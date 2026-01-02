ETV Bharat / state

बाबा नीम करोली की जन्मस्थली पहुंचने के लिए सुगम होगा यातायात; DM बोले- धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई गति

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी के साथ निरीक्षण किया.

बाबा नीम करौरी की जन्मस्थली पहुंचने के लिए सुगम होगा यातायात
बाबा नीम करौरी की जन्मस्थली पहुंचने के लिए सुगम होगा यातायात (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 6:39 PM IST

|

Updated : January 2, 2026 at 6:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : विश्व प्रसिद्ध संत बाबा नीम करोली की जन्मस्थली जाने के लिए अब यातायात को और अधिक सुगम किया जाएगा. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उनके पैतृक गांव को जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जायेगा. जिलाधिकारी रमेश रंजन ने निर्देश दिये हैं कि इस मार्ग के चौड़ीकरण के डीपीआर बनाकर शासन को भेजा जाए.

सूचना विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, जिलाधिकारी रमेश रंजन ने शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य के साथ पूज्य नीम करोली बाबा के जन्म स्थान को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया. इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा.

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने निरीक्षण के दौरान मार्ग के चौड़ीकरण की वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए इसे 5.5 मीटर तक चौड़ा करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मार्ग चौड़ीकरण का विस्तृत प्रस्ताव (डीपीआर) तत्काल तैयार कर धर्मार्थ कार्य विभाग और लोक निर्माण विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाए.

उन्होंने कहा कि नीम करोली बाबा का जन्म स्थान न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. इस मार्ग के बनने से स्थानीय अर्थव्यवस्था और धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी. इस दौरान उप जिलाधिकारी टुंडला, खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित आदि अधिकारी उपस्थित रहे.

जानिए बाबा नीम करोली के बारे में...

बाबा नीम करोली की गिनती देश के बड़े और सिद्ध संतों के रूप में होती है. देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके भक्त हैं. कई फिल्मी सितारे और फेसबुक और एप्पल के मालिक समेत उनके लाखों अनुयायी हैं. फिरोजाबाद के वरिष्ठ पत्रकार द्विजेंद्र मोहन शर्मा के मुताबिक, बाबा नीम करोली फिरोजाबाद जिले की टूण्डला तहसील के गांव अकबरपुर के रहने वाले थे. बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था.

उन्होंने बताया कि बाबा का जन्म सन् 1900 में हुआ था. यहां आज भी इनका पैतृक मकान मौजूद है. गांव में बाबा का विशाल मंदिर है, जिसका विकास यूपी के पर्यटन विभाग की ओर से कराया जा रहा है. बाबा को कलियुग में हनुमानजी का अवतार कहा जाता है. साल 2025 में 27 नवंबर को मनाए गए बाबा के जन्मोत्सव में यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भाग लिया था और प्रदेश के खुशहाली की बाबा से प्रार्थना भी की थी.

यह भी पढ़ें : अब नीम करौरी महाराज के जीवन और संदेश कॉफी टेबल में पढ़ सकेंगे, डिप्टी सीएम ने जन्मस्थली से किया लॉन्च

यह भी पढ़ें : सीएम धामी ने पीएम मोदी को क्यों भेंट की 'बाबा नीब करौरी' की तस्वीर, जानिए बड़ी वजह

Last Updated : January 2, 2026 at 6:49 PM IST

TAGGED:

FIROZABAD NEWS
NEEB KARORI DHAM
NEEM KARORI TEMPLE FIROZABAD
BABA NEEM KAROLI BIRTHPLACE
FIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.