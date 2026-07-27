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Transport Inspector Protest : दुर्व्यवहार मामले में प्रदेश भर में निरीक्षकों ने किया कार्य बहिष्कार, पुलिस पर आरोप

परिवहन निरीक्षक के साथ दुर्व्यवहार मामले में अनिश्चितकालीन धरना, प्रदेश भर में निरीक्षकों ने किया कार्य बहिष्कार, पुलिस पर लगे आरोप

Transport inspectors on strike
धरने पर बैठे परिवहन निरीक्षक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 6:02 PM IST

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जयपुर: परिवहन निरीक्षक के साथ दुर्व्यवहार मामले को लेकर प्रदेश भर में परिवहन निरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है. जयपुर में शहीद स्मारक पर राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के बैनर तले प्रदेश भर के परिवहन निरीक्षक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. परिवहन सेवा परिषद भी परिवहन निरीक्षक संघ के समर्थन में उतर गया है. साथ ही प्रदेश भर के परिवहन सेवा के अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया.

पुलिस पर परिवहन निरीक्षक के साथ अभद्रता के आरोप लगे हैं. परिवहन निरीक्षक संघ का आरोप है कि परिवहन निरीक्षक नवल किशोर मीणा के साथ थाने में दुर्व्यवहार किया गया. थाना अधिकारी को निलंबित करने की मांग की जा रही है. कार्रवाई नहीं होने से परिवहन विभाग की अधिकारियों में भारी रोष है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के अध्यक्ष रोबिन सिंह शेखावत ने बताया कि 20 जुलाई को यह प्रकरण हुआ था. 23 जुलाई से हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा है. सोमवार को पांचवा दिन हो गया. जयपुर पुलिस कमिश्नर समेत पुलिस आलाधिकारियों और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को ज्ञापन दे चुके हैं. कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा. कानोता थाना अधिकारी ने आरटीओ इंस्पेक्टर के साथ बर्बरता की है. आरटीओ इंस्पेक्टर राम सिंह ने एक ट्रक का चालन बनाया था. ट्रक में 5-6 लोग थे. चालान की बात को लेकर ट्रक सवार लोगों और आरटीओ इंस्पेक्टर के बीच कहासुनी हो गई थी. इस दौरान हाथापाई भी हो गई थी.

आरटीओ की सरकारी गाड़ी में भी रॉड मारकर तोड़फोड़ की गई. इस दौरान एक युवक को चोट लग गई थी, जिसका पुलिस ने मेडिकल करवाया. ट्रक वालों ने प्लानिंग से पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई. 20 जुलाई की शाम को दूसरे आरटीओ इंस्पेक्टर रामसिंह के साथ आरटीओ इंस्पेक्टर नवल किशोर मीणा कानोता थाने पर गए थे. ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर के साथ इस तरह का व्यवहार करना बहुत गलत है. परिवहन निरीक्षक संघ की मांग है कि कानोता थाना अधिकारी को तुरंत निलंबित करके उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाए. साथ ही परिवहन निरीक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के कोषाध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि पुलिस की तरफ से दो मामलों को मिक्स करके पेश किया जा रहा है. आरटीओ इंस्पेक्टर राम सिंह का चालान की कार्रवाई को लेकर हुआ मामला अलग है और आरटीओ इंस्पेक्टर नवल किशोर मीणा के साथ थाने में दुर्व्यवहार का मामला अलग है. पुलिस ने पहले तो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं, बाद में सीजीपी साहब के इंटरफेयर के बाद एफआईआर दर्ज हुई.

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आरटीओ इंस्पेक्टर राम सिंह के चालान की कार्रवाई को के दौरान हुए मामले की जांच की जाए. सही-गलत का फैसला न्यायालय में होगा. हमारी मांग केवल यह है कि आरटीओ इंस्पेक्टर नवल किशोर मीणा के साथ जो बर्बरता हुई, उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. थाने में लगे सीसीटीवी कैमरो के फुटेज सामने प्रस्तुत किए जाएं. परिवहन निरीक्षक के साथ जो दुर्व्यवहार और मारपीट हुई, उस मामले में कानोता थाना अधिकारी स्पष्टीकरण दे. पुलिस के उच्च अधिकारियों से मांगे कि हमें न्याय दिलाया जाए. मामले में कानोता थाना अधिकारी पर आरोप लगे हैं. कानोता थाने में मामले की जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए जांच निष्पक्ष कार्रवाई जाए. थानाधिकारी को तुरंत प्रभाव से उस थाने से हटाया जाए.

वहीं, इस पूरे मामले को लेकर कानोता थाना अधिकारी मुनींद्र सिंह का कहना है कि 19 जुलाई को एक ट्रक चालक के साथ आरटीओ की टीम ने मारपीट की, जिससे वह गंभीर घायल हुआ था. साथ में महिला को भी चोट लगी थी. पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच कर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया. घायल व्यक्ति की तरफ से थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई. इसके बाद अगले दिन आरटीओ इंस्पेक्टर अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को लेकर घायल ट्रक चालक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाने पहुंचा, जिसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर थाने में कहासुनी हुई. उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई. दोनों ही मामलों की जांच एसीपी बस्सी कर रहे है. ट्रक चालक और स्थानीय लोग भी आरटीओ टीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.

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