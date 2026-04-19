ETV Bharat / state

बसों में छात्रों की आंसर शीट्स के ट्रांसपोर्टेशन पर बवाल, HPU की परीक्षा प्रणाली पर उठे सवाल

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की परीक्षा प्रणाली को लेकर नया विवाद सामने आया है. छात्र संगठन एसएफआई ने आरोप लगाया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के परिवहन में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं. एसएफआई का कहना है कि उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित माध्यम से ले जाने के बजाय छात्रों की सामान्य बसों में भेजा जा रहा है. संगठन ने इसे परीक्षा प्रणाली की गंभीर चूक बताते हुए कहा कि इससे गोपनीयता भंग होने का खतरा है. उनका आरोप है कि इस तरह की व्यवस्था छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

एसएफआई ने संजौली कॉलेज का उदाहरण देते हुए दावा किया कि हाल ही में वार्षिक परीक्षाओं के दौरान उत्तर पुस्तिकाएं संजौली बायपास रोड पर लावारिस हालत में पाई गईं. इस घटना के बाद छात्रों और संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है और विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं.

सिक्रेसी बस की व्यवस्था बहाल करने की मांग

एसएफआई ने कहा कि पहले विश्वविद्यालय के पास उत्तर पुस्तिकाओं के सुरक्षित परिवहन के लिए “सिक्रेसी बस” की व्यवस्था थी, जिसके जरिए कॉपियों को जांच केंद्रों तक भेजा जाता था. अब इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है, जिसे तुरंत बहाल करने की मांग की गई है. साथ ही मूल्यांकन प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने की बात कही गई है.