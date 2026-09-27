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जमशेदपुर सड़क हादसे के बाद जागा परिवहन विभागः जानें, मंत्री दीपक बिरुआ ने की किस बात की अपील

जमशेदपुर सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग सक्रिय और सतर्क नजर आ रहा है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Transport Minister Deepak Birua appeals to people after road accident in Jamshedpur
जमशेदपुर सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 11:22 PM IST

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रांचीः जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव स्थित दोमुहानी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

24 सितंबर की देर रात सड़क किनारे खड़े ट्रक से कार की टक्कर में चार युवाओं की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया. हादसे के बाद सबसे बड़ी चिंता सड़क पर खड़े ब्रेकडाउन और बेतरतीब पार्क किए गए वाहनों को लेकर सामने आई है. इसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने राज्यवासियों से सड़क पर वाहन पार्क नहीं करने की अपील की है.

परिवहन मंत्री की सभी जिलों के डीसी से अपील

परिवहन मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर जारी कर कहा है कि मुख्य सड़क और सहायक सड़क पर वाहन पार्क करने से आवागमन बाधित होता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है. उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों से इस मुहिम में DTO और MVI की सेवाएं लेने की अपील की है.

मंत्री ने गैराज, वॉशिंग सेंटर संचालकों और युवाओं से भी सड़क पर वाहन खड़ा नहीं करने की अपील की है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि सड़क पर वाहन पार्क करने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी जिले या सड़क पर गलत पार्किंग दिखाई देती है, तो उसकी जानकारी उन्हें साझा करें. मंत्री ने कहा है कि अब इस व्यवस्था को सुधारा जाएगा और वह स्वयं इस विषय को देखेंगे.

बोकारो में सड़क किनारे खड़े ट्रकों पर भी संज्ञान

परिवहन मंत्री ने बोकारो से सामने आए एक मामले पर भी संज्ञान लिया है. दरअसल, एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर मंत्री को टैग करते हुए बोकारो में एनएच के किनारे कतार में खड़े कई ट्रकों की तस्वीर/जानकारी साझा की और इससे दुर्घटना की आशंका जताई. इस मामले पर मंत्री ने बोकारो के उपायुक्त को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

ब्रेकडाउन वाहनों को लेकर भी उठ रहे सवाल

जमशेदपुर हादसे के बाद यह सवाल भी चर्चा में है कि सड़क पर खराब होकर खड़े वाहनों को समय रहते हटाने और उनकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने में लापरवाही तो नहीं हो रही. अक्सर ब्रेकडाउन वाहन सड़क के किनारे खड़े रहते हैं और उनके आसपास पर्याप्त चेतावनी संकेत या सुरक्षा घेरा नहीं होने की स्थिति में तेज रफ्तार वाहनों के लिए खतरा बढ़ जाता है.

चार परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

जमशेदपुर के दोमुहानी हादसे में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की छोटी बेटी युविका सिंह उर्फ तृषा के साथ कार में सवार वंशिका खंडेलवाल, नमन गुप्ता और सार्थक अग्रवाल की मौत हुई. चारों युवा कार्मेल जूनियर कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे. इस हादसे ने चार परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

इस घटना के बाद सड़क सुरक्षा, ब्रेकडाउन वाहनों की सुरक्षित व्यवस्था और गलत पार्किंग को लेकर उठी बहस अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है. परिवहन मंत्री की अपील और कार्रवाई के निर्देश के बीच अब निगाह इस बात पर है कि सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान कितना प्रभावी तरीके से लागू होता है.

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