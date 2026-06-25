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परिवहन मंत्री ने बसों में आग से बचाव के इंतजाम करने के दिये निर्देश, बोले- "आपातकालीन निकास, सुरक्षा उपकरणों की हो जांच"

मंत्री दयाशंकर सिंह (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी के अलीगंज क्षेत्र में एक बिल्डिंग में बड़ा अग्निकांड हो गया था, जिसमें 15 युवाओं की मौत हो गई थी, जबकि नौ का इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद परिवहन मंत्री ने स्लीपर बसों, स्कूल बसों, स्टेज कैरिज बसों और कांट्रेक्ट कैरिज बसों में आग से बचाव के इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिये हैं.





परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने स्लीपर बसों, स्कूल बसों, स्टेज कैरिज बसों एवं कान्ट्रैक्ट कैरिज बसों में अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता और कार्यशीलता सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नागरिकों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता और जिम्मेदारी भी है. परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्री वाहनों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक यात्रा करते हैं. ऐसी स्थिति में वाहनों में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे किसी भी आकस्मिक अग्नि दुर्घटना की स्थिति में प्रारम्भिक स्तर पर आग पर नियंत्रण स्थापित कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-128 के उपनियम (13) (3) के अनुसार प्रत्येक पर्यटक यान अग्निशमन यंत्र (जो ड्राई पाउडर टाइप हो और इंजन कक्ष के पास लगा हो) से लैस होना आवश्यक है. परिवहन मंत्री ने स्कूल बसों की विशेष जांच करने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि आगामी एक जुलाई से सभी शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है. स्कूल बसों के संचालन के लिए निर्गत सुरक्षा मानकों के अन्तर्गत भी अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता जरूरी है. परिवहन मंत्री ने जुलाई माह में प्रदेश में व्यापक अभियान चलाकर जांच की कार्रवाई करने और रोजाना इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं.