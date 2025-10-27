रेवाड़ी में ट्रांसपोर्टर से मांगी रंगदारी, पिस्टल दिखाकर दी जान से मारने की धमकी, एक आरोपी गिरफ्तार
रेवाड़ी में ट्रांसपोर्टर से रंगदारी मामले के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है.
Published : October 27, 2025 at 4:16 PM IST
रेवाड़ी: रेवाड़ी में एक ट्रांसपोर्टर को पिस्टल दिखाकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. रविवार रात को चार युवक ट्रांसपोर्टर के कार्यालय में पहुंचे और ट्रांसपोर्ट के ठेके में हिस्सा देने का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.
जाने पूरा मामला: शहर के बाइपास के पोसवाल चौक स्थित “श्याम ट्रैवल्स” के मालिक हरीश कुमार ने मॉडल टाउन थाना में शिकायत दर्ज कराई. अपनी शिकायत में हरिश कुमार ने बताया कि रविवार रात बावल क्षेत्र के रहने वाला एक बदमाश अपने तीन साथियों के साथ उनके दफ्तर में आया. आरोपियों ने ट्रांसपोर्ट के ठेके में हिस्सा डालने की धमकी दी और इनकार करने पर रंगदारी मांगी. जब ट्रांसपोर्टर ने पैसे देने से इनकार किया, तो एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर टेबल पर रख दी और कहा कि “अगर हिस्सा नहीं दिया तो जान से खत्म कर देंगे.” धमकी देकर चारों युवक मौके से फरार हो गए.
पुलिस की कार्रवाई: शिकायत के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मामले में डीएसपी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि, "पीड़ित हरीश कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने एक आरोपी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया है और बाकी तीन की तलाश में छापेमारी जारी है."
ट्रांसपोर्टर का कारोबार: हरीश कुमार का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बावल औद्योगिक क्षेत्र की दर्जनों फैक्ट्रियों में चलता है, जहां उनकी करीब 150 बसें संचालित होती हैं.बदमाश पिछले कई दिनों से फैक्ट्रियों से उनकी बसों को हटाने और ठेके में हिस्सा देने का दबाव बना रहा था.
फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ शुरू कर दी है. जांच में अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
