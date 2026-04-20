शाहजहांपुर में परिवहन मंत्री बोले- रोडवेज की बसें होंगी इलेक्ट्रिक, सैटलाइट बस अड्डे का किया उद्धाटन
नारी वंदन अधिनियम पर परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा. कहा- विपक्षी महिला विरोधी हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 5:25 PM IST
शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सोमवार को शाहजहांपुर पहुंचे. यहां उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के नाम से बने सैटलाइट बस अड्डे का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, प्रदेश भर में रोडवेज की बसों को इलेक्ट्रिक किया जाएगा और दिल्ली, उत्तराखंड तक लंबे रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी.
डीजल आधारित ऊर्जा पर निर्भरता कम की जाएगी. हर जिले में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. जिनमें एक साथ पांच बसों को चार्ज किया जा सकेगा. प्रधानमंत्री ने इस दौरान महिला संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा.
परिवहन मंत्री ने चार अलग-अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया. जिनमें 12 करोड़ 50 लाख से बने अहिल्याबाई होलकर के नाम से सेटेलाइट बस अड्डा, 19 करोड़ की लागत से पुराने बस अड्डे का जीर्णोद्धार, 11 करोड़ की कीमत से वर्कशॉप तैयार किया गया है.
इसके अलावा तीन करोड़ की कीमत से बसों के लिए गोदाम बनाया गया है. यहां से अब दिल्ली लखनऊ रूट की बसों समेत लंबे रूट की बसे संचालित होंगी. जिससे कि शहर में बने रोडवेज बस अड्डे से ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी.
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने नारी वंदन अधिनियम पर कहा, प्रधानमंत्री देश में लोकसभा सीटें बढ़ाकर महिलाओं की राजनीति में 33 प्रतिशत भागीदारी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिलाओं के अधिकारी के प्रति लापरवाह और विरोधी यूपीए जिसमें कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या फिर ममता सभी ने तीन दिन तक चले लोकसभा सत्र में अधिनयम की चर्चा सुनने के बाद भी बिल को पास नहीं होने दिया. यह महिला विरोधी नीति को साफ दर्शाता है.
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