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शाहजहांपुर में परिवहन मंत्री बोले- रोडवेज की बसें होंगी इलेक्ट्रिक, सैटलाइट बस अड्डे का किया उद्धाटन

मंत्री ने सैटलाइट बस अड्डे का किया उद्धाटन. ( Photo Credit; ETV Bharat )