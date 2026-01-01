यूपी के 285 रोडवेज बस स्टेशनों में क्या-क्या सुविधाएं बढ़ने जा रहीं?, जानिए

ETV Bharat / state

2025 में 55 करोड़ यात्रियों ने रोडवेज बस की सेवा का लाभ लिया.

परिवहन मंत्री बोले- यात्री सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता
परिवहन मंत्री बोले- यात्री सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता (Photo Credit: ETV Bharat)
January 1, 2026

Published : January 1, 2026 at 11:43 AM IST

January 1, 2026

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने प्रदेश के बस स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम वर्तमान में प्रदेश के 280 बस स्टेशनों के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 55 करोड़ यात्रियों को परिवहन सेवाएं उपलब्ध करा रहा है. ऐसे में यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाएं देना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

परिवहन मंत्री ने क्या निर्देश दिए: परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि सिटिजन फर्स्ट इनिशिएटिव के तहत बस स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं, साफ-सफाई, सुरक्षा और संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए. प्रत्येक बस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर यात्री सहायता डेस्क, किराया सूची, समय सारिणी, प्लेटफॉर्म की जानकारी तथा शिकायत/राहत डेस्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. साथ ही हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रूट, प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, शौचालय और निकास से संबंधित स्पष्ट साइन बोर्ड लगाए जाएं.

उन्होंने निर्देश दिए कि यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से बसों के रियल टाइम आगमन और प्रस्थान की जानकारी उपलब्ध कराएं. दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष ध्यान देते हुए शौचालय, रैम्प और व्हीलचेयर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा.

एसी और नॉन एसी वेटिंग रूम को लेकर ये आदेश दिए: परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया कि ए श्रेणी के बस स्टेशनों पर एसी और नॉन-एसी वेटिंग रूम, जबकि अन्य श्रेणी के बस स्टेशनों पर नॉन-एसी वेटिंग रूम की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए. वेटिंग रूम और यात्री शेड में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, आरामदायक कुर्सियां, पंखे और प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही जीपीएस के माध्यम से वाहनों का आगमन-प्रस्थान स्वचालित रूप से दर्ज किया जाए और इसे डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए.

यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए श्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बस स्टेशनों पर पुलिस सहायता केंद्र के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए तथा प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) की सुविधा अनिवार्य रूप से रखी जाए.


साफ-सफाई को लेकर भी सख्ती: साफ-सफाई को लेकर परिवहन मंत्री ने विशेष सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिए कि शौचालयों में निरंतर सफाई, पानी, साबुन, सेनेटाइजर और दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं. इसके साथ ही कचरा प्रबंधन के तहत सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग डस्टबिन में एकत्र किया जाए तथा नियमित कूड़ा संग्रह और वाहन के माध्यम से बस स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखा जाए.

परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्रियों को बेहतर अनुभव देना ही परिवहन निगम का लक्ष्य है और इसके लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें.

