ट्रांसपोर्टर ने पैसे देने से इनकार किया, तो एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर टेबल पर रख दी और कहा कि “अगर हिस्सा नहीं दिया तो जान से खत्म कर देंगे.” धमकी देकर चारों युवक मौके से फरार हो गए.

रेवाड़ी में ट्रांसपोर्टर से मांगी रंगदारी (ETV Bharat)

पुलिस की कार्रवाई: शिकायत के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मामले में डीएसपी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि, "पीड़ित हरीश कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने एक आरोपी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया है और बाकी तीन की तलाश में छापेमारी जारी है."

ट्रांसपोर्टर का कारोबार: हरीश कुमार का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बावल औद्योगिक क्षेत्र की दर्जनों फैक्ट्रियों में चलता है, जहां उनकी करीब 150 बसें संचालित होती हैं.बदमाश पिछले कई दिनों से फैक्ट्रियों से उनकी बसों को हटाने और ठेके में हिस्सा देने का दबाव बना रहा था.

फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ शुरू कर दी है. जांच में अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें:पंचकूला से रिटायर्ड मेजर जनरल बीपीएस विर्क 19 दिन से लापता, पत्नी को लास्ट मैसेज किया, पुलिस कर रही तलाश

TAGGED:

REWARI POLICE ONE ARRESTED
PISTOL THREAT REWARI
REWARI MODEL TOWN POLICE
REWARI EXTORTION CASE
TRANSPORTER THREATENED IN REWARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.