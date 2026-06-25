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परिवहन मंत्री ने बसों में आग से बचाव के इंतजाम करने के दिये निर्देश, बोले- "आपातकालीन निकास, सुरक्षा उपकरणों की हो जांच"

परिवहन मंत्री ने जुलाई माह में अभियान चलाकर जांच की कार्रवाई करने और मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश.

मंत्री दयाशंकर सिंह (फाइल फोटो)
मंत्री दयाशंकर सिंह (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 10:19 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी के अलीगंज क्षेत्र में एक बिल्डिंग में बड़ा अग्निकांड हो गया था, जिसमें 15 युवाओं की मौत हो गई थी, जबकि नौ का इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद परिवहन मंत्री ने स्लीपर बसों, स्कूल बसों, स्टेज कैरिज बसों और कांट्रेक्ट कैरिज बसों में आग से बचाव के इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिये हैं.


परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने स्लीपर बसों, स्कूल बसों, स्टेज कैरिज बसों एवं कान्ट्रैक्ट कैरिज बसों में अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता और कार्यशीलता सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि नागरिकों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता और जिम्मेदारी भी है. परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्री वाहनों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक यात्रा करते हैं. ऐसी स्थिति में वाहनों में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे किसी भी आकस्मिक अग्नि दुर्घटना की स्थिति में प्रारम्भिक स्तर पर आग पर नियंत्रण स्थापित कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-128 के उपनियम (13) (3) के अनुसार प्रत्येक पर्यटक यान अग्निशमन यंत्र (जो ड्राई पाउडर टाइप हो और इंजन कक्ष के पास लगा हो) से लैस होना आवश्यक है. परिवहन मंत्री ने स्कूल बसों की विशेष जांच करने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि आगामी एक जुलाई से सभी शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है.

स्कूल बसों के संचालन के लिए निर्गत सुरक्षा मानकों के अन्तर्गत भी अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता जरूरी है. परिवहन मंत्री ने जुलाई माह में प्रदेश में व्यापक अभियान चलाकर जांच की कार्रवाई करने और रोजाना इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी स्लीपर बसों, स्कूल बसों, स्टेज कैरिज बसों एवं कान्ट्रैक्ट कैरिज बसों की मोटर वाहन निरीक्षक/एटीएस सेंटर की तरफ से फिटनेस जांच के समय अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता, क्षमता, वैधता, कार्यशीलता और वाहन में उसके उचित स्थान पर स्थापित होने का विशेष रूप से परीक्षण किया जाए.

यह सुनिश्चित किया जाए कि अग्निशमन यंत्र निर्धारित अवधि के भीतर रिफिल/सर्विस किया गया हो. उस पर अंकित वैधता अवधि समाप्त न हुई हो. जिन वाहनों में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध न हो या अग्निशमन यंत्र कार्यशील अवस्था में न पाया जाये या उसकी वैधता समाप्त हो चुकी हो, ऐसे वाहनों की कमियों के निराकरण तक फिटनेस प्रमाण-पत्र निर्गत न किया जाए. नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए.


परिवहन मंत्री ने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर बस अड्डों, प्रमुख मार्गों, टोल प्लाजा, जनपद सीमाओं और अन्य उपयुक्त स्थानों पर उपरोक्त श्रेणी के वाहनों की सघन जांच करने के निर्देश दिए हैं. जांच के दौरान अग्निशमन यंत्र न पाये जाने या निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने की स्थिति में मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्रासंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाए.

विशेष रूप से स्लीपर बसों की जांच करते समय आपातकालीन निकास, हैमर, अग्निशमन यंत्र, विद्युत वायरिंग और अन्य सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की जाए. स्कूल बसों की जांच के दौरान अग्निशमन यंत्र के अलावा सुरक्षा मानकों के अनुपालन का भी सत्यापन किया जाये, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी क्षेत्रीय अधिकारी वाहन मालिकों, बस संचालकों, यूनियन पदाधिकारियों, परिवहन कंपनियों और विद्यालय प्रबंधनों को अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए अग्निशमन यंत्रों के नियमित मेंटेनेंस, समय से परीक्षण के लिए निर्देशित किया जाए.



परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने परिवहन मंत्री के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश को प्रतिदिन की कार्रवाई का विवरण उनकी ईमेल- atce-up@nic.in पर उपलब्ध कराएं.

यह भी पढ़ें : लखनऊ अग्निकांड; 15 लोगों की मौत, SIT गठित, 7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट, तीन गिरफ्तार, दो इंजीनियर समेत चार सस्पेंड

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